Giochi con me? Natale si avvicina...

Una nuova gattina che sconvolge il quieto vivere e una cena di Natale davvero speciale, ma anche i dinosauri come non li abbiamo mai visti prima e una visita molto speciale a casa di Talpa. Insomma, il Natale si avvicina e un libro è, come sempre, il miglior amico di un bambino.

LA CENA DI NATALE di Nathalie Dargent Ed. Clichy Età consigliata: da 3 anni Gnam gnam! La volpe ha catturato un bel tacchino anzi una Signora Tacchina! I suoi compagni, il lupo e la donnola, si leccano già i baffi: la cena di Natale quest'anno sarà formidabile! Il problema è che la Signora Tacchina ha la pelle dura (è proprio il caso di dirlo) e non ha nessuna intenzione di lasciarsi cucinare tanto facilmente... al contrario: vista la confusione che regna nella casa dei tre bricconi la Signora Tacchina decide di mettere un po' di ordine nella loro vita e molto presto i tre amici si pentiranno di non essere vegetariani! (montaggio clip Davide Sanon Chinarello)

È SCOMPARSO ROSICCHIO! di Ariel Bernstein Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 6 anni Il piccolo Warren è proprio fortunato: può portare a casa per il weekend Rosicchio, il criceto della classe. Peccato che il suo amico Drago lo consideri un appetitoso spuntino... E il fatto che nessuno veda Drago al di fuori di Warren non lo rende meno pericoloso. Infatti a un certo punto Rosicchio scompare!

LA NUOVA GATTINA di Joyce Carol Oates Ed. HarperCollins Età consigliata: da 5 anni Cherie adora essere l’unica gatta della famiglia Smith... finché non arriva una nuova gattina. La nuova gattina può comportarsi da monella, mentre a Cherie non è permesso. La nuova gattina segue Cherie ovunque lei vada. La nuova gattina vuole diventare la migliore amica di Cherie anche se lei le soffia e le dice: «Pussa via!». Cherie non desidera altro che tornare a essere l’unica gatta di casa. Poi, un giorno, la nuova gattina si caccia nei guai... Che sia Cherie l’unica in grado di aiutarla? Un delizioso albo illustrato in cui due gatte imparano a condividere una famiglia e una casa.

CANTO DI NATALE E ALTRI RACCONTI di Sara Marconi Ed. Lapis Età consigliata: da 6 anni La storia di Scrooge, il vecchio borghese ricco senza moglie. Lo spietato e avaro mercante, la cui vita si trasformerà dopo l’incontro con tre fantasmi: lo Spirito del Natale Passato, del Natale Presente, del Natale futuro. Oltre al più noto Canto di Natale in questo volume la raccolta completa di tutte le Christmas Carol di Dickens: Le campane, Il grillo del focolare, La battaglia della vita, Il patto col fantasma. Storie di fantasmi e di folletti, misteri e apparizioni: piccoli capolavori con protagonisti indimenticabili.

CHE FINE HANNO FATTO I DINOSAURI? Com’erano veramente e come sono diventati di Francesco Barberini Salani Editore Età consigliata: da 7 anni Dimenticate quello che credevate di sapere sui dinosauri! Le ultimissime scoperte scientifiche raccontate dal più giovane esperto italiano in materia. Tutti amiamo i dinosauri, ma sappiamo davvero com'erano fatti? Tra queste pagine troverete le risposte a tutte le vostre domande e scoprirete finalmente come i lucertoloni lenti e stupidi che abbiamo sempre immaginato in realtà fossero svegli, scattanti... e piumati! Per la prima volta vedrete i dinosauri per quello che erano: animali intelligenti e a sangue caldo, che nel corso di milioni di anni hanno dato origine agli uccelli che conosciamo oggi. A guidarci in questo viaggio nel tempo, attraverso le più recenti scoperte scientifiche, è Francesco Barberini, aspirante ornitologo e giovane divulgatore, che all'età di dieci anni ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Mattarella l'attestato d'onore di Alfiere della Repubblica Italiana per i suoi meriti scientifici. Un volume tutto a colori, ricco di spiegazioni dirette e tante curiosità scientifiche, con le stupefacenti illustrazioni del paleoartista Davide Bonadonna.

BUON NATALE PICCOLA TALPA! Di Orianne Lallemand Ed. Gribaudo Età consigliata: da 3 anni Una collana di storie da raccontare, ascoltare e condividere, tutte dedicate agli animali. Avventure buffe, tenere e divertenti… come i nostri amici a quattro zampe! È la vigilia di Natale. La neve scende fitta e ricopre tutto con il suo mando candido. Piccola Talpa si annoia, chiusa in casa: cosa può fare nella lunga giornata che l'aspetta? A un tratto... Toc-toc-toc! Chi bussa alla porta?

