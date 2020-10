Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 ottobre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 20 ottobre.

Una bella Luna in Sagittario dà occasione allo scintillante Marte di mettere in luce la vostra gioia di vivere. È un giorno più che discreto quel che si apre, in cui potete primeggiare in ogni campo. I nuovi incontri dei single sono scoppiettanti e provocano momenti di vera passione. Una grande determinazione nel perseguire le vostre ambizioni vi anima sul lavoro.

Plutone in angolo benefico col vostro segno, se siete della terza decade, vi promette una giornata in cui non vi mancherà la rapidità, la prontezza di riflessi mentali e la capacità di essere vigili e attenti su ogni cosa che capiterà attorno a voi. La vostra qualità migliore è quella di saper ispirare fiducia e serenità: la persona amata avvertirà con intensità questo vostro talento caratteriale e vi compenserà con notevole dedizione e calore umano. Plutone, Nettuno e Urano, tutti positivi, vi faranno arrivare, finalmente, alcune gratificazioni economiche attese da tempo.

Urano (dal Toro) con Marte dal fidato Ariete sono i vostri protettori celesti che vi appoggiano incondizionatamente e vi consentono di risolvere, con l'intuito, l'equilibrio e forza di ottime decisioni, alcune difficoltà che fronteggerete in campo lavorativo e familiare. Luna e Marte vi stimolano se siete single ad uscire allo scoperto con chi da tempo vi ha colpito il cuore. Sul lavoro i rapporti professionali con i superiori tendono a complicarsi.

I pianeti si dispongono in maniera da favorirvi in modo netto. Riuscirete a tener testa alle difficoltà lavorative con la vostra tenacia e troverete conforto nel tepore degli affetti familiari. Avvicinatevi, con la vostra consueta gentilezza d'animo, alla persona amata che forse sta attraversando un periodo d'inquietudine. La vostra naturale tendenza a creare armonia nell'ambiente di lavoro può essere tirata in ballo per evitare qualche pettegolezzo che girerà attorno a un collega.

Urano e Mercurio vi provocano un po' con influssi dissonanti, rendendovi intemperanti e poco lucidi nei rapporti col prossimo. Il cielo di ottobre, però, illumina di fascino regale l’aspetto di molti di voi. I single e le coppie siano più sensibili alle altrui esigenze ed evitino atteggiamenti che li portano ad essere calorosi, ma anche troppo dirompenti e forse sbrigativi. Mercurio, specie se siete nati nella seconda decade, può non farvi comprendere appieno alcune dinamiche in ufficio in questa giornata.

Venere, Giove e Plutone vi favoriscono in maniera molto evidente, in special modo se siete nati nel mese di settembre. Nettuno contrario nei nati della seconda decade può limitare la carica emotiva, ma solo temporaneamente. Se siete liberi professionisti, tutto si muove in una direzione positiva che facilita l'affermazione personale e la gratificazione.

Giornata in cui Venere, il vostro pianeta guida, stabilizza una collocazione favorevole per voi trovandosi nel segno buon vicino della Vergine. Con il fortunato connubio Luna-Sole potrete accendervi di ottimismo e muovervi decisi e pimpanti verso nuovi spazi sentimentali caratterizzati da una disinvolta sperimentazione passionale. Saturno, pur negativo, vi stimola a programmare le vostre mosse future da liberi professionisti sul lavoro.

Plutone, Nettuno, Giove e Saturno vi guardano tutti benevoli. A moderare questa fortuna c'è però un Urano contrario che vi fa apparire oggi più schivi e contenuti, anche se dentro di voi si agita un vero vulcano di pensieri. Pur in un clima estremamente positivo c'è la necessità di fare chiarezza nella coppia se vivete un rapporto di lunga durata. I frutti del vostro infaticabile impegno sono visibili e apprezzati sul lavoro.

L'energia del vostro elemento, il Fuoco, vi benedice in ogni campo: agirete in questa giornata con slancio, buona volontà e spirito di iniziativa costante. Luna e Sole sono vostri stretti alleati, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade, e vi offrono una giornata fortunata e gioiosa da un punto di vista sentimentale. Colleghi e collaboratori sul lavoro vi vedono da un po' di tempo più combattivi. Piloterete questa energia in direzione di un miglioramento professionale.

Una bella configurazione planetaria promette risultati di tutto rispetto nella vostra attività abituale e nel privato. Se siete nati nella terza decade, Plutone vi gratifica di fascino e di sex-appeal, proponendovi intriganti chance di seduzione. Infaticabili e disciplinati, siete i veri motori dell'attività professionale in cui siete coinvolti e lo dimostrate in ogni occasione.

I vostri ottimi risultati ottenuti negli ultimi tempi vi daranno la carica per superare un momentaneo calo di energie che Urano e Mercurio, entrambi dissonanti, potranno provocare. Qualche lieve intoppo in famiglia sarà superato. Marte e Luna si alleano felicemente tra Ariete e Sagittario, amici del vostro segno, producendo una bella concordia nella coppia se vivete un rapporto stabile. Il vostro temperamento idealista in questa giornata è particolarmente esaltato dalla Luna che in ufficio vi fa prendere le parti di chi è in difficoltà.

Dopo qualche piccola avventura, che vi ha rallegrato corpo, mente e spirito, Giove, Mercurio e Plutone vi riportano tutti con i piedi per terra, fornendovi quelle basi di concretezza e di buon senso che per voi sono così preziose. Non date peso a qualche piccola variazione d'umore del partner: nell’altalena dell’amore potete non sempre trovarvi in una sintonia completa di coppia. Qualche piccola incomprensione in ufficio può non favorire l'efficienza e l'intima soddisfazione professionale.