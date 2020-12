Giochi con me? Magie sotto l'albero

Eccolo il regalo giusto per Natale! Ecco l'avventura che stavate aspettando, la storia di cui innamorarsi, la dolce fiaba per far addormentare i più piccoli. Insomma, ancora tante idee e proposte per i bambini che hanno voglia di sognare. E poi una grande occasione! Un viaggio virtuale in compagnia di Geronimo Stilton! Buona lettura!

LA SLITTA ROSSA di Jolanda Restano Editore: Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 8 anni "La slitta rossa" è la storia di Graziella, una bambina allegra, vivace e curiosa, che si trova a vivere in un periodo difficile: quello della Seconda guerra mondiale. Guerra che cerca di entrare a forza nel suo quotidiano, ma che non riesce comunque a privarla degli amici, della speranza, della fantasia e della sua amata slitta rossa, che è, insieme, un giocattolo, un simbolo e anche di più. Una storia vera, raccontata per mantenere vivo il ricordo degli anni di guerra, per evitare che tragici errori possano ripetersi. Età di lettura: da 8 anni. (montaggio clip Michele Mastrovito)

NATALE, NOTTE DI MERAVIGLIA di Silvia Vecchini Editore Lapis Età consigliata: da 4 anni L'arrivo a Betlemme a dorso di un asino, l'annuncio dell'angelo, il cielo acceso di luce abbagliante, la nascita, i pastori in festa, l'arrivo dei tre Re d'Oriente con i loro doni, ai quali Giuseppe non avrà nulla da offrire, nemmeno le parole, chiuse in gola dall'emozione. Un racconto già universalmente noto, ma narrato da un punto di vista originale: la notte della nascita di Gesù immaginata come la narrazione in presa diretta di un personaggio che, pure importante, nella narrazione della natività vive in secondo piano. Gli eventi narrati da Giuseppe sono prodigiosi, ma le sue emozioni di padre sono tutte umane e arrivano dritte al cuore del lettore. Le illustrazioni di Lara Hawthorne, equilibrate ed eleganti, accompagnano il testo di Silvia Vecchini, scritto con un linguaggio al tempo stesso poetico e musicale, ricco di suggestioni.

L' UNICORNO! di Marc-Uwe Kling Ed. Emme Edizioni Età consigliata: da 4 anni Nella Cuoresta viene al mondo un unicorno stupendelizioso. Ogni creatura è molto premurosa con lui e vuole rimpinzarlo con quadrifogli zuccherini, ma nonostante queste attenzioni il cucciolo non si comporta affatto come tutti gli altri unicorni! Dice sempre e solo «no», tanto che presto i suoi familiari iniziano a chiamarlo unicorNO. Un giorno l'unicorNO scappa da quel mondo di zucchero filato. Incontra un orsetto lavatore che non sta mai ad ascoltare, un cane che se ne infischia di tutto e una principessa che vuole sempre avere l'ultima parola. I quattro formano proprio una bella squadra. Infatti, persino essere cocciuti, insieme, è molto più divertente!

BABBO NATALE ed. Usborne Età consigliata: da 3 anni Basta premere sui sensori incorporati nelle pagine del libro per dare vita al laboratorio di Babbo Natale, tra elfi che fabbricano giocattoli, campanellini delle renne che tintinnano e la slitta carica di regali che sfreccia nel cielo notturno.

LA NOTTE DI NATALE (Collana: Libri pop-up) Ed. Usborne Una magica poesia natalizia tutta in rima, splendidamente illustrata e con graziosi pop-up. Ogni pagina è una sorpresa!

CODICE RODARI di Gianni Rodari Ed. Einaudi Ragazzi Età consigliata: da 5 anni Codice Rodari è un'avventura tra parole e disegni, che invita a lasciarsi sorprendere osservando quante invenzioni possano nascere quando si utilizzano, come fossero giocattoli, segni, linee, forme, colori. Insieme, le parole di Gianni Rodari e i disegni di Alessandro Sanna danno vita a un «ideario» che reinventa la realtà attingendo non solo alla dimensione del gioco, come esperienza attiva e positiva della personalità di ognuno, ma anche a quella dell'utopia, intesa come capacità di trasformare le cose.

