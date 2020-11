Oroscopo di oggi 25 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 25 novembre.

Nuovo giorno di novembre gratificato da buone prospettive astrali, malgrado Plutone imbronciato renda un po’ altalenante l’umore. Il team Luna - Marte vi porta a variare moltissimo le frequentazioni amicali, se siete cuori solitari. Nel caso siate invece in coppia, Saturno può causare qualche piccola noia passeggera che attraversa il ménage di coppia se appartenete alla terza decade. Non dateci peso più di tanto. Tenete sotto controllo il regime delle spese e delle uscite. Questo ultimo periodo potreste avere un poco esagerato nello shopping. Giove vi aiuta a ristabilire la situazione, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 8 al 15 del mese di aprile.

Disegno astrale di questa giornata di fine mese piuttosto discreto, in cui il vostro carattere pacato e sensibile avrà modo di esprimersi con la consueta costanza e buon senso. La congiunzione Luna – Marte dà modo alla vostra parte affettiva, emotiva, di esprimersi molto efficacemente. Chi di voi è nato dal giorno 9 al 14 del mese di maggio, vive un periodo di straordinario appeal erotico e, anche se è avanti con gli anni, sperimenta avventure sessuali prorompenti. Il vostro spirito parsimonioso vi induce ad essere oculati e a rifiutare di unirvi a una comitiva di amici che potrebbe indurvi a spendere poi una somma di denaro ingente per pagare il conto del pranzo o della cena.

Previsione dei pianeti che manifesta qualche nube passeggera in cielo, anche se nulla di grave in realtà. La Luna vi obbliga a dare spazio agli affetti sinceri, vi invita a muovere le emozioni profonde senza infingimenti. La forza del transito del luminare notturno, femminile, vi porta a comprendere che vi dovete avvicinare con delicatezza e sensibilità alla persona che avete accanto e cercare di comprendere questo suo momento, che è particolarmente intimo e delicato. Il vostro carattere allegro e a volte frivolo vi induce a giocare con le spese senza badare a quel che succede poi nel vostro conto in banca. Giove vi consiglia prudenza nel maneggio del denaro.

Risplende per voi una giornata mediamente fortunata secondo l’intenzione dei transiti celesti. Venere vi promette un momento indimenticabile per quanto concerne la vita affettiva. Vi trovate di fronte a una giornata in cui la corrispondenza affettiva è massima. I nati dal giorno 29 del mese di giugno al 9 del mese di luglio godono una sintonia completa con la persona che è accanto a loro. Un bel Nettuno sorridente vi permette di essere efficienti se svolgete una professione connessa con il denaro, il commercio e la vendita. Specie se appartenete alla seconda decade cancerina.

Moto dei transiti odierni abbastanza gioioso e favorevole a voi. La rosa di pianeti nei segni di Fuoco vi porta a essere desiderati, ammirati, contesi, quest’oggi, specie se siete single e in cerca dell’anima gemella. Accettate il corteggiamento di qualcuno che non ha mai smesso di essere un vostro pretendente e che sta facendo di tutto per farvi capire che vorrebbe una relazione con voi. Non sempre siete il segno sperperatore con cui molti testi astrologici vi dipingono e date prova, in certi casi e quando volete, di essere capaci di amministrare con grande oculatezza il vostro denaro. In questa giornata riuscite nell’intento di trovare soddisfazione in acquisti mirati, senza tuttavia strafare.

Qualche nube passeggera sul vostro cielo, ma niente di preoccupante. Il pianeta dell’amore Venere è sorridente nel segno dello Scorpione, portandovi note di romanticismo e compenetrazione emotiva, specie se avete da poco cominciato una relazione di coppia. Sappiate dare prova di quanto valete e non vi trincerate dietro la solita timidezza. Tutto questo con maggiore incidenza se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 13 al 22 del mese di settembre. Siete un segno parsimonioso e oculatissimo. Non sempre però siete così tirati o tirchi, bensì non di rado tendete a mostrare il vostro carattere prodigo, generosissimo e, in maniera mirata, per le cose belle che vi entusiasmano.

Quadro celeste abbastanza buono. Il Sole vi stimola a ricercare compagnie, affinità, stimoli nuovi e diversi in ambito sentimentale, se il vostro cuore è adesso “free”. L’apertura a una nuova relazione d’amore appare abbastanza probabile, soprattutto se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 11 al 15 di ottobre. Svolgete una professione connessa con il commercio, la vendita, le transazioni di denaro? Siate prudenti e attenti. In special modo se siete nati dal 18 al 21 di ottobre, mantenetevi sempre all’erta nelle operazioni economiche.

Assetto planetario di grande fortuna per voi. Venere vi apre oggi a una giornata sentimentalmente esaltante. Anche perché continua anche la positività di Nettuno in Pesci, che vi tocca particolarmente da vicino le emozioni e la possibilità di viverle appieno queste emozioni! In particolare gli Scorpioni più fortunati sono quelli che nascono dal 10 al 13 di novembre. Se svolgete una professione che muove soldi, denaro, interessi economici, Giove vi fornisce la possibilità di essere più efficienti e disinvolti, regalandovi l’apprezzamento dei colleghi e dei capi.

Aspetti stimolanti e complessivamente benefici, vi aprono a una giornata brillante e positiva. La presenza di Nettuno in Pesci, vi stana a venir fuori, mettendo in campo la vostra parte emotiva, passionale, vivacemente comunicativa. Se saprete accettare la possibilità di mettervi in gioco veramente, in una nuova relazione di coppia, se sarete sicuri dei vostri sentimenti, la giornata sarà decisamente fruttuosa. Alternate atteggiamenti di allegro spreco a tendenze a un contenimento delle risorse che può sembrare esasperato nel campo del maneggio del denaro.

Firmamento celeste che mostra una combinazione benevola degli astri per voi. Venere fa sì che anche voi possiate diventare romantici, inguaribili sognatori, fortemente sentimentali: ma solo con la persona che ha saputo conquistare la vostra fiducia! Non vi spaventate se sentite questo stato d’animo emergere in voi. Vi occupate di denaro, credito, svolgete una professione in banca e maneggiate i soldi? Un’ottima posizione di Giove vi rende imbattibili e capaci di conquistarvi la stima e i meriti dei vostri capi.

Uno Zodiaco sereno – variabile per voi questa giornata, che manifesta una fase generale di cambiamenti. Organizzate una soirée con la vostra dolce metà, godendovi l’atmosfera lirica che il momento vi dona, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 23 del mese di gennaio al 4 del mese di febbraio. Avete scelto di svolgere una professione che si occupa di affari economici, di commercio, di vendita? Con Mercurio dissonante nel segno dello Scorpione dovete stare più in campana del solito, specie se siete nati nella seconda decade.

Filo degli aspetti planetario che vi vede oggi in grande ripresa, galvanizzati da ottimi influssi astrologici. Venere amplifica il vostro vissuto sentimentale di questa giornata. Sono favoriti tutti gli incontri e i legami sentimentali che mostrino una base di intensità e intendano darsi valore e contenuto. Il periodo in generale è molto esaltante, tale da farvi compiere azioni non sempre così equilibrate e forse farvi perdere un po’ la testa in amore. Giove molto benefico nel segno del Capricorno, se svolgete una professione di bancario, di businessman, di venditore generico vi favorisce con scambi economici molto facili e vantaggiosi. Specialmente se siete nati nella terza decade.