17/20

MAPPE, Electa Kids - Un libro capace di far compiere un viaggio incredibile intorno al mondo: dai fiordi della Norvegia ai gorilla nella giungla del Congo. E poi Cuba, per ballare la rumba, in Iran per visitare i giardini persiani e in Cina per assaggiare delle uova centenarie. In Australia per osservare gli ornitorinchi, in Finalandia la notte artica e in Madagascar i giganteschi baobab. Età di lettura: da 7 anni