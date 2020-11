Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 novembre segno per segno

Sei curioso di sapere se il tuo segno zodiacale è tra i più fortunati di oggi? Scoprilo con l’oroscopo di oggi 10 novembre.

Giornata di metà autunno abbastanza promettente per tutte le vostre iniziative. Organizzate il tempo libero con la classica rapidità e sveltezza. Vi potreste lasciar tentare dal bricolage, dalla gastronomia, dal giardinaggio, in ogni hobby oggi troverete una bella soddisfazione. Il vostro è un segno maschile, primaverile, di Fuoco governato da Marte e dal vulcanico Plutone. In amore dovete sempre tenere presente, sia che siate uomini o donne, che esiste un livello sottile di prepotenza e di invadenza che può non giocare a favore del ménage di coppia. E proprio Plutone vi rema contro, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 16 di aprile: fate attenzione a non innervosirvi e a creare le classiche tempeste in un bicchiere d’acqua con la persona che avete accanto. Sappiate invece sorridere bonariamente di voi stessi, consapevoli di essere soggetti a periodiche intemperanze. Cauti nelle questioni economiche non vi lasciate tentare da investimenti azzardati e salti nel buio. Giove, da un po’ di tempo in aspetto negativo, vi invita prudentemente a pensare dove mettere i vostri risparmi.

Configurazione astrale gratificata dalla Luna in splendido aspetto a infondervi una bella serenità interiore che mettete a frutto nella gestione di situazioni complicate presenti all’interno del vostro gruppo di parenti. Il vostro è un segno femminile, di Terra, primaverile. Governato dalla sensuale Venere e dal primo pianeta che si trova oltre Plutone. Il Toro è gaudente e razionale, normalmente ha un cuore costante. Anche Giove si trova in felicissima posizione nel vostro segno e tutti questi corpi celesti collaborano a fare di voi la persona generosa ed espansiva che siete. È il Sole che vi rema contro quest’oggi, esasperando quel lato possessivo – geloso che in molte occasioni può manifestare il vostro segno. Fate attenzione a non cedere ai vostri attacchi di gelosia. Risparmiatori oculati tra i più preparati dello Zodiaco, avete una grande attenzione per il denaro guadagnato con la fatica e, per alcuni, con il sudore della fronte. Nelle manovre finanziarie potrete tuttavia dimostrarvi particolarmente spericolati e lasciarvi tentare da speculazioni di ogni tipo.

Il bianco Satellite è nel segno della Vergine e questo transito può instillare qualche piccolo malumore o leggera inquietudine in voi gemellini della seconda decade. Niente paura: la vostra verve, e il vostro spirito sempre leggero e vivace vi permettono di superare ogni contrarietà e anche qualche intimo turbamento dovuto all’alzarsi e abbassarsi del tono e dell’umore. Il vostro è un segno d’Aria, primaverile – estivo, neutro con influenza maschile, governato dall’agile Mercurio e dal creativo, teatrale, a volte tenebroso, Plutone. Il vostro temperamento amatorio è così sottoposto a suggestioni astrali complesse, a volte contraddittorie. Vi proponete in modo giocoso, lieve, poco convenzionale, ma al contempo desiderate profondità, passionalità, amori significativamente importanti. È questo a fare di voi un Arlecchino in amore o anche una spaesata Alice nel paese delle meraviglie. Sarete solo voi stessi a dover sciogliere il dilemma e a trovare la giusta strada. Luna e Nettuno transitano in angolo disarmonico e vi rendono un po’ più spendaccioni del solito, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 7 al 15 del mese di giugno.

La vostra governatrice ideale, la Luna, occupa il segno a voi congeniale della Vergine e vi propone una giornata di armonia nel gruppo familiare di appartenenza, specie se siete nati dal 5 al 9 luglio. Anche nella cerchia amicale la personalità ha modo di esprimersi in modo aperto, sereno, con discreta scioltezza comunicativa. Il Sole, signore della gioia di vivere, si trova in contemporanea nel segno amico fraterno dello Scorpione. Siete un segno estivo, d’Acqua, femminile, governato dalle due componenti essenziali dell’affettività: Luna e Venere. Il vostro temperamento amatorio è romantico, emozionalmente avvolgente, sensibilmente accogliente. I lati positivi di questo modus amandi sono la tenerezza, la fedeltà, il romanticismo, che si avvale, a volte, di elementi poetici e letterari. Il lato negativo può essere un’eccessiva condiscendenza e un egotistico amore per i propri comodi che esclude slanci affettivi veri. Nettuno vi consente di muovere le vostre risorse finanziare guidati da una certa fortuna e con la consapevolezza di fare centro. Approfittate perché in questo momento la buona sorte è con voi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 13 di luglio.

