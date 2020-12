Giochi con me? La magia del Natale

Voglia di libri ora che il Natale si avvicina? Ecco tante proposte da regalare o da leggere tutto d'un fiato. E per gli amanti della chimica, vi proponiamo una nuova iniziativa dedicata ai più piccoli.

GESTI GENTILI A NATALE di Giuditta Campello Emme Edizioni Età consigliata: da 3 anni Ritorna il Natale! Ritorna il tempo della neve, dei biscotti alla cannella, dei regali, dei pranzi in famiglia e delle luci scintillanti sui rami dell’abete. Ma soprattutto il tempo per stare insieme, il tempo per condividere momenti preziosi, il tempo per riscoprire il valore unico di un gesto gentile. (montaggio clip Antonio Augugliaro)

LO SCHIACCIANOCI. La storia che ha ispirato il capolavoro di Ciajkovskij Ill. Valeria Docampo Ed. Terre di Mezzo Età consigliata: da 5 anni Un uomo misterioso, giocattoli che prendono vita nel cuore della notte, uno schiaccianoci magico e un viaggio fantastico nel Regno dei Dolci: che avventura indimenticabile per la piccola Marie! Un grande classico di Natale che ispirò a Ciajkovskij le musiche per uno dei balletti più famosi di tutti i tempi, illustrato da Valeria Docampo, autrice di La grande fabbrica delle parole e La valle dei mulini. Il testo è a cura del New York City Ballet.

UNA ZUPPA CENTO PER CENTO STREGA di Simon Quitterie Ed. Clichy Età consigliata: da 5 anni Cos'è che rende così forti, giganti, gentili e belli? La zuppa della strega Sgranocchia! Una Zuppa l00% Strega... E tutti quelli che dicono «Puah!» prima di aver assaggiato cambieranno idea... Buon appetito!

BAMBI Felix Salten Benjamin Lacombe Ed. Rizzoli Età consigliata: da 6 anni Bambi ripercorre i primi anni di vita di un capriolo e le prove che dovrà affrontare. Racconto iniziatico e inno alla natura, evoca vividamente la magia, la bellezza e i pericoli della vita selvaggia. Pubblicato nel 1923 in Germania, il capolavoro di Felix Salten ebbe un grandissimo successo, ma venne proibito poco tempo dopo dalle autorità naziste che vi lessero una “metafora politica del trattamento subito dagli ebrei in Europa”. L’adattamento in cartone animato da parte di Walt Disney del 1942 contribuì a oscurare l’opera originale e il suo spessore letterario e simbolico. Benjamin Lacombe riporta magnificamente alla luce questo testo; alternando carboncino e pittura, illustrazioni e delicati intagli, ci accompagna nella vita del bosco brulicante di esperienze e sensazioni contrastanti.

LA STORIA DI BABBO NATALE E ALTRI RACCONTI SOTTO L’ALBERO di Maura Nalini Ed. Fabbri Età consigliata: da 5 anni Cosa faceva Babbo Natale prima di consegnare regali? Perché la Befana non cambia mai le scarpe? E chi sono gli elfi postini? Sei racconti illustrati ripercorrono tradizioni, personaggi e usanze del giorno più magico dell'anno. Sali sulla slitta e preparati a volare con la fantasia. Il Natale ti aspetta!

NATALE TROPICALE di Elisa Binda e Mattia Perego Ed. Einaudi ragazzi Età consigliata: da 5 anni Il riscaldamento globale sta mettendo in pericolo anche il Natale! In Lapponia non ha mai fatto così caldo: la neve si è sciolta, Babbo Natale indossa una camicia hawaiana, gli elfi portano il sombrero e le renne mangiano avocado. Natale tropicale è una storia per ridere, con le avventure di tre piccoli elfi, e riflettere su un tema cruciale per il futuro del pianeta. E per fare qualcosa di concreto propone ai bambini un'attività che aiuta l'ambiente: in fondo al libro le istruzioni per coltivare la propria piantina!

