Pantone lancia il nuovo rosso Period contro stigma delle mestruazioni

L'azienda ha collaborato con una società svedese di prodotti femminili per ideare il nuovo colore, che fa da sfondo alla sua campagna. "Non stiamo solo dipingendo muri, stiamo abbattendo quelli che contribuiscono alla colpevolizzazione"

Si chiama "Period" ed è la nuova tonalità di rosso eleborata da Pantone, ispirata al colore delle mestruazioni delle donne. L'azienda statunitense The Pantone Color Insitute ha collaborato con il marchio svedese di prodotti femminili Intimina : "Cosa si ottiene unendo un marchio di prodotti sanitari intimi e un'azienda di vernici? Color sangue", si legge sul sito svedese, "non stiamo solo dipingendo muri, stiamo abbattendo quelli che contribuiscono alla stigmatizzazione che riguardano le mestruazioni" si legge nella loro campagna.

La campagna di sensibilizzazione

La nuova sfumatura di rosso fa parte della campagna Seen+Heard, creata per responsabilizzare e incoraggiare tutti, indipendentemente dal sesso, ad avere conversazioni più accurate e oneste sulle mestruazioni. "Volevamo ottenere una tonalità rossa accesa e avventurosa", ha dichiarato Laurie Pressman, vicepresidente del Pantone, "che facesse sentire le persone orgogliose di ciò che sono. In grado di celebrare con passione l'eccitante e potente forza vitale con cui sono nate, di poter parlare spontaneamente e apertamente di questa funzione corporea pura e naturale". Volevamo fosse "originale e in grado di rappresentare un flusso costante", ha aggiunto Danela Žagar, presidentessa del brand Intimina.

Sfatare false credenze

"Nonostante miliardi di persone abbiano le mestruazioni, se guardiamo alla cultura popolare le rappresentazioni del ciclo sono sempre imprecise e oggetto di derisioni, umiliazioni. Basta è abbastanza, è il 2020. La tonalità rossa 'Period' di Pantone è esattamente ciò di cui parla la nostra campagna Seen + Heard: rendere visibile il ciclo, incoraggiare conversazioni positive e normalizzare le mestruazioni nella nostra cultura, nella nostra società e nella nostra vita quotidiana".

La storia dell'azienda made in Usa

Pantone Llc è un'azienda statunitense, acquisita per 180 milioni di dollari dal colosso americano X-Rite il 24 ottobre 2007, che si occupa di tecnologie per la grafica, catalogazione dei colori e della produzione del sistema di identificazione di questi ultimi. Il suo omonimo campionario ora ha uno spettro di 2.625 colori ed è molto seguito anche su Instagram. Ogni anno Pantone nomina un "colore dell'anno" per riflettere lo stato d'animo dei tempi. Nel 2020 è stato scelto il "Classic Blu", anche se l'annuncio venne fatto prima dello scoppio della pandemia coronavirus. L'anno prima un più morbido "Living Coral", il 2018 è stato "Ultra Violet".