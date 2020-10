Oroscopo di oggi 23 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 23 ottobre.

Lo slancio e la generosità di cui darete prova non vi faranno cadere in ingenuità tipiche del vostro segno. Sarete in piena sintonia con la vostra anima gemella sostenuti dalla Luna transitante dal tardo pomeriggio nell’amico Aquario. Riuscirete a intendervi alla perfezione, specie in serata e meglio ancora in nottata, risolvendo con grande facilità alcune incombenze quotidiane. Apprezzati per l'affidabilità, il piglio decisionale riuscite a guadagnarvi una considerevole stima nell'ambiente di lavoro.

Nettuno vi permette di vivere in modo equilibrato alcuni cambiamenti che si verificano in ambito lavorativo senza scuotervi più di tanto. I vostri interessi quotidiani vi tengono un po' lontani dalla persona amata. Fate attenzione a non dare per scontate alcune fondamentali delicatezze che si rivelano essenziali per la tenuta del rapporto. Iniziate la giornata con la vostra preziosa capacità di risolvere rapidamente le situazioni. Plutone vi fa arrivare alla chiusura d’ufficio, stanchi, ma soddisfatti per tutto ciò che avete prodotto.

Non date peso a qualche malumore passeggero cui assisterete nei componenti della vostra famiglia: più in là nei prossimi giorni ritorna il sereno e l'armonia tra le pareti domestiche da voi tanto apprezzata. Marte vi è fedele compagno e, tanto in coppia quanto se siete single, vi favorisce rendendovi simpatici, seducenti e sensuali. Brillanti e ricettivi alle proposte dei capi, trascorrerete una giornata lavorativa per voi molto stimolante.

Venere e Mercurio possono aprirvi a una giornata sentimentalmente del tutto appagante, specie se appartenete alla prima e terza decade. La persona amata richiederà, però, una vostra più assidua presenza: assecondate questo suo desiderio e non siate come al solito pigri. Apertura in ufficio che vi vede un po' affaticati e con alcuni punti lasciati in sospeso in campo professionale. Con Venere e Mercurio positivi vi organizzate con efficienza concludendo quel che avevate lasciato in sospeso nei giorni precedenti.

Marte nel segno amico dell’Ariete, vi trasforma, se siete single, in conquistatori arditi di cuori solitari che apparivano irraggiungibili. Se siete in coppia, invece, vi attendono momenti di rara, appassionata intesa con il vostro o la vostra partner, specie se siete nati in agosto. Il momento è fondamentale per rinnovarsi professionalmente e per costruire iniziative lasciandosi eventualmente alle spalle situazioni logore o sorpassate. Marte vi suggerisce di essere più aggressivi e decisionisti. Vedrete che nei prossimi giorni non ve ne pentirete.

Il vostro buon carattere e un coinvolgente ottimismo vi mettono al riparo da alcune provocazioni che potete subire questa giornata in ufficio o nel vostro privato. Con Plutone in posizione favorevole l'eros tenderà a prendere la parte del leone questa settimana. Venere suggerisce da parte vostra di metterci un pizzico di tenerezza in più con la vostra dolce metà, al fine di raggiungere una completa armonia. Una saggia limitazione delle ambizioni non vi costerà tanto sforzo. Con Giove al vostro fianco, programmerete le vostre mosse future fidando nell'abilità e nella capacità di attesa paziente. Fate solo attenzione, se siete liberi professionisti, ad aver maggior cautela nelle manovre economiche e nei contatti e rapporti con l'estero.

Si profila una giornata di alti e bassi, specie se siete nati nella seconda decade del segno e potrete vivere alcuni contrasti nella sfera familiare e intima. Una bella carica di sex-appeal vi incoraggia, se siete single e nati nella prima decade: osate e fatevi avanti. La vostra intelligenza vi aiuta a tenere testa alle situazioni ingarbugliate che si stanno creando in ufficio. Alcuni colleghi vi seminano ostacoli, ma voi sapete scansarli con abilità e alla fine a trionfare su di loro.

State per prendere nuove strade e saranno quelle che vi condurranno verso un'evoluzione personale e spirituale molto significativa. Seguite il vostro intuito e riuscirete dove altri hanno fallito. Specie nel conquistare cuori di pietra impenetrabili. Plutone vi aiuta nell'ambiente lavorativo a gestire difficoltà che vi toccano solo di riflesso, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 di novembre. Con la vostra consueta grinta, riuscirete a superare i problemi di altri colleghi che sembravano insolubili.

Giornata di discreti successi per i single che nascano in novembre, con Luna, Marte e Sole propizi alle loro performance sentimentali ed erotiche. Si potranno infatti lanciare verso avventure piccanti, se si smuoveranno dalla loro attuale pigrizia. I legami di coppia stabili, invece, trovano stimoli nella compagnia di amici sinceri e simpatici che organizzano cene e distrazioni varie. Riuscite a stabilire una sintonia perfetta con i collaboratori nell'ambiente professionale. Marte e Luna, se siete Sagittari nati in dicembre, vi rendono capaci di mettere insieme le diverse competenze in una vera riuscita di un bel lavoro d'equipe.

La vostra sobrietà vi fa apparire emotivamente controllati in amore. Se ne gioverà il ménage coniugale che verrà beneficamente immerso in un clima di poesia e lirismo. In ufficio oggi si renderà necessaria una pausa di ascolto, piuttosto che il vostro intervento e l’azione decisa. Venere, nel segno amico della Vergine, suggerisce di valutare attentamente e con discrezione gli umori di colleghi ed eventualmente anche di eventuali concorrenti.

L'alchimia col partner è assicurata questa giornata con la romantica Luna che entra nel vostro segno nel tardo pomeriggio. Sono prevedibili momenti di intimità assoluta in cui ritrovare pienamente la forza dell'unione. I single si godono momenti di successo nelle loro prodezze erotiche, specie se nascono nella seconda decade. La rapidità d'azione unita alla capacità di sapersi adattare al gruppo: è con queste qualità che risultate i migliori in ufficio. Il vostro altruismo vi fa sostenere anche chi è rimasto indietro.

Se siete nati nella terza decade, attenzione a non lasciarvi trascinare in polemiche senza importanza con figli e fratelli. Si alza la temperatura della passione, grazie alla configurazione astrale congeniale e vi predispone ad avvicinarvi al partner animati da genuina passione. La Luna, specie se siete Pesci nati in marzo, vi rende sereni e rilassati con colleghi e capi più nervosi. Controllerete la vostra emotività e non direte quel che pensate. La serata innalza poi il vostro consueto buonumore.