AZZURRO E LA SFIDA DI BABBO NATALE di Laurent e Olivier Souillé Ed. Gribaudo Età consigliata: da 4 anni Una collana di storie da raccontare, ascoltare e condividere, tutte dedicate agli animali. Avventure buffe, tenere e divertenti… come i nostri amici a quattro zampe! Mentre il draghetto Azzurro sta addobbando l’albero, un misterioso folletto suona alla porta: ha un messaggio di Babbo Natale per lui! La renna Panna quest’anno non potrà trainare la slitta per consegnare i regali e Babbo Natale sta cercando un sostituto. Azzurro è al settimo cielo! Per ottenere il posto, però, deve superare alcune prove e competere con Vermiglio, un draghetto furbo e prepotente. Chi vincerà la sfida di Natale?

UN’AVVENTURA DI NATALE di Davide Morosinotto Ed. Einaudi Editore Età consigliata: da 7 anni Cola, un ragazzino egoista e vanitoso, deve attraversare la Sicilia del 1600 per consegnare al principe di Palermo uno stupendo presepe di corallo. Un viaggio avventuroso tra briganti, furti e inseguimenti. Un moderno e avvincente Canto di Natale.

CHE BAMBINO FORTUNATO! di Lawrence Schimel e Juan Camilo Mayorga Ed. Uovonero Un albo illustrato allegro e spensierato sul valore della differenza, una storia raccontata da un bambino che ha un fratello con disabilità visiva. Perché la felicità non è poi lontana come sembra, a volte si può sfiorare con la punta delle dita. Avere un fratello può essere una grande seccatura, ma anche una grande fortuna. Attraverso il confronto con il suo amico Carlo, che è figlio unico, il protagonista si rende conto a poco a poco di quanto sia felice della sua vita. Carlo può fare tantissime cose che a lui sono vietate, è vero: ad esempio può lasciare tutta la casa in disordine, ha un animale domestico (un iguana!) e ha una stanza tutta per sé. Tutte cose che passano in secondo piano, però, quando si ha un fratello come Davide. Con lui non ci si annoia mai! Davide è un bambino intelligente, ha un’ottima memoria, racconta delle storie bellissime, ha un cagnolino tutto per sé e... può leggere al buio! Si, è proprio una fortuna avere un fratello come lui. Un libro che tratta dell'importanza del legame tra siblings, cioè tra fratelli e sorelle, soprattutto nel caso in cui uno dei due sia portatore di una forma di disabilità. La cecità di Davide, il fratello del protagonista, non è vista come una sfortuna, ma come una condizione diversa che lo ha portato a sviluppare alcune caratteristiche che lo rendono un compagno di giochi e un amico formidabile. L'albo illustrato contiene due pagine in alfabeto braille e una piccola appendice che racconta ai bambini cos'è e come si usa questa particolare forma di scrittura.

VI STUPIREMO CON DIFETTI SPECIALI di Patrizia Rinaldi, Luca Trapanese Ed. Giunti Età consigliata: 5 anni Raccontare la “disabilità”per portarla fuori da certe stanze chiuse e comunicare lo sforzo, che è in sé positivo, di affrontare la vita quando ti mette davanti scalini molto grandi. Raccontarla attraverso delle storie scritte e illustrate bene, perché le storie raccontate bene sanno sviluppare empatia in chi le legge. Il progetto nasce dal sogno di Luca Trapanese, padre adottivo di Alba e presidente di una Onlus che si occupa di disabilità infantile, di tutti coloro che si impegnano quotidianamente con i disabili, e dei bambini che meritano un mondo che crede nell’inclusione.

CANTO DI NATALE di Charles Dickens Ed. Rizzoli Età consigliata: da 8 anni Tintinnare di monete e frusciare di banconote: solo a questo pensa il vecchio e avaro Ebenezer Scrooge. Ma tutto cambia nella magica e spaventosa notte di Natale quando Scrooge riceve la visita di tre spiriti che lo costringono ad aprire finalmente gli occhi. E il cuore. La più celebre storia di Natale, toccante parabola fantastica di Charles Dickens, in un volume illustrato da Iacopo Bruno.

