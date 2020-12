Giochi con me? Il Natale, i giochi, i libri, i bambini...

Vi manca l'idea giusta da suggerire a Babbo Natale? Indecisi su cosa mettere sotto l'albero? Insomma, se vi servono consigli dell'ultimo minuto, ecco qui tanti libri e giochi per i più piccoli. E in fondo alla pagina trovate i link delle puntate precedenti con tutte le strenne che vi abbiamo proposto!

L' ULTIMA PECORA di Ulrich Hub ed. Lapis Età consigliata: da 6 anni Vincitore Premio Orbil 2020. Narrativa 6/10 Un gregge di pecore, un viaggio rocambolesco, una cometa, un grande equivoco, una nascita di cui tutto il mondo parlerà. Dall’autore di L’arca parte alle otto un nuovo racconto ricco di colpi di scena e umorismo dissacrante. Tutto ha inizio con l'apparizione della cometa, con squilli di trombe e l'annuncio della lieta novella, ma le analogie con la Notte del Natale che tutti conosciamo non vanno oltre. Un gruppetto di pecore viene svegliato da un bagliore accecante. I pastori sono tutti spariti e le pecore si convincono del fatto che siano stati rapiti da un UFO. Sarà una capra a svelare loro che, in realtà, tutti i pastori della zona si stanno recando a rendere omaggio a una creatura appena nata in una stalla, destinata a fare cose straordinarie. Il piccolo gregge si mette allora in cammino per raggiungere i pastori e far visita alla creatura di cui un giorno tutto il mondo parlerà. Sbaglieranno strada, affronteranno le correnti di un fiume; una pecora rischierà d'affogare, un'altra abbandonerà il gregge dopo liti e discussioni… arriveranno in tempo per assistere al grande evento? (montaggio clip: Marco Tullio Cei e Davide Sanson Chinarello)

CODICE RODARI di Gianni Rodari Ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 5 anni Codice Rodari è un'avventura tra parole e disegni, che invita a lasciarsi sorprendere osservando quante invenzioni possano nascere quando si utilizzano, come fossero giocattoli, segni, linee, forme, colori. Insieme, le parole di Gianni Rodari e i disegni di Alessandro Sanna danno vita a un «ideario» che reinventa la realtà attingendo non solo alla dimensione del gioco, come esperienza attiva e positiva della personalità di ognuno, ma anche a quella dell'utopia, intesa come capacità di trasformare le cose.

ELIO SBATTITUTTO di Mathilde Tourbillon Ed. Clichy Età consigliata: da 5 anni Elio è un bambino un po' diverso dagli altri: non riesce mai a stare fermo, soprattutto con le braccia, che agita senza sosta come un frullatore. Per questo Elio è un bambino super attivo. E quando sei un bambino super attivo le cose possono diventare un po' complicate: se vai a pesca col tuo papà, lui si arrabbia perché fai scappare i pesci, in piscina finisci per schizzare tutti quanti e a scuola nessuno si siede vicino a te per paura di prendersi una sberla accidentale. Un giorno però Elio incontra una persona speciale: il grande pasticcere francese Monsieur Jacques. E scopre che, quando si tratta di montare albumi, mescolare impasti, frullare e amalgamare, avere due braccia che girano senza sosta è un superpotere. Monsieur Jacques non ha dubbi: Elio diventerà un giorno il più grande pasticcere del mondo, suo degno erede!

MIHI NOMEN EST STILTONIUS, HIERONYMUS STILTONIUS di Geronimo Stilton Ed. Piemme Età consigliata: da 7 anni "Mihi nomen est stiltonius, hieronymus stiltonius. "A principio ex quo advenit Rosea Pickia, scilicet nova adiutrix mea, permulta - immo innumerabilia - mihi acciderunt. Etiam primum anni diem apud Polum Arcticum me, in monte glaciali per aequora vectum, degere coegit..." Perché una storia integralmente in latino? Siete pronti per una grande sfida? Pagina dopo pagina, questo libro vi metterà a confronto con una lingua antica ma universale, ancora capace di raccontare una storia moderna, divertente e avventurosa! Per festeggiare 20 anni di grandi avventure, vi presento "Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton" in latino... Buona lettura!". E per vivere un'avventura on line con tutta la famiglia e Geronimo Stilton, Geronimo Stilton Home Adventure, visitate il sito: www.geronimostiltonhomeadventure.it

