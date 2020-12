Pantone 2021, scelto un abbinamento di Illuminating e Ultimate Grey

PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating. Una combinazione di due colori indipendenti, uno rassicurante (il grigio) e uno illuminante (il giallo), pensata per dimostrare che elementi differenti si uniscono per supportarsi a vicenda. Concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa e ottimistica, l’unione delle due tonalità è “un’infusione di forza e positività”. Sono loro i due colori che, insieme, influenzeranno la moda e il design nel 2021. PANTONE 13-0647 Illuminating è un giallo brillante e allegro, una tonalità calda intrisa del potere del sole, mentre PANTONE 17-5104 Ultimate Gray è un richiamo a elementi saldi e affidabili, che durano nel tempo e offrono solide basi.

Due colori per la seconda volta nella storia

È la seconda volta in 22 anni che Pantone sceglie come colore dell’anno due colori. La prima volta è stata nel 2016, quando furono scelti il Rose Quartz e il Serenity. Quell’anno le due tonalità erano destinate a fondersi l’una nell’altra, come riconoscimento alla fluidità di genere e al progresso sociale. Ma quest’anno le due tonalità sono destinate a stare da sole, come toni complementari, a sostenersi a vicenda. “Concreta e solida ma allo stesso tempo calorosa e ottimistica” si legge nel sito del Pantone Color Insitute, “l'unione di PANTONE 17-5104 Ultimate Gray + PANTONE 13-0647 Illuminating è un'infusione di forza e positività. Una storia di colore che racchiude un più profondo senso di attenzione con la promessa di qualcosa di solare e di amabile”.