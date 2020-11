Oroscopo del giorno, le previsioni del 24 novembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 24 novembre.

Il fortunato duo Luna-Marte, oggi in ottimo aspetto continua a fornirvi le doti di sensibilità e di percezione degli stati d’animo. Il duetto vi viene in soccorso per comprendere gli umori di chi vi interessa, in special modo la persona che vi sta adesso accanto o quella che avete puntato ad avere (eventualmente in un prossimo futuro), al vostro fianco. Nella vostra professione vi sorreggono aspetti planetari davvero strepitosi. Prontezza di riflessi mentali, agilità di manovra, capacità di decidere: niente di tutto questo vi farà oggi difetto. Ne beneficerete in maggior grado se festeggiate il vostro compleanno dal 7 al 12 di aprile.

Desiderate oggi stare nella quiete del nido, nel vostro tiepido guscio in compagnia esclusiva della persona che avete scelto come partner di vita. Assicuratevi, prima di ogni altra cosa, però, che anche lui, o lei, vogliano la stessa cosa. Se siete single, una strana forma di irrequietezza vi prende. Se vi dedicate a una professione di tipo creativo, artistico o legata alla cultura, avete dalla vostra i due pianeti più legati ai fermenti innovatori e estrosi che dimorano nell’Io: Nettuno e Plutone.

Non vi fate scalfire da critiche o da chiacchiere che si muovono nel vostro circostante. Una bella carica di eros vi è regalata dalla configurazione celeste odierna a voi propizia un felice destino sotto il profilo sentimentale. Se siete single e specie se appartenete al genere maschile, vi piacerà lanciarvi in audaci conquiste, mettendo alla prova le vostre qualità di seduttori. Ottime sono le prospettive se svolgete una professione collegata con il mondo dei media, delle comunicazioni a mezzo stampa, con giornali radio e tv. D’altronde è proprio questo il vostro talento, in tale attitudine si esprime l’abilità del segno dei Gemelli.

È opportuno oggi non puntare troppo in alto in termini di mete sentimentali. Sembra più opportuno cercare di mantenere un profilo basso, soprattutto siete single. Nel caso siate voi ad essere corteggiati o a costituire l’oggetto del desiderio, non vi lasciate troppo andare in romanticismi. Urano vi spalleggia. Se avete abbracciato una libera professione, per fortuna vi assiste una sorridente Luna, che vi regala la vitalità e l’umore giusti per non farvi sentire la stanchezza. Questo in maniera più precisa se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 27 del mese di giugno al 3 del mese di luglio.

È tutto un tripudio di novità e di vivacità che si susseguono quest’oggi nella vostra vita sentimentale, specie se infoltite la schiera dei single. Un’aria di nervosismo può aleggiare nell’ambiente, malgrado la notevole positività di tutto il quadro dei transiti. Non vi preoccupate, Marte vi sorride e consente di muovervi con piglio decisionale e rapidità di efficienza notevolissimi. Questo in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 al 29 del mese di luglio e dal 17 al 22 del mese di agosto.

Qualche momento di nervosismo con amici di vecchia data non vi deve mettere in agitazione. Si tratta di scosse di assestamento che rientrano perfettamente nella normalità dei rapporti. Sia che siate in coppia oppure che cerchiate ancora la vostra anima gemella, il vostro cuore è nello stato d’animo più propizio per amare. I due pianeti vostri numi tutelari, Mercurio e Urano, si trovano nei segni amici dello Scorpione e del Toro: questo condiziona positivamente il vostro destino lavorativo. Sia che siate in una professione libera oppure che svolgiate un lavoro dipendente, sarete guidati da una bella capacità di scegliere e di decidere al momento giusto.

Vi assiste potentemente Venere nel segno amico dello Scorpione, offrendovi la possibilità di mettervi in ascolto delle esigenze della persona amata. Il Sole armonico dal Sagittario vi aiuta a concludere incombenze lavorative che vi impegneranno in questa giornata, con grande rapidità. Non vi manca neanche una bella razionalità che vi consente di sciogliere una sorta di enigma che ha tenuto in sospeso oggi tutto l’ambiente. Sarà merito di un bellissimo Mercurio, in angolo positivo, a far sì che la vostra mente arrivi a sciogliere dubbi, a chiarire quesiti, sempre prima di altri e con sicuro successo.

Saprete essere più teneri e affettuosi e non vi mancherà un tocco di dolcezza e romanticismo. Alcuni Scorpioni dovranno però fare attenzione alle battute umoristiche troppo caustiche che possono irrompere in modo aggressivo negli ambienti dove si trovano. Con la vostra tipica arguzia, risolverete una delicata questione tra due colleghi che si trovavano in disaccordo e avevano creato qualche discussione.

C’è il fuoco della passione che fa la sua parte di protagonista e voi ne sarete investiti con tutto il vigore possibile. Attenzione a non scambiare la fiamma di passioni che hanno bisogno di una conferma e di tante riprove, per il grande e duraturo amore. Successi e gratificazioni per gli amori solidi, per le coppie stabili, specie se appartenenti alla terza decade. Favorite le professioni legate al mondo informatico. Sarete sempre svegli e attenti, capaci di stare al passo con ogni forma di cambiamento che la tecnologia vi propone.

Vivrete il sentimento d’amore arricchendolo con quello dell’amicizia. Sentiranno maggiormente questa predisposizione i nati dal giorno 27 al 30 del mese di dicembre. Grande voglia di avventura e irrequietezza allegra per i single che nascano nella terza decade. Il vostro pianeta nume tutelare, Saturno, vi dona le qualità (impareggiabili), di programmazione per importanti mete professionali che sono decisamente alla vostra portata. Vi servite del consiglio di amici competenti per capire come muovervi, per avere le dritte sufficienti, quelle capaci di farvi orientare sulle strade professionali giuste.

Saturno e Giove si congiungono nel buon vicino Capricorno, dopo molti anni dall’ultima volta in cui lo hanno fatto e vi promettono una bella intesa che tocca la parte emotiva, ma anche quella passionale nel ménage di coppia, specie se appartenete alla terza decade. Il vostro pianeta nume tutelare, Saturno, transita in angolo molto positivo per il segno, ma riceve anche straordinari aspetti da tutti gli altri corpi celesti che viaggiano in cielo. Favorite al massimo grado sono in questa giornata, se siete all’opera, le professioni “saturnine” appunto, che sono connesse con la cultura, la trasmissione delle notizie, il rapporto con i mass media e il mondo del web.



Giove e Venere benedicono in cielo il vostro segno e tale aspetto condiziona la vita emotiva quest’oggi. Il vostro senso dello humor non è quello classico, ma è un po’ particolare e tende a dare della realtà una visione paradossale o calata in elementi di divertente nonsense. Non date peso a qualche chiacchiera di corridoio o qualche dissidio che si presenterà tra colleghi e sappiate soprassedere intelligentemente. Per fortuna niente di preoccupante, tutto, all’orario di chiusura, apparirà definitivamente rientrato.