UN MILIONE DI BABBI NATALE di Hiroko Motai e Marika Maijala ed. Terre di mezzo Età consigliata: quando sta per finire l’incantesimo Un tempo sulla Terra eravamo in pochi, e di Babbo Natale ne bastava uno. Poi le persone hanno iniziato ad aumentare. Come fare? Grazie a una magia, Babbo Natale riesce a sdoppiarsi: in due va molto meglio. Ma le persone aumentano ancora! Bisogna quadruplicarsi. Peccato che ogni volta i nuovi Babbi Natale siano grandi la metà… Arrivati a un milione, sono così piccoli che non riescono neanche a spostare un pacchetto. Pensa che ti ripensa, ecco la soluzione: ogni inverno, i minuscoli Babbi Natale si infilano nelle orecchie degli adulti e sussurrano: “Fate un regalo a ogni bambino!”. E gli adulti, non si sa perché, obbediscono sempre.

JONAS VOLEVA VOLARE di Valentina Mezzoprete ed.Alba edizioni Età consigliata: da 5 anni Un racconto di formazione, dai ghiacciai del Polo Nord alle foreste dell'Africa Equatoriale. Jonas è un piccolo orso bianco che sogna di poter volare come gli uccelli che vede passare nel cielo. Un giorno, sospinto su una lastra di ghiaccio, si allontana dalla sua famiglia, e inizia un viaggio che lo porta a conoscere nuovi amici. Seguendo la piuma di un gabbiano, Jonas scopre il mondo: con l'aiuto di una scimmietta che gli regala una liana, di un castoro che gli regala un tronco di faggio e di un gruppo di bambini dotati di fantasia, l'orsetto realizzerà finalmente il suo grande desiderio.

LA STORIA DI BABBO NATALE E ALTRI RACCONTI SOTTOL’ALBERO di Maura Nalini Ed. Fabbri Età consigliata: da 5 anni Cosa faceva Babbo Natale prima di consegnare regali? Perché la Befana non cambia mai le scarpe? E chi sono gli elfi postini? Sei racconti illustrati ripercorrono tradizioni, personaggi e usanze del giorno più magico dell'anno. Sali sulla slitta e preparati a volare con la fantasia. Il Natale ti aspetta!

CANTO DI NATALE di Charles Dickens Ed. Rizzoli Età consigliata: da 8 anni Tintinnare di monete e frusciare di banconote: solo a questo pensa il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge. Ma tutto cambia nella magica e spaventosa notte di Natale quando Scrooge riceve la visita di tre spiriti che lo costringono ad aprire finalmente gli occhi. E il cuore. La più celebre storia di Natale, toccante parabola fantastica di Charles Dickens, in un volume illustrato da Iacopo Bruno.

IL TOPOLINO E BABBO NATALE di Tracey Corderoy Ed. Gribaudo Età consigliata: da 3 anni Una storia in rima, musicale e delicata sul dono più bello che si possa desiderare: un vero amico. È la notte della Vigilia. Tutti dormono, in attesa che Babbo Natale si cali giù dal camino... eccetto un topolino dalla sciarpetta rossa, tutto intento a esprimere un desiderio. Così, quando Babbo Natale finisce nel bel mezzo di una bufera e perde la strada, il topolino è l'unico che può aiutarlo a ritrovare la via e a consegnare in tempo tutti i regali. Ce la faranno prima dell'alba?

LA REGINA DELLE NEVI di Hans Christian Andersen Ed. Lapis Età consigliata: da 8 anni Una fiaba di Andersen piena di fascino e mistero, una storia di coraggio, amicizia e lealtà. Kai e Gerda sono un bambino e una bambina legati da una profonda amicizia. Ma un brutto giorno accade qualcosa che li allontana e porta Kai in un mondo lontano, freddo e sconosciuto, dimora della Regina delle Nevi. Riuscirà la piccola Gerda a superare tutti gli ostacoli che incontrerà sul cammino e a ritrovare il suo amico? Una fiaba piena di fascino e mistero, una storia d'amicizia e lealtà, un racconto un tempo poco noto destinato a diventare un nuovo classico. Un volume raffinato che farà sognare grandi e piccini.

