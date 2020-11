Black Friday 2020, libri: le migliori offerte e gli sconti online

Dai best seller all'usato, passando per i grandi classici della letteratura e l'outlet del libro, ecco le principali proposte delle case editrici e degli store online

In vista del Black Friday 2020, diverse case editrici e librerie online hanno messo a disposizione una vasta rosa di libri scontati e in offerta. Dai best seller all'usato, passando per i grandi classici della letteratura e le offerte degli outlet online del libro, ecco le principali proposte.

Le principali offerte su Ibs

In occasione del Black Friday 2020 Ibs propone sconti fino al 70% sui libri. Sono tante le sezioni tra cui è possibile scegliere.

Nella categoria libri italiani si può beneficiare di uno sconto sull'acquisto del 15% su best seller come "La vita bugiarda degli adulti" di Elena Ferrante, grandi classici della letteratura come "I tre moschettieri" di Alexandre Dumas o "Cent'anni di solitudine" di Gabriel Garcia Marquez; e, ancora, gialli e thriller con titoli come "La misura del tempo" di Gianrico Carofiglio e "Ah l'amore l'amore" di Antonio Manzini, padre della saga sul vice questore Rocco Schiavone.

Sconti al 70% fino al 30 novembre per quanto riguarda la selezioni di libri outlet di Ibs. In questa categoria la proposta varia dalla saggistica ai romanzi, fino ai libri per ragazzi e i manuali di cucina. La libreria online di Ibs, infine, offre anche un'ampia sezione di libri usati composta da 24 sottocategorie da cui attingere, con sconti fino al 75%. La proposta spazia dalla narrativa straniera e italiana, fino alla saggistica e alle opere teatrali, passando per i libri per bambini e ragazzi.

Puoi vedere o acquistare i libri in offerta sul sito ufficiale di Ibs.



Le proposte della Feltrinelli

Feltrinelli propone sconti sui libri presenti sul proprio catalogo online fino al 40%. L'offerta sarà valida fino al prossimo 30 novembre. Sono tre le sezioni principali messe a disposizione dalla casa editrice, che si differenziano in base alla percentuale di sconto sull'acquisto. Tra i libri scontati al 15% si può scegliere tra best seller come "Lungo petalo di mare" di Isabel Allende, libri per ragazzi tra cui "Il mago di Oz" di Benjamin Lacombe o "Piccole donne" di Louisa May Alcott, grandi classici della storia della letteratura come "L'Inferno" di Dante Alighieri o, ancora, gialli, thriller, fumetti e graphic novels.

Molto ampia la sezione di libri acquistabili con uno sconto al 30%. La promozione, valida dal 19 al 30 novembre, riguarda migliaia di titoli, dai Noir alla narrativa rosa fino ai libri per ragazzi. Stessa proposta, sempre valida fino al 30 novembre, ma con sconti del 40%, per la terza e ultima sezione messa a disposizione da Feltrinelli in occasione del Black Friday 2020.

Puoi scoprire l'offerta completa sui libri in offerta di Feltrinelli visitando il sito ufficiale.



Gli sconti e le offerte su Libraccio

Libraccio propone sconti dal 15 al 75% sul proprio catalogo online. Le promozioni saranno valide, anche in questo caso, fino al prossimo 30 novembre. Gli sconti maggiori (fino al 75%) riguardano la sezione dei libri usati, con una disponibilità di oltre 30 mila titoli dalla narrativa allo spettacolo, fino alla saggistica, la cucina e i libri per ragazzi. Sono esclusi i libri scolastici, lo sconto si applica al prezzo di copertina ed è valido fino ad esaurimento scorte. Sconti fino al 70% per quanto riguarda i libri d'occasione della sezione outlet della libreria online, provenienti dalle eccedenze di magazzino e dagli stock di copie invendute dagli editori. Infine Libraccio dedica un'ampia sezione anche agli eBook con una offerta flash valida per sole 24 ore.

Puoi consultare il catalogo completo del Libraccio e acquistare i libri in offerta sul portale ufficiale della libreria online.

I principali libri in offerta sullo store online di Mondadori

Lo store online di Mondadori propone sconti fino al 40% su tutti i generi: dai romanzi, alle avventura, passando per gialli, biografie e libri per ragazzi e bambini.

La promozione, valida fino al prossimo 26 novembre, vigilia del Black Friday, prevede tre opzioni possibili:

sconto del 30% per l'acquisto di un libro

sconto del 35% per l'acquisto di due libri

sconto del 40% per l'acquisto di tre libri

Nella sezione dedicata a Stephen King è possibile, con l'acquisto di due libri dell'autore statunitense, avere in omaggio una mascherina con l'illustrazione della copertina del suo libro dal titolo "L'uomo vestito di nero".

Puoi consultare tutte le offerte dello store online sul sito ufficiale di Mondadori.