CON LO SGUARDO IN SU di Alessia Franco Ed. Kalos Età consigliata: da 10 anni Josetta si è trasferita da poco a Palermo dalla Germania: il papà fa l'antiquario, e in Sicilia vede nuove opportunità di lavoro. Siamo nel periodo della Belle Epoque, e sono molte le famiglie che, da tutta Europa, decidono di venire a vivere e lavorare su quest'isola colta, ricca, produttiva. Sisidda, invece, dal suo poverissimo quartiere non si è mai spostata se non per andare a servizio, proprio in casa della famiglia di antiquari, che abita una villa liberty immersa in un giardino rigoglioso. Un'amicizia, quella tra le due bambine, che nasce per caso e che porterà alla luce tante altre vite di loro coetanei: da quelli ricchi e privilegiati ai carusi, che si sfiniscono di lavoro e rischiano la vita nelle zolfare. Con il suo nuovo romanzo - scritto da un adulto con la voce dei bambini, una voce e, dunque, una scrittura che insieme alle protagoniste cresce pagina dopo pagina - l'autrice si immerge con grazia e delicatezza in un periodo storico affascinante costellato di luci e ombre, di cui recupera frammenti di vita, usanze, personaggi e luoghi noti o dimenticati, rivolgendosi tanto ai ragazzi quanto a un pubblico maturo. Dall'incontro di due realtà apparentemente inconciliabili nascono il rispetto, la conoscenza, il dialogo. In una parola, il diritto di ogni bambino di vivere "con lo sguardo in su". Presentazione di Moni Ovadia.

PUPAZZI DI NEVE di David McKee Ed. Mondadori Età consigliata: da 2 anni l giardino è coperto da un manto bianco, e Rupert e Kate corrono subito a fare due bei pupazzi di neve. Rupert vuole fare un omino, Kate invece una donnina. Ma chi ha mai visto una donnina di neve? Però, in fondo, chi ha detto che non si possa fare? Un classico scritto oltre trent'anni fa dall'autore dell'amatissimo Elmer, l'elefante variopinto, e oggi più attuale che mai. Un albo che insegna a guardare il mondo senza pregiudizi di genere e a sostenere con forza le proprie idee.

CARA SORELLINA di Alison McGhee Ed. HarperCollins Età consigliata: da 6 anni Cosa fai se hai una sorellina pestifera? Le scrivi delle lettere per dirglielo, ovviamente! Quali sono i criteri con cui si "valuta" una sorella minore? Be', in base a quanto strilla, è irritante, ha paura del buio, si rifiuta di mangiare i fagioli e tira i capelli. Ispirata ai bigliettini che si scrivevano i figli di Alison McGhee, questa collezione di lettere e messaggi illustrati di un fratello maggiore alla sorella minore rivelano l'affetto speciale - e la capacità di sopportazione - che lega i fratelli. Fra graphic-novel ed epistolario, "Cara sorellina" esplora il rapporto tra due fratelli attraverso una carrellata di messaggi, disegni e lettere scritti nell'arco di dieci anni da un fratello alla sorellina minore. Una storia attraverso parole e immagini, che racconta la crescita di un genuino affetto e si rivolge sia ai preadolescenti che devono affrontare grandi cambiamenti sia agli adulti che talvolta non riescono a capire il loro punto di vista. "I disegni di Bluhm completano il testo scritto a mano, imitando gli schizzi del ragazzo e il modo in cui cambiano nel tempo. La relazione tra fratello e sorella sconfina forse nella nostalgia, ma è anche il ritratto spassionato e realistico di una realtà della vita: il rapporto tra fratelli in tutte le sue sfaccettature".

ROSA SENZA SPINE di Mariella Ottino e Silvio Conte Ed. Albe Età consigliata: da 8 anni In una cittadina del Nord Italia, Rosa Masaniello deve affrontare quello che per lei è un grande mistero: perché non a tutti piace studiare? E soprattutto: perché c’è chi impara e chi no? Con l’aiuto di uno strano folletto (forse reale, forse vivo solo nella sua mente), Rosa lotta con le armi dell’intelligenza e della fantasia contro l’insensibilità e la superficialità, circondata da una famiglia affettuosa ma scombinata, compagni che le rendono la vita difficile e adulti irrigiditi nella loro tristezza.