GESTI GENTILI A NATALE di Giuditta Campello Ed. Emme Edizioni Età consigliata: da 3 anni Ritorna il Natale! Ritorna il tempo della neve, dei biscotti alla cannella, dei regali, dei pranzi in famiglia e delle luci scintillanti sui rami dell'abete. Ma soprattutto il tempo per stare insieme, il tempo per condividere momenti preziosi, il tempo per riscoprire il valore unico di un gesto gentile.

LA VERA STORIA DELLO SCHIACCIANOCI di Katherine Woodfine Ed. Mondadori Età consigliata: da 5 anni In una San Pietroburgo coperta dalla neve, la giovanissima Stani sogna di essere scelta per il ruolo da protagonista... La storia vera della prima ballerina a interpretare la parte di Clara nel celebre balletto di Tchaikovsky.

AI FIGLI CI SONO COSE DA DIRE di Cinzia Pennati Ed. Mondadori Non è facile far capire ai figli ciò che importa davvero nella vita: che dai fallimenti ci si riprende e si impara, che i maschi possono piangere e le femmine giocare alla lotta; che non sempre i sogni si realizzano... l'importante è non smettere mai di desiderare. Nato da un post toccante con oltre un milione di visualizzazioni, un regalo indispensabile da fare a coloro che amiamo di più.

BUON NATALE CANE PUZZONE! di Colas Gutman Marc Boutavant Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 5 anni È Natale! Cane Puzzone e il suo fedele amico Spiaccigatto vanno in cerca di una casa che li ospiti almeno per una sera. Vengono “ingaggiati” come regalo per un bimbo che però li trova disgustosi, e così finiscono sulla bancarella di un mercatino. Qui conoscono una piccola mendicante che ha perso la sua bambola senza braccia: ci penserà il nostro Cane Puzzone, tonto e goffo ma dal cuore d’oro.

LA CASASTRONAVE di Luca Feliciani e Pierpaolo Rovero ed. Battello a vapore Età consigliata: da 5 anni Valentina e Serena hanno appena scoperto che per un po' di tempo non potranno più uscire. Fuori c'è un nemico invisibile e il trucco per farlo sparire è stare tutti chiusi in casa. Ma niente paura: mamma e papà le porteranno a fare un viaggio spaziale sulla loro Casastronave!

MONTAGNE DA FAVOLA di Bruino Tecci Ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 8 anni Uno straordinario viaggio fatto di racconti in cui la montagna c'è e si sente. Sempre. Quindici storie in grado di fondere fantasia e realtà rendendole, alla fine, indistinguibili. Con personaggi, luoghi, stagioni, vicende, sentimenti ogni volta diversi, ma sempre «universali e potenti». Come la natura stessa: vera anima di questo libro che punta al cuore non solo degli amanti delle vette.

AREX E VASTATORE. Terrore nella foresta dei grandi sauri. AAVV Ed Fabbri Editore Età consigliata: da 7 anni GRRRRRRRRRR! Il terrore si sta diffondendo nella Foresta dei Grandi Sauri: uno a uno, i suoi abitanti stanno scomparendo! A Re Rosauro non resta che chiedere aiuto ad Arex e Vastatore, i detective più famosi del parco dei dinosauri. Ma c’è un problema! I due, dopo avere bevuto una boccetta dallo strano contenuto, sono diventati improvvisamente piccoli e innocui come due cuccioli di Tirannosauro! È così che ha inizio una nuova ed entusiasmante avventura che porterà i nostri eroi ad affrontare combattimenti all’ultimo ruggito, e a comprendere che il valore di un dinosauro non si misura dalla sua statura... ma dalla “grandezza” del suo cuore!

LA STORIA PERDUTA. FAIRY OAK di Elisabetta Gnone Ed. Salani Editore Età consigliata: da 10 anni «Le radici dei popoli sono come le radici degli alberi: consolidano il terreno per le generazioni future. E ogni storia perduta, o dimenticata, può contenere molte verità.» Il tempo è passato e molte cose sono cambiate a Fairy Oak, e così capita di immalinconirsi riguardando vecchie fotografie davanti a un tè, ricordando vecchi amici e grandi avventure. Ma quando i ricordi approdano all'anno della balena, i cuori tornano a battere e i visi a sorridere. Che anno fu! Cominciò tutto con una lezione di storia, proseguì con una leggenda e si complicò quando ciascun alunno della onorata scuola Horace McCrips dovette compilare il proprio albero genealogico. Indagando tra gli archivi, le gemelle Vaniglia e Pervinca, con gli amici di sempre, si mettono sulle tracce di una storia perduta e dei suoi misteriosi protagonisti. E mentre il loro sguardo ci riporta nella meravigliosa valle di Verdepiano, si consolidano vecchie amicizie, ne nascono di nuove, si dichiarano nuovi amori e si svelano sogni che diventano realtà.

