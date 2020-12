Oroscopo di oggi 1 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 1 dicembre.

Inaugura il mese un Sole scoppiettante che rallegra la vostra giornata. Il luminare diurno si trova nel segno del Sagittario e vi dona sveltezza e velocità di esecuzione in tutti i campi. È Marte nel segno a rendervi vitali, pimpanti e decisi con la persona amata. Il pianeta nel vostro segno per un ultimo mese permette ai nuovi amori di prosperare e dà uno slancio a quelli che si devono ancora definire. Il Sole nel segno amico del Sagittario fa la fortuna delle vostre relazioni affettive se siete nati dal 30 marzo al 3 aprile. Sappiate approfittarne per prendere decisioni significative. Plutone è in posizione imbronciata per voi Arieti, in special modo se siete nati dal 13 al 14 di aprile. Dosate la vostra aggressività. Ricordate l’antico proverbio: “Con una piccola accetta s’atterra un grosso albero”, motto che si adatta perfettamente al vostro caso quest’oggi, , con piccole mosse otterrete quanto pensavate di raggiungere con grande spiegamento di mezzi.

Giove transita ancora nel segno alleato del Capricorno, punto dell’oroscopo da dove vi infonde fortuna, successo, ottimismo e mobilità fisica e mentale. Il pianeta resterà nel Capricorno ancora fino alla metà di questo mese. La configurazione globale fa sì che alcuni mali di stagione, che forse vi hanno afflitto nel mese precedente, tenderanno a non comparire più, malgrado l’avvento dei freddi più intensi. Un felice equilibrio tra la psiche e la forma fisica si riassume nel celebre motto latino: “Mens sana in corpore sano”, a stabilire una perfetta armonia tra corpo e serenità interiore. Giove benefico vi promette una riacquistata armonia con la vostra dolce metà, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 20 di maggio. Chi di voi ha il cuore solitario, si fidi della sua intuizione e sappia dirigersi dove il fiuto lo porta. Un sentimento nuovo e potentemente ricambiato è sul punto di nascere. Lavorerete in tandem in modo perfetto con un vostro collega, un collaboratore della vostra attività. Questa nuova sinergia professionale vi porterà lontano permettendovi di ampliare le vostre competenze.

Quadro dei transiti molto sereno per questo primo giorno di dicembre. Il senso dell’umorismo e la capacità di farvi scivolare di dosso alcune seccature quotidiane vi aiuteranno non poco. Pianeti dissonanti vi rendono un po’ svagati, poco presenti con la persona che avete accanto. Drizzate le orecchie e porgete ascolto. Dimostrarsi disinteressati o indifferenti a quanto la vostra dolce metà vi vorrà dire non aiuta a coltivare una relazione d’amore. Marte nel segno amico dell’Ariete vi aiuta a esprimere in modo convincente il vostro amore. In special modo se siete nati nella prima decade e se siete all’inizio di una storia. Conferme del fascino e del sex-appeal giungono a tutti i single, specie se in età giovanile. Nettuno, che si trova in contrasto con i Gemelli, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 12 di giugno, non vi permette di organizzare al meglio la vostra attività professionale. Nel pomeriggio grazie al pianeta dell’intelligenza creativa, la Luna, sarete lucidi e programmatori. Ma senza perdere mai il vostro senso dell’umorismo.

Esordio di dicembre positivo. Di fronte a voi sono acque tranquille dove navigare senza grosse difficoltà. Salvo per la terza decade, che in famiglia deve tenersi alla larga dai facili nervosismi. Giove ancora per poco è dissonante e vi obbliga a essere seri e responsabili. Urano inaugura questo mese in bellezza. L’armonia che sperimentate con la persona che vi è al fianco vi infonde una grande sicurezza interiore e si traduce come una splendente forma fisica esteriore, specie se siete nati in giugno. Chi di voi ha ancora il cuore libero si muove con leggerezza, eleganza, mettendo in mostra il proprio stile unico, fatto di chiusura a quel che istintivamente non vi aggrada, di simpatia e socievolezza con chi più vi piace. Un nuovo interesse sentimentale sta per affacciarsi nella vostra vita specie se appartenete alla seconda decade. Vi invade un po’ di stanchezza, di voglia di relax, ma datevi una calmata, il mese è appena cominciato! Il motto di oggi potrebbe essere emblematico per la vostra atavica pigrizia: “Nel campo dell’accidia non crescono che ortiche”. La negligenza, l’apatia e l’ozio non danno alcun frutto buono. E l’ortica, si sa, è il simbolo del terreno incolto, lasciato in abbandono.