ACHILLE. Il midollo del leone di Giovanni Nucci Ed. Salani Editore Età consigliata: da 10 anni Achille piè veloce è il più forte, il più grande degli eroi. Venuto al mondo segnato da un destino irreversibile, dopo essere stato affidato alle sapienti cure di Chirone, è diventato un temibile guerriero, pronto per conquistare la vittoria più ambita, quella della fama eterna. Ma Achille è anche un ragazzo. Figlio, sì, di una dea, è però un mortale e va incontro al suo cammino non senza dubbi e paure. Lo seguiremo nella costruzione di sé, partecipando tanto delle sue difficoltà quanto degli amori e delle amicizie, non meno che delle vittorie e dei rimorsi. Esploriamo così il rapporto con Teti, madre e dea, l'amicizia con Patroclo, la rivalità con Agamennone, in una narrazione che si fa corale senza mai perdere armonia. Giovanni Nucci, che con Ulisse aveva già raggiunto un numero altissimo di giovani lettori, ritorna al mondo antico e questa volta si ispira e si attiene fedelmente all'Iliade per raccontare di questo personaggio eroico e umano e di una guerra – la più grande battaglia di tutti i tempi – manovrata da forze potentissime, capaci di intervenire nelle vicende degli uomini e negli equilibri dellʼuniverso. Piena di sfumature, questa storia millenaria diventa attuale e parla ai ragazzi di oggi del coraggio di crescere, dell'importanza di comprendere il proprio destino, del valore degli affetti, della felicità di vivere. Un romanzo appassionante che affonda le radici nella cultura dell'intera umanità, imperdibile per gli appassionati di mitologia e non solo.

ALDOBRANDO di Gipi,Luigi Critone Ed. Coconino Press Età consigliata: 8 anni Prima di scendere nella fossa per l'ultimo combattimento, consapevole che la sua ora è giunta, il padre di Aldobrando affida il bambino alle cure di un mago. Dovrà vegliare su di lui, proteggerlo ed educarlo, fino a quando non sarà abbastanza grande per scoprire il mondo. Quel momento sembra giunto quando il maestro rimane ferito e l'unica possibilità di salvezza è trovare la rarissima Erba del Lupo. Affrontando avversità e insidie, Aldobrando si metterà in cammino per andare incontro al suo destino. Il coraggio di un cuore puro, a volte, può rovesciare una tirannia.

NATALE ALLA FATTORIA di Poppy e Sam Ed. Usborne Età consigliata: da 18 mesi Dove sarà finito Babbo Natale? Insieme ai fratellini Poppy e Sam i più piccoli si divertiranno un mondo a cercarlo, sbirciando dai fori di questo grazioso libro. Una nuova adorabile storia, perfetta per la mattina di Natale. Sfogliando ed esplorando le pagine il racconto prenderà vita alla Fattoria del Melo tra doni, neve, animali e simpatiche scoperte!

DIETRO IL MURO di Rosario Esposito La Rossa Ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 12 anni Dieci vite in bilico fra due mondi, sospese tra un confine d’acciaio e la necessità di varcarlo. Costi quel che costi. Dietro ogni muro c'è una storia interrotta, una speranza tradita, una ferita non rimarginata. Dietro ogni muro c'è un bambino che cresce con gli occhi fissi su una barriera. A nulla varrà il filo spinato, inutili le guardie armate: che sia per fuggire dalle bombe, per salvare sua madre o per poter trovare acqua potabile, il bambino raggiungerà il muro. E con lui altri, che non vogliono dimenticare se stessi. O soltanto non vogliono morire. Uno speciale giro del mondo, in equilibrio su frontiere talvolta invisibili; muri senza spiragli e muri che si spalancano come voragini, e ti portano dall'altra parte – ma nel modo sbagliato. Dieci vite in bilico fra due mondi, sospese tra un confine d’acciaio e la necessità di varcarlo. Costi quel che costi.

I CUSTODI DEL REGNO DELLA FANTASIA di Geronimo Stilton Ed. Piemme Età consigliata: da 5 anni Un cavaliere, una principessa... e un mondo di colori da salvare! Il Grande Grigiore si sta diffondendo nelle immense terre della Fantasia... Comincia così una nuova missione per il Cavaliere Senza Macchia e Senza Paura e per la giovane Alina, che insieme a Capitan Uncino e alla malvagia Strega dell'Ovest dovranno custodire il fantastico Regno della Fantasia.

