2/15

Affacciato sulle acque del Giang Vo Lake, nel Ba Dinh District, nel cuore della città di Hanoi, il grattacielo è un faro che brilla sullo skyline cittadino. 120mila metri quadrati di mattoni ricoperti d'oro. L’hotel Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake ha ricevuto recentemente un certificato dall’International Union of Records che lo accredita anche come l’unico hotel al mondo con piastrelle dorate