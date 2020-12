"La storia impossibile del mondo". Viaggio nel mito di Martin Mystère

In principio fu il Big Bang. La storia del mondo è lunga e affascinante, l’uomo la cerca da quando ne ha facoltà, andando alla caccia di risposte non sempre alla sua portata, costruendo teorie piene di fantasia, setacciandole con gli strumenti della scienza e del metodo empirico per giungere alla verità. Tutto questo si mischia all’interno della storia dell’uomo e tra le vignette di Martin Mystère, il detective del mistero creato da Alfredo Castelli per Bonelli editore. E riemerge, approfondito e spiegato da Alex Dante, nel volume “Martin Mystère presenta: La storia impossibile del mondo. Dal Big Bang all’anno zero” (Sergio Bonelli, 272 pagine, 28 euro). Un libro "strano, che fonde tra loro tre narrative, quella di Martin Mystère, quella delle teorie anche molto fantasiose che l’hanno supportata, quella della storiografia reale e documentata”, spiega il curatore Alex Dante al sito di Sky TG24.

Sicuramente lungo, conciliare le varie voci non è semplice, ma l’importante per me è stato mantenere una mentalità scientifica, attenermi ai fatti.

Ho dovuto leggere tanto, documentarmi molto sui miti da chi li aveva studiati ben prima di me, confrontare una serie di fonti e metterle insieme distinguendo bene i fatti acclarati dalle ipotesi fantasiose. Parliamo di Atlantide, per esempio: ha dato luogo a una serie di teorie sulla sua ubicazione che prendono in considerazione quasi tutto il Pianeta. È interessante conoscere queste teorie e leggere le ragioni che ci stanno dietro, cercando di capire però se tutte queste teorie siano suffragate da prove o no, facendo anche una ricerca interdisciplinare.

Distinguere il mito dai fatti

Un metodo molto rigoroso. Forse troppo per un personaggio dei fumetti?

In realtà è un metodo che segue una tradizione che non ho messo in piedi io. Lo stesso Alfredo Castelli ha sempre cercato questo tipo di distinzione e approfondimento. Io forse lo sposto un po’ più in là per due motivi: il primo è che oggi sappiamo molte più cose rispetto agli anni 80, quando è nato il personaggio; il secondo è che viviamo in un tempo in cui diventa doveroso fare distinzione tra realtà, fantasia e finzione perché purtroppo sembra che le persone abbiano perso la capacità di discernere e la fiducia nelle istituzioni, anche scientifiche.

C’è un certo senso di responsabilità anche da parte dell’autore di fiction, mi pare.

Finché usiamo questi elementi per fare fiction è una cosa, ma quando li si tira fuori per costruire teorie o accuse infondate è tutt’altro discorso. Se non diamo loro strumenti di comprensione chiari, le persone rischiano di essere trasportate e compiere azioni come l’uomo che credendo nel Pizzagate è andato armato in una pizzeria per liberare dei bambini da uno scantinato che non esisteva.

Dal libro traspare comunque un grande rispetto per le mitologie citate.

Sì, e deve esserci. In ogni caso il mito è patrimonio dell’umanità. Si tratta di narrazioni che sono state e sono necessarie all’essere umano, perché attraverso loro è stato possibile gestire grandi comunità, persone che si riconoscono e cooperano insieme perché credono nella stessa divinità o hanno lo stesso bagaglio culturale. Oggi non crediamo più a Giove Pluvio o a Odino, sono stati superati, ma nondimeno dobbiamo rispettare quelle mitologie.