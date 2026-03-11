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Ginzburg: "È la vergogna a farci capire l'appartenenza a un Paese"

Lifestyle
Filippo Maria Battaglia

Filippo Maria Battaglia

©Getty

Lo storico pubblica per Adelphi una raccolta di saggi  in cui analizza anche il rapporto che lega un individuo alla propria comunità. L'intervista durante "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

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"Mi sono reso conto che il Paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si può vergognare". Così scrive lo storico Carlo Ginzburg nel suo nuovo libro ("Il vincolo della vergogna", Adelphi), che parte proprio da questa evidenza: e cioè che è la vergogna, e non l’amore, a farci capire l’appartenenza al proprio Paese. Ed è da qui che muove la nuova puntata di "Incipit": in questa intervista, Ginzburg parla di questo e degli altri temi affrontati nel libro, a cominciare dall'importanza del policentrismo nella storia italiana.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit -Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.

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