Il luminare femminile è in aspetto favorevolissimo con il vostro segno. Ma anche il Sole in Sagittario, appartenente all’elemento Fuoco, è pronto a rallegrarvi lo spirito e rendere particolarmente fresco il mondo dei rapporti quotidiani. Non tutto è rose e fiori, ma la vostra calda umanità vi aiuta nel minimizzare alcune incomprensioni familiari. Non abbiate paura di esprimere il vostro sentimento e piuttosto sappiate usare le parole giuste in questa giornata. Venere in aspetto dissonante dal segno pungente dello Scorpione può non darvi la capacità di conciliare la spinta all’attrazione irresistibile con il legame amoroso. Sappiate tirare fuori la vostra generosità, il vostro calore affettivo capace di risolvere ogni complessità, specie se siete nati nella prima decade. Qualche irrequietezza sorge nei nati in luglio che hanno Urano contrario dall’affettivo Toro. Il motto di oggi, specie se avete abbracciato una libera professione è: “Negli affari non si conosce amico”. Il proverbio sconsiglia rapporti di compravendita con condizioni favorevoli agli amici.

È Giove il vostro protettore oggi. Continua a darvi una boccata d’ossigeno dal segno del Capricorno. La giornata è brillante e vivace, saprete organizzare ogni aspetto della vostra vita con il classico piglio concreto. Una bella Venere vi sorride aprendo un mese di dicembre tutto in tenera corresponsione amorosa. L’armonia con la vostra metà appare decisamente assicurata. Sappiate tuttavia essere razionali: Luna, Nettuno e Sole potrebbero farvi sorgere qualche lieve insicurezza, specie se appartenete alla seconda decade. Chi di voi ha una relazione recentemente cominciata scopre le gioie di una completa sintonia col partner, specie se festeggia il suo compleanno dal 9 al 12 del mese di settembre. È Plutone a darvi il suo contributo prezioso in aggiunta, rendendovi irresistibili. Il vostro fascino si traduce in un mix di naturalezza dei comportamenti combinata con il tipico temperamento un po’ altero. Siete liberi professionisti? Mai come adesso vale per voi il detto “l’industria è la mano destra della fortuna”. Avete infatti la mano felice nel gestire ogni operazione, ogni manovra che conducete con garbo e con un istinto infallibile per l’affare fruttuoso.

Dicembre che si apre con una combinazione particolarmente positiva per diversi ambiti della vostra vita. Qualche preoccupazione economica la annuncia ancora per poco Giove dissonante: ma niente paura, riuscirete a superare ogni difficoltà. Se siete nati in ottobre avete il vostro momento di grande soddisfazione affettiva sia che siate in coppia oppure che siate ancora in viaggio per incontrare l’anima gemella. I nati nella terza decade hanno invece ancora Saturno ostile che li rende un po’impetuosi con la persona amata. Facciano particolare attenzione a dare risalto alle buone maniere, al garbo, all’atteggiamento mite che sempre li contraddistingue. Fate una professione connessa con gli affari, la necessità di entrare in contatto con il pubblico, la ricerca del business? Attenzione a chi incontrate sul vostro cammino quest’oggi: sappiate usare sempre il vostro raziocinio riguardo ai facili guadagni e le persone che vi propongono scambi apparentemente convenienti. Ricordate che “la vita dell’adulatore poco tempo resta in fiore”. Un magnifico Sole in Sagittario vi aiuta a districarvi tra il giusto e l’ingiusto, tra il buono e il cattivo, riuscendo alla fine a combinare contratti e transazioni di primordine. Tutto questo più in evidenza se appartenete alla seconda decade.

Profilo dei transiti radioso per voi: molti pianeti sono in posizione felice. Mettete un pizzico di pepe e chi vi è attorno saprà sempre apprezzarvi. Ci sono tante novità in ambito erotico e affettivo, specialmente se siete single. Colpi di fulmine inaspettati, situazioni amorose che trovano le caratteristiche e le atmosfere che più vi aggradano. Gli astri vi suggeriscono tuttavia di non esagerare. È vero che mai come adesso vale per voi il detto “acqua rubata è come malvasia”. Il proibito acquista per i nativi del segno dello Scorpione una valenza sicuramente più gustosa; tenete però sempre ferma la barra del timone della razionalità. Vi guiderà a navigare nelle acque dolcemente increspate sul mare dei sentimenti. Questo aspetto più in evidenza se appartenete alla prima e alla terza decade. Siete alla vigilia di importantissimi svolte professionali, che vi favoriranno a partire da adesso e per i mesi che verranno. Se fate un’attività autonoma, Giove in Capricorno ancora fino alla metà del mese vi porta aria di rivoluzione, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 16 al 22 di novembre.