Sole e Urano, i due corpi celesti deputati all’azione e alla forza di decisione, non vi assistono in questa giornata, specie se appartenete alla prima e seconda decade. Risolvete con grande brillantezza alcune situazioni grazie alla lucidità e risolutezza che sapete in ogni caso dimostrare. Il vostro è un segno maschile, estivo, governato dal re del nostro ciclo zodiacale, il Sole. Il vostro temperamento amatorio si caratterizza per essere protagonistico, generoso, travolgente. A volte, però questa forma di approccio può degenerare in invadenza, prepotenza, attitudine a primeggiare e a comandare sulla persona amata: fate attenzione a non far prevalere questa vostra attitudine e piuttosto fate emergere la solare bontà e la tendenza a dimenticare gli sgarbi subiti. Siete da sempre visti come il segno dello Zodiaco più prodigo e anche, a volte, tra quelli più spendaccioni. Il Sole, vostro nume tutelare, oggi vi rema contro e vi obbliga a una maggiore prudenza nelle spese, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 di agosto. Questo aspetto, apparentemente negativo, è proprio quello che ci vuole per frenarvi provvidenzialmente e non consentirvi eccessi di alcun tipo.

L’argentea Luna bussa alla vostra porta e voi le rispondete con la timidezza e le incertezze che di solito vi caratterizzano. Aumentano le intuizioni in voi, ma il vostro segno, di solito, è poco disposto a servirsene, preferendo l’analisi razionale, in un quadro che rispetti sempre una sorta di ordine convenzionale, scientifico, accettato da tutti. Segno preautunnale il vostro, è neutro, con influenze maschili, appartenente all’infaticabile elemento di Terra. Governato dal mentale Mercurio e dall’organizzato e tecnologico Urano, rifugge da ogni suggestione romantica, da ogni elemento che possa sconfinare dalla realtà. In questo, il vostro modus amandi è abbastanza prevedibile, concreto, fedele, perlomeno in linea di massima. Nettuno in aspetto contrario, specie se appartenete alla seconda decade, vi invita a non seguire le vie battute e a lasciarvi andare, in amore, alle strade della fantasia e dell’improvvisazione. Plutone apre strade affettive nuove ai nati nella terza decade. Attentissimi al settore economico dell’esistenza, vi trovate oggi di fronte a una spesa che vi tenta e non sapete se mettere mano al portafoglio. Chiedete consiglio a una persona a voi cara.

Continua la corroborante efficace azione di Mercurio congiunto nel vostro segno a immettere energia e dinamismo in un segno a volte pacato e riflessivo come il vostro. La sollecitazione alla Bilancia del pianeta vi aiuta a non lasciarvi soggiogare, vi apre a una fase di grinta, che mettete in campo in ogni settore della vita. Ne sentite maggiormente l’influenza se siete nati dal 17 al 22 di ottobre. Il vostro è un segno d’Aria, autunnale, governato da Venere, dunque femminile. Accoglienza, bisogno di stare in coppia, capacità di comprendere e accogliere l’altro sono tutte le prerogative che il pianeta vi dona e che voi, nella maggioranza dei casi, sapete dimostrare. L’altro astro vostro governatore è Saturno, che individua elementi di rispetto nel rapporto a due. E proprio Saturno si trova in angolo faticoso per il vostro segno, transitando nel Capricorno e stimolandovi a migliorare i vostri legami di coppia, magari dando loro una veste autorevole o istituzionalizzandoli, specie se siete nati nella terza decade. Prudenti e razionali, non siete un segno particolarmente spendaccione. Per la bellezza e spesso anche il lusso, tuttavia, non badate a mettere mano al portafoglio generosamente.

Profilo dei transiti ancora più gioioso e fortunato del giorno precedente. Giove, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno vi donano una razionalità logica di tutto rispetto e la capacità di comprendere fulmineamente gli stati d’animo altrui. Questo in special modo se siete nati nel mese di novembre. Il vostro è un segno d’Acqua, un’acqua creativa e densa di fermenti evolutivi, intensamente maschile, l’acqua che ospita Plutone, signore delle profondità sotterranee, ma anche Marte. Il temperamento affettivo è diretto, deciso, va in fondo allo scopo senza farsi tanti problemi. La presenza di Mercurio tuttavia, pianeta altamente mentale, pone freni e limiti alla vostra esuberanza. Governate così le passioni con animo indomito, e spesso non date a vedere quel che provate veramente. Non siete tra i più sperperatori segni dello Zodiaco, ma per voi il denaro è una risorsa da custodire. Se siete nati tra il 10 e il 14 del mese novembre, avrete modo di migliorare considerevolmente la vostra posizione economica grazie a uno splendido Nettuno in angolo benefico dal segno dei Pesci