ELIO SBATTITUTTO di Mathilde Tourbillon Ed. Clichy Età consigliata: da 5 anni Elio è un bambino un po' diverso dagli altri: non riesce mai a stare fermo, soprattutto con le braccia, che agita senza sosta come un frullatore. Per questo Elio è un bambino super attivo. E quando sei un bambino super attivo le cose possono diventare un po' complicate: se vai a pesca col tuo papà, lui si arrabbia perché fai scappare i pesci, in piscina finisci per schizzare tutti quanti e a scuola nessuno si siede vicino a te per paura di prendersi una sberla accidentale. Un giorno però Elio incontra una persona speciale: il grande pasticcere francese Monsieur Jacques. E scopre che, quando si tratta di montare albumi, mescolare impasti, frullare e amalgamare, avere due braccia che girano senza sosta è un superpotere. Monsieur Jacques non ha dubbi: Elio diventerà un giorno il più grande pasticcere del mondo, suo degno erede!

LA BAMBINA CHE DIPINGEVA LE FOGLIE di Erica Arosio ed. Albe Età consigliata: da 5 anni Una storia silenziosa, alla quale ogni lettore potrà dare voce secondo la propria fantasia. Ma capovolgendo il libro le parole prenderanno il posto delle immagini. Nel pieno dell'inverno, una bambina sta chiusa in casa, mentre fuori cade una gelida pioggia. Ma la bambina reagisce alla tristezza e, appena la pioggia smette di cadere, esce in giardino e si mette a colorare le foglie degli alberi, che magicamente tornano a posarsi sui rami. La bambina è in realtà una fata - la fata della primavera.

BUON NATALE CANE PUZZONE! di Colas Gutman Ed. terre di Mezzo Età consigliata: da 6 anni È Natale! Cane Puzzone e il suo fedele amico Spiaccigatto vanno in cerca di una casa che li ospiti almeno per una sera. Vengono "ingaggiati" come regalo per un bimbo che però li trova disgustosi, e così finiscono sulla bancarella di un mercatino. Qui conoscono una piccola mendicante che ha perso la sua bambola senza braccia: ci penserà il nostro Cane Puzzone, tonto e goffo ma dal cuore d'oro.

COSE PAZZESCHE SU DINOSAURI E ALTRE BESTIE PREISTORICHE di Mike Lowery Ed. Nord-sud Età consigliata: da 6 anni Scopri tutto quello che c'è da sapere su dinosauri e altre bestie preistoriche! Tra cui: una megacronologia sui dinosauri - folle, ma vero! Lo sapevi che...? divertenti barzellette, approfondimento sulla scienza preistorica, impara a disegnare i dinosauri, la guida sul campo del paleontologo e molto di più! È tempo di scoprire tutto sul mondo pazzesco dei dinosauri!

L'UNICORNO CHE AVEVA PAURA DEL BUIO (Libri con lucine) Ed. Usborne Età consigliata: da 6 mesi I più piccoli rimarranno incantati dai personaggi fatati e dalle lucine incorporate nelle pagine di questo tenerissimo libro, perfetto da sfogliare prima della nanna.

BABBO NATALE. DAI LA CARICA! di Fiona Watt Ed. Usborne Età consigliata: da 3 anni Che divertimento con la slitta di Babbo Natale! Basta darle la carica per vederla sfrecciare sulle 4 piste incorporate nelle pagine. Un'originale idea regalo per il periodo natalizio.

IL GRANDE LIBRO DEGLI GNOMI di Wil Huygen Ed. Rizzoli Età consigliata: da 5 anni Gli gnomi sono creature notturne e misteriose, che vivono ben nascoste agli occhi dell'uomo. Per questo è molto difficile incontrarne uno. Ma ecco la tua occasione! Entra tra le pagine di questo libro: avrai modo di osservare gli gnomi da vicino e di scoprire come sono fatte le loro case, che cosa mangiano, come vivono e quante cose speciali sanno fare.

MIHI NOMEN EST STILTONIUS, HIERONYMUS STILTONIUS di Geronimo Stilton Ed. Piemme Età consigliata: da 7 anni "Mihi nomen est stiltonius, hieronymus stiltonius. "A principio ex quo advenit Rosea Pickia, scilicet nova adiutrix mea, permulta - immo innumerabilia - mihi acciderunt. Etiam primum anni diem apud Polum Arcticum me, in monte glaciali per aequora vectum, degere coegit..." Perché una storia integralmente in latino? Siete pronti per una grande sfida? Pagina dopo pagina, questo libro vi metterà a confronto con una lingua antica ma universale, ancora capace di raccontare una storia moderna, divertente e avventurosa! Per festeggiare 20 anni di grandi avventure, vi presento "Il mio nome è Stilton, Geronimo Stilton" in latino... Buona lettura!"