L'UNICORNO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO Ed Usborne Età consigliata: da 3 anni I più piccoli rimarranno incantati dai personaggi fatati e dalle lucine incorporate nelle pagine di questo tenerissimo libro; perfetto da sfogliare prima della nanna, saprà trasportare in un mondo magico dove si narra la storia di un dolce unicorno che temeva il buio...

TOBY di Rebecca Crane Ed. Lapis Età consigliata: da 3 anni Toby pensa di essere un cane grande, pelosisimo, atletico e snello, ma di volta in volta, quando incontra gli altri cani del quartiere, scopre di non essere né grande, né pelosissimo e tutt'altro che atletico o snello. «Ma allora che razza di cane sono?» si domanda sconsolato. «Forse sono solo un cane punto-e-basta...!» Deluso da questa scoperta, il cucciolo fugge da Leo, il bambino con cui stava passeggiando nel parco. Lontano da casa e con il pelo inzuppato dalla pioggia, Toby passerà la notte accucciato sotto un giornale. Il giorno dopo, la città è tappezzata di annunci: "Smarrito cagnolino bianco e nero: è il mio migliore amico. Per favore, Toby, torna a casa!" Leo cerca Toby, chiedendo di lui a tutti gli abitanti del quartiere. Toby cerca Leo, mostrando a tutti l'annuncio che li ritrae insieme. Sull'annuncio c'è scritto «migliore amico»! E proprio quando ritrovarsi sembrava impossibile, i due finalmente s'incontrano nel più tenero degli abbracci. Ecco Toby cos'è... è un cane speciale per il suo amico.

IMMAGINA Frammenti di storie che non esistono ancora di Emily Winfield Martin Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 6 anni Una zebra in biblioteca, un ragazzino che parla la lingua dei gatti, un kimono magico custodito in un museo, una scimmia piena di segreti… Immagini suggestive raccolte dall’autrice nel corso di una vita, accompagnate da brevi frasi poetiche, scarabocchiate su biglietti e vecchie buste. Ogni pagina è un’occasione per inventare una storia, un breve lampo di luce su mondi e personaggi misteriosi, tutti da immaginare.

NATALE NOTTE DI MERAVIGLIA di Silvia Vecchini Ed. Lapis Un racconto già universalmente noto, ma narrato da un punto di vista originale: il racconto della Natività con la voce di Giuseppe. «Al centro di questo abbraccio c’è un bambino che ancora non parla e già chiama tutti. Domani scriverò il suo nome accanto al mio. Inizia una storia nuova. Questa notte, nel mio villaggio, sono nato un’altra volta. Sono diventato papà.» La voce sommessa di un uomo che vive un evento prodigioso e lo descrive con lo stupore e la meraviglia di un poeta. Silvia Vecchini ha immaginato la notte della nascita di Gesù come il racconto in presa diretta di un personaggio che, pure importante, nella narrazione della Natività generalmente vive in secondo piano. Troveremo tutte le principali sequenze del racconto biblico: l’arrivo a Betlemme a dorso di un asino, il prodigio annunciato dall’angelo, il cielo stellato acceso da una luce abbagliante, la nascita, l’arrivo dei pastori, gli animali in festa, la venuta dei tre Re d’Oriente con i loro doni, ai quali Giuseppe non avrà nulla da offrire, nemmeno le parole, chiuse in gola dall’emozione. Se gli eventi raccontati da Giuseppe hanno del prodigioso, le sue emozioni sono profondamente umane, e arrivano dritte al cuore dei lettori. Il testo di Silvia Vecchini è scritto con un linguaggio al tempo stesso poetico e musicale, accessibile ai bambini, ma anche ricco di metafore e di sinestesie, di rimandi alle illustrazioni e alla simbologia cristiana. Le illustrazioni di Lara Hawthorne, equilibrate ed eleganti, contengono moltissimi elementi che possono fungere da stimolo per avviare una conversazione con i bambini sulla vita del tempo: abiti, oggetti, usanze.