Con fortuna prosegue la positività di Venere che vi apre a una giornata di gioia di vivere, di divertimento, magari in qualche vostro tipico sport. Nettuno è sempre in contrasto col Sagittario e può non farvi sentire in sintonia con qualche persona (forse di sesso femminile), che fa parte del vostro entourage familiare, specie se appartenete alla seconda decade. Attenzione a essere sempre gentili e beneducati, specie se siete ragazzi o ragazze e specie con i componenti più maturi del vostro clan parentale. Il vostro è un segno di Fuoco di fine autunno e inizio inverno, governato da Giove e da Nettuno. Il genere è neutro, ma con predilezione femminile. Il modus amandi è accogliente, vitale, esuberante, generoso. Spesso manifesta i difetti di possessività e gelosia tipici di ogni segno femminile. L’influenza di Nettuno vi dona un notevole gusto per l’avventura vi trasforma in amazzoni se siete donne e in conquistatori indomiti se siete uomini. Gestite il denaro con slancio entusiasta, a volte senza curarvi di mettere troppo la mano alla borsa. Attenzione a non sperperare.

Nuovo giorno di novembre molto generoso con molti di voi Capricorni. Sole, Luna, Nettuno, Giove, Saturno e Plutone si dispongono in angolo benefico. Il grintoso Marte però vi rema contro. Il consiglio degli astri, specie se siete nati nella seconda decade, è quello di non prendere decisioni troppo affrettate o di non commettere azioni impulsive in ogni campo. Il vostro è un segno invernale, di Terra governato da Marte, Urano e dal razionale Saturno. Maschile e dominatore, volete il controllo delle situazioni, a maggior ragione se si tratta di questioni emotive. Non è certo facile gestire un temperamento affettivo come il vostro che, seppure offre serietà, logica, rispetto dei patti, è condizionato da una base di freddezza che a volte può scoraggiare, se non spaventare. Fate un lavoro su voi stessi, smussate gli angoli e le asperità del vostro carattere. Vedrete che, con la dolcezza (che non significa dipendenza), si ottiene molto di più e si fatica di meno. Vi guadagnate la fama di segno tra i più risparmiatori dell’intero Zodiaco, ma questo non sempre è vero. Quando volete, soprattutto per il vostro personale diletto, sapete spendere anche ingenti somme di denaro. Giove protegge i vostri investimenti.

Vi godete questa giornata con la vostra tipica vivacità e quel tocco di stravaganza che da sempre vi caratterizza. A spalleggiarvi, su tutta la linea, ci sono Mercurio, specie se siete nati nella terza decade, Giove e Venere nel buon vicino Capricorno e nella Bilancia. Il vostro è un segno della conclusione del nostro inverno mediterraneo, governato dal pianeta delle svolte e dei cambiamenti dinamici, Urano, dell’estro e della voglia di essere diversi, Nettuno, della capacità di essere concreti e razionali che vi proviene da Saturno. Il genere è neutro con propensione alla sfera femminile. Il vostro temperamento amatorio è brillante, fantasioso, volto alla comprensione intelligente di un rapporto, dedito a seguire le esigenze della persona amata. Non bisogna che si intacchi o, addirittura, si osi pensare di invadere la vostra libertà, poiché, in tal caso, il vostro sentimento potrebbe finire. Urano in transito dissonante dal Toro può far insorgere occasionalmente qualche tentazione possessiva, anche in un segno poco geloso come il vostro. Siete un segno realista malgrado le apparenze, quindi per voi il denaro è molto importante. Sapete manovrarlo nelle operazioni finanziarie o di borsa con grande abilità.

Alti e bassi nel tono e nell’umore possono condizionare questa giornata, che appare in ogni caso molto positiva. La Luna è sì in angolo contrario a provocarvi lievi intoppi, ma Urano e il Sole sono nel segno del Toro e nel segno fidato alleato dello Scorpione a esaltare i vostri entusiasmi e innalzare la parte generosa – affettiva che è in voi. Il vostro modus amandi è tenero, sensibile, romantico. Non a caso appartenete a uno dei segni più intensamente femminili dell’intero Zodiaco, governato dalla Luna, da Nettuno, da Giove. Segno d’Acqua del delicato inizio di primavera, dimostrate spesso che l’amore è tutto per voi nella vita. Questo atteggiamento vi può portare a vivere il sentimento in forma lirica, ma, al contempo vi può esporre al rischio di fatali delusioni. Fate sempre attenzione a saper scegliere la persona giusta, quella che vi può comprendere e accogliere come voi siete, senza tentare di approfittare della vostra dolcezza e della totale dedizione. Non siete un segno così spendaccione, ma al contempo le spese pazze in qualche momento vi prendono. La Luna in Vergine vi spinge a non badare oggi a freni razionali, specie se siete nati dal 9 al 16 di marzo.