GOLFO di Robert Westall Ed. Camelozampa Età consigliata: 6 anni Il fratellino di Tom, Figgis, ha uno strano dono: riesce a entrare letteralmente nei panni di persone che non ha mai conosciuto e che possono vivere anche a migliaia di chilometri di distanza. Ma quando scoppia la Guerra del Golfo, il collegamento empatico che Figgis stabilisce con un bambino-soldato iracheno rischia di annientarlo e mette a dura prova la sua famiglia.

IL PUPAZZO DI NEVE. Il romanzo ispirato alla storia originale di Raymond Briggs di Michael Morpurgo Ed. Rizzoli Età consigliata: da 8 anni Ispirato al classico senza tempo di Raymond Briggs e rielaborato dall’abile penna di Michael Morpurgo, un racconto straordinario sulla magia del Natale. È una mattina di dicembre e ad attendere James al suo risveglio c’è una sorpresa: nella notte un candido manto di neve ha ricoperto i campi che circondano la fattoria dei suoi genitori. Neve fresca e soffice, perfetta per costruire un pupazzo, come quello della sua fiaba preferita. Due pezzetti di carbone come occhi, un vecchio cappello e una sciarpa verde, un naso fatto con un mandarino: il pupazzo di neve è pronto ed è così bello che a fine giornata James non vuole separarsene. Di notte, il bambino sgattaiola fuori per rivederlo… ed è allora che il pupazzo prende vita e l’avventura più magica di sempre ha inizio.

100 AVVENTURE DA VIVERE PRIMA DI CRESCERE di Anna McNuff e Clair Rossiter Ed. Nord-Sud Età consigliata: da 6 anni Sei alla ricercadi avventure? Questo libro ti presenta tante gloriose avventure, tutte testate e collaudate. Non ce ne sarà nemmeno una che non ti ispirerà a uscire all'aria aperta, a divertirti e a osare qualcosa di nuovo... prima che tu sia troppo grande per farlo. Quindi, che stai aspettando? Presto, è giunto il momento di lanciarti!

LE STORIE PIU' BELLE DELLE MILLE E UNA NOTTE di Silvia Roncaglia Ed. Lapis Età consigliata: da 8 anni Racconti magici e travolgenti, fitti di amore e tradimenti, saggezza e furbizia, in cui realtà e fantasia s'intrecciano. Storie popolate di re potenti, magici geni, mercanti e ladroni. Personaggi ormai divenuti celebri come Alì Babà, Sinbad, Aladino e il genio della lampada. Una selezione delle storie più belle del grande classico, per rivivere il fascino delle atmosfere orientali in una chiave di lettura nuova e avvincente. Con l'attualità dei testi di Silvia Roncaglia e il tratto, estremamente riconoscibile, di Desideria Guicciardini, le complesse vicende di Mille e una notte si trasformano in storie moderne e insolite, facili da interpretare anche per i lettori più giovani.

AVANTI TUTTA! di Guia Risari e Daniela Iride Murgia Edizioni Corsare Età consigliata: da 5 anni Un’incredibile ascensione alla scoperta del mondo. Un viaggio per vedere dall’alto la realtà. Un inno all’immaginazione, all’amicizia, alla libertà e allo spirito d’avventura. Un giardino. Due singolari pali, lunghissimi, poggiati contro l’albero. La noia che spinge a provare qualcosa di nuovo e un pensiero fugace che si trasforma in azione. Eccolo lassù, arrampicato fino in cima a quei trampoli altissimi, a guardarsi intorno e osservare il mondo. Da questa prospettiva tutto sembra diverso e bellissimo. Un’esperienza simile va condivisa! Il cane è il primo a raggiungerlo, poi è la volta del papà e della mamma e di chiunque desideri accompagnarlo. Ci vuole coraggio per continuare il viaggio, fare spazio agli amici, avanzare verso l’orizzonte.

LA NOTTE DI SANTA LUCIA di Sara Agostini Ed. Gribaudo Età consigliata: da 3 anni In questo albo illustrato i bambini scopriranno tutto quello che hanno sempre voluto sapere sulla loro amatissima Santa Lucia. Quanti anni hai? Come ti chiami di cognome? Qual è il tuo colore preferito? Come si chiama il tuo asinello? Come fai a portare i doni a tutti i bambini in una sola notte? Tra storia e leggenda, in questo albo illustrato i bambini scopriranno tutto quello che hanno sempre voluto sapere sulla loro amatissima Santa Lucia