Pimpanti e vitali, siete animati dal sacro fuoco dell’entusiasmo che il vostro astro governatore, Giove, vi infonde. Sportivi, allegri, curiosi di tutto: cosa volete di più? Una particolare configurazione astrale produce atteggiamenti di vibrante veemenza. Tempestosi e appassionati lo siete davvero e chi vi è accanto deve rendersi conto di questo elemento del vostro carattere. Il Sole nel vostro segno fa la sua parte. Non manca un ardito Plutone nel buon vicino Capricorno a darvi uno spirito indomito in ogni impresa, sia che siate single oppure stabilmente in coppia. In aggiunta avete anche Saturno, il freddo pianeta della razionalità, che vi assiste sempre dal buon amico Capricorno dandovi la capacità di fermarvi quando state andando troppo veloci. Se siete nati propri in questi giorni, nella seconda decade, per voi si adatta oggi senz’altro il detto “chi tosto s’adira, tosto si placa”. Come i temporali improvvisi e forti, l’accesso violento di scatti emotivi imprevedibili non dura molto e, voi Sagittari siete anche inclini a calmarvi presto. I nati dal 26 al 30 di novembre godono di un fascino esplosivo. Attenzione nelle spese: siete oggi particolarmente scialacquatori.

Quadro astrologico fortunato grazie a un bel Giove che continua a sorridervi dopo più di dodici mesi di permanenza nel vostro segno. Vi rimarrà ancora per buona parte di questo dicembre. L’armonia familiare caratterizza questa giornata infondendovi il buon umore, il piacere di stare insieme e di godervi figli e nipotini. Di fronte a certe seccature quotidiane vi comportate in modo tale da allontanarle con un tocco di distacco. La vostra capacità di risolvere le questioni pratiche si rivela davvero preziosa in un problema della vostra dolce metà. Riuscite a trovare la quadratura del cerchio in men che non si dica e il partner apprezzerà il decisionismo, lo stile misurato e al contempo molto efficace con cui avrete condotto l’intera operazione. Tutto questo sarà più pronunciato se festeggiate il compleanno dal 28 di dicembre al 6 di gennaio. Siete tentati di fare un affare che vi sembra molto conveniente? Non scordate il motto “acquisto a buon mercato, pensaci due volte”. Specie se siete nati dal 17 al 20 di gennaio, sappiate che la merce a basso costo di solito nasconde qualche difetto, altrimenti manterrebbe il suo valore.

Una Venere contraria nel segno dello Scorpione, a voi poco congeniale, vi può generare momenti di alti e bassi nel tono e nell’umore. Niente di così grave: riuscite ad allontanare tutto con la vostra tipica leggerezza. Il Sole vi illumina il cammino da un punto di vista sentimentale. Il pianeta resterà infatti nel segno amico del Sagittario (fino al 21 di questo mese) concedendovi un’amabilità e una simpatia di cui potranno beneficiare i vostri partner occasionali o la persona che vi è accanto da tanto tempo. In special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 31 gennaio al 4 febbraio godrete dei favori di un transito nel segno della concordia in modo potente: sappiate apprezzarne gli effetti e muovetevi con il consueto tempismo senza scordare la volontà di non lasciarvi sfuggire nessuna buona occasione vi capiti a tiro. Avete un po’ più di voglia di sbrigarvi, di concludere le operazioni che oggi sono state per voi piuttosto complicate e faticose in ufficio. Ricordate sempre la saggezza del motto che “chi fa adagio fa prima”. La fretta infatti fa sbagliare, vi rende più soggetti agli errori e vi fa perdere tempo.

È Giove, uno dei vostri signori ideali, che vi porta allegria, gioia di vivere, ottimismo e una bella ventata di fortuna. Il Sole e la Luna sono in angolo dissonante per il vostro segno, ma nulla di grave. I pianeti si limitano a mettervi un po’ di più sull’attenti con la vostra dolce metà, che esigerà da adesso maggiore attenzione da voi. Specie se siete nati nella seconda decade è il caso di concentrare tutta la vostra dedizione su chi vi sta accanto. I Pesciolini single, in cerca di avventure, grazie alla configurazione generale positiva, avranno la possibilità di fare incontri decisamente promettenti. I nati in febbraio siano prudenti e non si lascino andare a comportamenti troppo romanticheggianti. Saturno in ottimo aspetto combinato con Nettuno che transita nel vostro segno vi dona il fiuto giusto per un affare che non dovete lasciarvi scappare. Ricordate che quando arriva l’onda giusta non è il caso di stare a guardare e che “l’acqua corre sempre al mare”. La buona fortuna, le ricchezze, i beni, i denari, seguono, quasi come l’acqua, un’inclinazione naturale.