ORSO BLU CHIEDE PERCHE' SI METTE LA MASCHERINA? di Nicoletta Costa Ed. Mondadori Età consigliata: da 3 anni Orso Blu esce a fare una passeggiata insieme a Tom, ma nota qualcosa di strano: tutti portano una buffa mascherina! Perché? Tom gli spiega che serve a proteggerci e che bastano poche e semplici regole per vivere sereni e in sicurezza.

BASTONCINO di Julia Donaldson Ed. Emme Età consigliata: da 3 anni Con gli ultimi pacchi, sopra un giardino / dalla slitta scende, felice, Bastoncino. La storia classica di Julia Donaldson e Axel Scheffler si veste dei colori del Natale!

DOMINO I verbi con i simboli di Enza Crivelli, Manca ed. Uovonero "Domino i verbi con i simboli" è una scatola per aspiranti lettori che contiene: un libro di 64 pagine con splendide illustrazioni realizzate con la plastilina, per imparare a leggere con facilità i verbi che usiamo più spesso, tutti i giorni, per mezzo di semplici frasi e dei simboli PCS; 28 grandi e coloratissime tessere del domino, per giocare e imparare divertendosi ad associare ogni azione alla parola e al simbolo corrispondente. La possibilità di utilizzare le stesse parole in contesti diversi ma accomunati dalle illustrazioni e dall'uso dei simboli PCS rende facile e intuitivo l'avviamento alla lettura per chi sta muovendo i primi passi nell'affascinante mondo delle parole. Leggendo e giocando, imparare i verbi è più facile. E con il domino, ti divertirai a dominarli tutti! (con 28 tessere)

CANTO DI NATALE di Charles Dickens Ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 8 anni La storia di Natale per eccellenza, colorata da illustrazioni originali e sgargianti, vestita di una nuovissima traduzione d’Autore. Il gretto Scrooge si appresta a trascorrere il Natale in compagnia delle sue ricchezze, quando viene visitato da tre fantasmi che mostrano un Natale del passato, uno del presente e uno del futuro, fino a commuoverlo. Charles Dickens amava i suoi lettori, e i suoi lettori amavano Charles Dickens. E così, a partire dal 1843, si diedero un appuntamento fisso nel mese di dicembre, per una nuova storia. Il Canto di Natale fu il primo di quei racconti, e sicuramente il più famoso. Tracciò una vera e propria filosofia del racconto di Natale, facendolo diventare un piccolo genere letterario a sé stante, di cui poi si sono impossessati scrittori di ogni altro Paese e, per ultimo, il cinema.

100 AVVENTURE DA VIVERE PRIMA DI CRESCERE di Anna McNuff, Clair Rossiter Ed. nord-sud Età consigliata: 6 anni Sei alla ricercadi avventure? Questo libro ti presenta tante gloriose avventure, tutte testate e collaudate. Non ce ne sarà nemmeno una che non ti ispirerà a uscire all'aria aperta, a divertirti e a osare qualcosa di

STEP IL ROBOTTINO INSEGNATUTTO LETTERE NUMERI E QUIZ Step Insegnatutto è un simpatico robottino altamente tecnologico che parla. muove il suo braccio e che vuole insegnareal bambino a scriveree leggere le lettere dell'alfabeto. a scrivere e leggere i primi numeri. e a disegnare tante cose. Insegna tutte queste cose e tanto altro in maniera progressiva. step by step. per rispettare i tempi del bambino. E' un vero e proprio tutor per il bambino. l'apprendimento è assicurato. Un simpatico robot hi tech parlante che insegna tante cose ai più piccoli in modo semplice e coinvolgente; con un programma didattico efficace. propone tante attività divertenti. e lo fa "step by step" rispettando i suoi tempi del bambino. Insegna passo dopo passo tutte le competenze di base

Insegna a leggere e a scrivere. a contare. a disegnare

Robot con braccio meccanico. 70 cards interattive. 2 pennarelli. cavo per ricarica. manuale di istruzioni

Scrittura. lettura. logica. disegno. creatività. empatia

Per bambini da 3 a 6 anni

Alfabeto e parole. disegno. primi numeri e logica

Oltre 60 quiz