UN MILIONE DI BABBI NATALE di Hiroko Motai e Marika Maijala ed. Terre di mezzo Età consigliata: quando sta per finire l’incantesimo Un tempo sulla Terra eravamo in pochi, e di Babbo Natale ne bastava uno. Poi le persone hanno iniziato ad aumentare. Come fare? Grazie a una magia, Babbo Natale riesce a sdoppiarsi: in due va molto meglio. Ma le persone aumentano ancora! Bisogna quadruplicarsi. Peccato che ogni volta i nuovi Babbi Natale siano grandi la metà… Arrivati a un milione, sono così piccoli che non riescono neanche a spostare un pacchetto. Pensa che ti ripensa, ecco la soluzione: ogni inverno, i minuscoli Babbi Natale si infilano nelle orecchie degli adulti e sussurrano: “Fate un regalo a ogni bambino!”. E gli adulti, non si sa perché, obbediscono sempre.

IDA E LA BALENA VOLANTE di Rebecca Gugger,Simon Röthlisberger ed. Glifo Età consigliata: da 4 anni «Cosa si nasconde dietro il sole, la luna e le stelle?» Ida non riesce a smettere di pensare a queste e ad altre importanti domande. Poi una notte, una balena volante la sveglia e la porta in un viaggio avventuroso e fantastico. Insieme volano nello spazio e nel tempo. La saggia balena guida, consiglia e diventa una vera amica per la piccola Ida. Alcune delle sue domande troveranno risposta, mentre altre nasceranno. Questo adorabile racconto, con un pizzico di filosofia, soddisferà con meraviglia i piccoli, curiosi, ascoltatori.

L' ICKABOG di J. K. Rowling ed. Salani Età consigliata: da 10 anni Un tempo Il regno di Cornucopia era il più felice del mondo. C'erano moltissimo oro, un re con i baffi più belli che si possano immaginare e macellai, pasticceri e casari le cui prelibatezze facevano piangere la gente di gioia. Era tutto perfetto: a parte le Paludi nebbiose del Nord, dove si narra vivesse il terribile Ickabog. Ogni persona di buon senso sapeva che l'Ickabog era solo una leggenda inventata per spaventare i bambini e convincerli a comportarsi bene. Ma le leggende sono strane e a volte assumono una vita propria. Può una leggenda spodestare un re molto amato? Può una leggenda ridurre in ginocchio una nazione un tempo felice? Può una leggenda coinvolgere due ragazzini coraggiosi in un'avventura sorprendente e inattesa? Scoprite questa fiaba straordinaria, scritta da una delle più grandi narratrici di sempre, sul potere della speranza e dell'amicizia e il loro trionfo su tutte le avversità. Una storia che i piccoli e grandi lettori vorranno leggere e rileggere in una preziosa edizione regalo, arricchita dalle illustrazioni a colori dei giovani vincitori del Torneo per le illustrazioni dell'Ickabog.

JONAS VOLEVA VOLARE di Valentina Mezzoprete ed.Alba edizioni Età consigliata: da 5 anni Un racconto di formazione, dai ghiacciai del Polo Nord alle foreste dell'Africa Equatoriale. Jonas è un piccolo orso bianco che sogna di poter volare come gli uccelli che vede passare nel cielo. Un giorno, sospinto su una lastra di ghiaccio, si allontana dalla sua famiglia, e inizia un viaggio che lo porta a conoscere nuovi amici. Seguendo la piuma di un gabbiano, Jonas scopre il mondo: con l'aiuto di una scimmietta che gli regala una liana, di un castoro che gli regala un tronco di faggio e di un gruppo di bambini dotati di fantasia, l'orsetto realizzerà finalmente il suo grande desiderio.

FILASTROCCA DEL NATALE di Gianni Rodari ed. Emme Età consigliata: da 4 anni Cosa c'è nel sacco di Babbo Natale? Dolciumi, bambole e orsacchiotti. E poi giocattoli nuovissimi e ultime invenzioni! Per celebrare con i bambini la tradizionale festa dell'amore... ma anche la scienza e il progresso, che sono un vero miracolo, quando ci aiutano a vivere meglio e a costruire un futuro di pace.

LA JUNGLA DI TOMMY di Carolina D’Angelo Ed. Camelozampa Età consigliata: da 4 anni Tommy sta dando la caccia al leone, quando il papà entra nella sua cameretta. Mutande, calzini e giocattoli sono sparpagliati un po’ qui, un po’ lì, un po’ ovunque: a Tommy la sua stanza piace così, perché è la sua giungla!

ABBRACCIAMI di Eoin Mclaughlin Ed. HarperCollins Età consigliata: da 4 anni Riccio e Tartaruga chiedono solo un abbraccio, ma non sarà un’impresa facile. Un dolce libretto da scoprire su due lati che si incontrano. Come un abbraccio.

