Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 22 ottobre.

La capacità di venire incontro all'altro, anche capendo che ha bisogno dei suoi spazi, fa parte del sentimento d'amore autentico. Nettuno vi aiuta a comprendere le esigenze del vostro partner, specie se avete una relazione di lunga durata. Un clima di intelligente cooperazione si instaura nell'ambiente di lavoro e facilita i rapporti tra i colleghi. Se nascete nella terza decade, sarete impegnati in prima persona a guidare un progetto di primordine. E con molti pianeti al vostro fianco riuscirete nell’impresa.

Un umore altalenante può interessarvi per buona parte della giornata. Giove e Venere vi aiutano a non avvertire la vostra nota possessività. Il partner si stupisce, ma voi siete totalmente sereni e non soffrite di questo difetto. Malgrado l'impegno costante, potreste non vedere riconosciuti completamente i vostri meriti. Saturno vi renderà giustizia, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade.

L'atmosfera nell’ambito amicale vi è molto congeniale tanto da farvi esibire in battute umoristiche in ogni occasione possibile. Il Sole vi sorride e vi farà aprire al dialogo con un amico fidato che conosce la vostra situazione sentimentale. I suoi consigli vi saranno di grande aiuto e vi alleggeriranno il cuore. Gli effetti del vostro mutato comportamento li vedrete subito. Grazie a un audace tempismo riuscirete ad avvantaggiarvi dei mutamenti che stanno avvenendo in ufficio.

La vostra proverbiale intuizione vi consentirà un fiuto particolare, essenziale per un affare economico, ora promettente e che si rivelerà decisamente fruttuoso nel futuro. Con Mercurio e Venere, sponsor del vostro segno, che vi guardano benevoli dall'alto, le emozioni conquistano una posizione preminente. Se siete single potreste fare un incontro molto soddisfacente che interessa la vostra vita emotiva e che è destinato a trasformarsi in un grande amore, specie se nati in luglio. La vostra riservatezza è molto apprezzata dai colleghi che, come voi, chiedono nel posto di lavoro il rispetto e la discrezione.

Avete così tante frecce al vostro arco che potrete scoccare al momento opportuno. Dosate la vostra abituale generosità col partner che, in questo periodo, può sentirsi un po' troppo viziato e vezzeggiato da voi. La configurazione astrale vi suggerisce un saggio e temporaneo atteggiamento lievemente e strategicamente distaccato. Urano negativo può rendervi poco attenti nel recepire le sollecitazioni che provengono dall'ambiente professionale, specie se appartenete alla prima decade. La mutata posizione di Mercurio, tra qualche giorno, vi farà raddrizzare le antenne.

Nettuno vi invita ad essere razionali, equilibrati nei rapporti con i familiari specie se siete nati nella seconda decade. Fedeltà e sincerità sono le vostre qualità essenziali che vi fanno essere insostituibili in amore. Non ostinatevi a vedere subito i risultati concreti che vi aspettate: Giove positivo col vostro segno produrrà le circostanze di fortuna necessarie affinché riusciate ad arrivare professionalmente dove volete, specie se siete nati in questo mese di settembre.

Vi distinguete in ogni campo per il vostro carisma, la sicurezza di gusto e la capacità di offrire sostegno agli altri. Il clima di fiducia che sapete infondere nella persona amata è il segreto del vostro successo. Moderate, però, gli eccessi di rigidità e di controllo dati dal persistente influsso di Saturno negativo sul vostro segno, specie se nati nella terza decade, ricordando che la perfezione non esiste. Plutone in aspetto contrario può ispirare diffidenza verso alcuni colleghi se oggi siete al lavoro. Riuscirete poi, con Venere positiva, a modificare il vostro atteggiamento sul finire della giornata pacificando i rapporti.

I rapporti con i familiari, figli e fratelli, saranno distesi e vi occuperanno piacevolmente. La Luna nel segno amico del Capricorno vi sorride e, se siete single, vi fornisce le doti necessarie per conquistare chi vi sta a cuore. L'arma vincente diventa così la naturalezza insieme alla sicurezza in voi stessi unita al provato sex- appeal di cui andate fieri. Grande successo erotico per i single. Tenete un poco a freno la vostra ambizione e lo stimolo a imporre la vostra volontà sugli altri. Giove vi fa sentire invincibili se appartenete alla seconda decade, ma non dimenticate che in campo lavorativo occorrono sagge tattiche diplomatiche e momenti di silenzio e di pausa.

Mercurio vi guarda di buon'occhio ancora questa giornata, sempre dal segno dello Scorpione e la vostra intesa amorosa, soprattutto se siete nati a novembre, vola. Marte vi fa progettare con successo una prossima vacanza con la vostra dolce metà se appartenete alla seconda decade. Un investimento economico che state seguendo da tempo, per il momento, non sta dando i frutti sperati? Occorrerà ancora pazientare e i risultati li vedrete a breve. Se siete nati nella seconda decade del Sagittario vivrete una fase lavorativa impegnativa ma anche molto costruttiva. Marte fa crescere la vostra ambizione personale e il desiderio di primeggiare.

Una ventata di freschezza ravviva il vostro rapporto sentimentale che, alcune volte, può mostrare una eccessiva tendenza alla chiusura e alla riservatezza. Mercurio vi fa immergere, col vostro partner, in una vita sociale effervescente. Venere vi dona la giusta dose di simpatia. La vostra natura infaticabile è stimolata al massimo dal lungo transito di Giove nel vostro segno, specie se siete nati nella seconda decade. Vi avvalete con successo della vostra straordinaria forza di persuasione sui colleghi e sui capi.

La vostra qualità più vincente, la diplomazia, vi sostiene alla grande, consentendovi, se siete nati dal 15 al 19 di febbraio, di voltare le situazioni difficili a vostro vantaggio. La Luna, in aspetto mediamente benefico questa giornata, vi sintonizza proprio come vorreste con il partner. La mediazione, che è una delle qualità per cui eccellete, vi sarà di grande aiuto in campo professionale in una controversia tra colleghi al lavoro. Sarà agevolata dal transito di un benefico Sole un ultimo giorno amico del vostro segno.

La sensibilità di cui date prova vi rende amabili e ricercati nel gruppo di amici che frequentate. La Luna è vostra fidata compagna ed espande il sentimento d'amore fino a darvi atmosfere di romanticismo. Se siete single attenzione al classico colpo di fulmine, possibile nella serata di oggi. Una pausa di assimilazione e riflessione, consigliata dal saggio Saturno se appartenete alla terza decade, può convenirvi in questo periodo. Ripenserete i progetti che avevate in mente in campo professionale e lo farete con lucidità.