Oroscopo di oggi 19 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Una buona configurazione vi consente di tenere testa alle situazioni sentimentali che sono cominciate da poco e mostrano elementi ancora di rischio e di precarietà. Svolgete la vostra attività con il consueto senso del dovere, la serietà e la costanza. Cercate di accettare qualche défaillance dai voi stessi: perdonarvi qualche mancanza (e perdonarla anche poi agli altri) è la maniera migliore per riuscire a dare, in una successiva occasione, il massimo.



La Luna arriva a dare un influsso benefico al vostro segno e vi aiuta a viaggiare sulla stessa lunghezza d’onda con la persona che avete scelto di avere accanto. Se, invece, siete alla ricerca dell’altra metà della mela con cui ricongiungervi idealmente, i transiti vi danno quell’atteggiamento mentale di fibrillazione che sottende la conquista. In particolare se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 24 del mese di aprile al 5 del mese di maggio, avrete la possibilità di emergere tirando fuori alcuni lati particolarmente creativi del vostro modo di fare e della vostra personalità.

Urano in transito nel segno buon vicino del Toro vi alleggerisce lo spirito e vi dona maggior sicurezza in campo sentimentale. L’ottima combinazione astrale di Marte e Ariete vi dona la forza di agire e sovvertire eventuali situazioni che sono venute a una fine naturale. Sarete consapevoli che quanto è stato prodotto in passato, pur se realizzato nel migliore dei modi possibili, va accantonato. Questa ultima ipotesi previsionale è più valida e azzeccata se appartenete alla terza decade.

Continuano a mandarvi ottimi influssi celesti nei sentimenti Mercurio e Urano. Se poi siete nati tra il 5 e il 10 di luglio, le possibilità che possiate operare una vera e propria rivoluzione sentimentale nella vostra vita sono davvero elevatissime. La Luna nel segno del lavoro, il Capricorno, vi porrà diverse piccole difficoltà oggi in ufficio. Ci sarà da fare attenzione, soprattutto se avete da gestire conti, numeri e situazioni di carattere pratico che riguardino i rapporti con il pubblico.

Calore umano e generosità: sono queste le vostre essenziali qualità in amore che vi rendono così speciali, piacevoli e irripetibili. Ottimi aspetti celesti di Venere e Marte sono pronti a favorirvi, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e nella terza decade. In generale tutta la configurazione planetaria vi servirà per mostrare grinta, voglia di imporvi, laddove ci sia l’emergenza e lo riteniate giusto.

Se non siete in compagnia dell’anima gemella è molto probabile che la fortuna vi faccia oggi mettere sulle sue tracce. Non vi lasciate imbrigliare dalla vostra tipica timidezza che tanti danni ha fatto in passato e continua a fare anche adesso. La vostra serietà e competenza sono un segnale indispensabile della grandissima professionalità di cui siete dotati. Animati da buona volontà e dal piacere di produrre e realizzare, vi scoprite sempre in ottimo stato quando ritornate in ufficio o nei luoghi dove si svolge la vostra attività.

Siete in uno stato d’animo ideale per innamorarvi, se non avete ancora incontrato la persona giusta. Mercurio vi porta fortuna facendovi incontrare l’uomo o la donna che può corrispondere al vostro ideale. Il vostro amore per la precisione e l’ordine è noto, ma non avete certo bisogno di far capire che la vostra volontà è quella di tenere ogni cosa al suo posto in modo così impeccabile. A volte, tuttavia, pure un po’ di flessibilità non guasta e potete allargare le vostre maglie, specie se vi trovate in posizioni di comando e dovete decidere di questioni che riguardano altre persone.

Con il Sole nel vostro segno non avete che da tendere la mano per cogliere i frutti di un raccolto rigoglioso che il cielo ha predisposto oggi per voi. Con garbo, serenità e un tocco di classe, vi proponete a chi vi piace o a chi vi ha fatto emozionare di recente. Una rosa di occasioni d’oro vi si para davanti questa giornata, specie se avete abbracciato una libera professione. Attenti ai segnali che la fortuna vi può dare: siete sotto la protezione celeste e qualsiasi cosa può accadervi ribaltando completamente la vostra condizione attuale.

Giove è il corpo celeste deputato ai colpi di fortuna e dona straordinarie chance a tutti i Sagittario nati nella terza decade. Giove continua a donarvi una velocità di esecuzione notevole. I più fortunati Sagittari sono però coloro che lavorano nel settore delle comunicazioni, dei mass media, delle trasmissioni stampa e tv. Non sono da escludere i commercianti, i venditori al dettaglio e chi si occupa di pubbliche relazioni. Questa previsione è più facilmente riscontrabile se siete nati nella terza decade.

La romantica Luna vi assiste in congiunzione nel vostro segno. Per stare insieme a voi non basta soltanto l’eros, ci vuole anche un’ottima comunicazione mentale che vi stimoli e non vi faccia crollare l’interesse. Ritorna amica la Luna per promuovere la vostra eccellenza in campo professionale, che esprimete con spirito volenteroso e, a volte, con autentica gioia.

Chi di voi ha una relazione stabile sarà capace di tenere saldo il rapporto d’amore. Se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 5 al 14 del mese di febbraio, la vostra relazione continuerà a godere di ottima salute sotto tanti punti di vista. Vi inserite felicemente nel contesto lavorativo, portando in dote oggi il vostro eclettismo e la componente di originalità, tipici dell’Aquario. È Nettuno da questo punto di vista il grande significatore della vostra creatività, dell’estro, del genio creativo.

Plutone e Marte sono in ottimo aspetto per il vostro segno, da Capricorno e Ariete. Non aspettate altro tempo per dichiararvi a chi ha toccato le corde del vostro animo tenero e sensibile. Sul lavoro Urano vi fa tenere in mano le redini con piglio attivo, ma senza farvi mancare la vostra innata grazia (nel caso di appartenenti al gentil sesso), oppure la costante gentilezza (nel caso siate uomini). Nettuno, altresì, vi infonde la capacità di essere flessibili, di comprendere i cambiamenti che si possono verificare nel settore lavorativo e eventualmente trovare le soluzioni per risolvere le questioni critiche.