IL FANTASMA. TOPO GIGIO Editore Gribaudo Età consigliata: da 4 anni Sembra che durante la notte si aggiri un fantasma nella casa di Zoe e Topo Gigio, ma il G-team non ha paura e organizza una caccia allo spettro, dopo essersi armato con gli ingegnosi marchingegni antifantasmi progettati da Bob. Riusciranno gli amici a scoprire chi è il misterioso fantasma? Tante avventure per riscoprire, insieme a Topo Gigio e ai suoi amici, valori come l’amicizia, lo spirito di squadra, l’integrazione e il rispetto degli altri. Un personaggio amatissimo da grandi e piccini torna in tv con una nuova serie!

IL MONDO TI ASPETTA di Kobi Yamada e Gabriella Barouch Ed. Terre di mezzo Età consigliata: da 3 anni Sei qui per illuminare luoghi bui da troppo tempo. Per svelare agli altri la bellezza di ogni giorno. Abbi fiducia, mettiti alla prova: il mondo aspetta qualcuno proprio come te!

PERCHE' SI di Mac Barnett Ed. Harper Collins Età consigliata: da 5 anni Perché il mare è blu? Che cos'è la pioggia? Che cos'è successo ai dinosauri? Risposte fantasiose alle domande più curiose, per augurare una fantastica notte ai sognatori di tutte le età che cercano più di un banale "Perché sì!".

LA REGINA DELLE NEVI di Sara Marconi e Serena Viola Ed. Lapis Età consigliata: da 7 anni Gerda e Kai, amici da sempre. D’inverno, ascoltano raccontare le storie sulla perfida Regina delle Nevi vicino alla stufa, o si divertono a giocare in piazza, legando i propri slittini ai carri dei contadini per farsi trascinare nella neve. Un giorno però una scheggia di ghiaccio colpirà Kai, è arriverà fino al suo cuore, congelandolo. Con il cuore di ghiaccio Kai diviene ostile e va a giocare tra la neve senza Gerda, che ha allontanato da sé. Kai si lega a una grande slitta bianca, che lo trascinerà via senza che lui riesca liberarsi: è la Regina delle Nevi che lo ha rapito. Baciandolo sulla fronte lo stregherà, facendogli dimenticare Gerda, la nonna e la casa. Inizia da qui il lungo viaggio della piccola Gerda, partita per salvare il suo amico Kai. Incontrerà bellezza, intelligenza, forza e potere; aiutata da donne eccezionali e da animali fedeli e premurosi, arriverà fino alla casa della Regina, dove dovrà affrontare il suo gelido desiderio di perfezione e sconfiggerlo con l’amore, sciogliendo il ghiaccio nel cuore di Kai.

IL REGNO SEGRETO. Il Libro della Polvere. Vol. 2 di Philip Pullman Ed. Salani Età consigliata: da 12 anni Una nuova, grandiosa avventura che si spinge oltre i confini di Oxford, attraverso l'Europa fino in Asia, alla ricerca di ciò che è stato dimenticato: una città creduta impossibile, un segreto nel cuore del deserto, il mistero della Polvere e una guerra tra fazioni sconosciute. Sono passati dieci anni da quando abbiamo salutato Lyra Belacqua, adolescente seduta su una panchina del giardino botanico di Oxford nel finale di Queste oscure materie. Nel Regno Segreto la incontriamo di nuovo, quando ormai è diventata più grande, ma anche più disincantata e disillusa. In questo attesissimo sequel, Lyra, ora ventenne, scoprirà luoghi dell'anima e del mondo di cui non aveva mai nemmeno immaginato l'esistenza e dovrà superare prove inattese e difficili che metteranno a dura prova il rapporto con il suo inseparabile daimon, Pantalaimon. Nel grande, rocambolesco viaggio che li attende sarà coinvolto anche Malcolm, che nella Belle Sauvage era un ragazzino con una barca e la missione di salvare una neonata dall'alluvione, e ora è un uomo con un forte senso del dovere e il desiderio di fare ciò che è giusto. Una nuova, grandiosa avventura che si spinge oltre i confini di Oxford, attraverso l'Europa fino in Asia, alla ricerca di ciò che è stato dimenticato: una città creduta impossibile, un segreto nel cuore del deserto, il mistero della Polvere e una guerra tra fazioni sconosciute. Dopo anni di attesa, con il nuovo ciclo del Libro della Polvere, Philip Pullman, uno dei più grandi scrittori viventi, torna nel sontuoso mondo allo stesso tempo familiare e straordinario di Queste oscure materie con un romanzo che è davvero un libro per i nostri tempi; un'avventura imponente in luoghi evocativi e indimenticabili ma anche uno sguardo stimolante su cosa significhi capire se stessi, crescere e dare un senso al mondo che ci circonda, qualunque esso sia.