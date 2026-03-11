Ginzburg: "È la vergogna a farci capire l'appartenenza a un Paese"

"Mi sono reso conto che il Paese al quale apparteniamo non è, come vuole la retorica, quello che si ama, ma quello di cui ci si può vergognare". Così scrive lo storico Carlo Ginzburg nel suo nuovo libro ("Il vincolo della vergogna", Adelphi), che parte proprio da questa evidenza: e cioè che è la vergogna, e non l’amore, a farci capire l’appartenenza al proprio Paese. Ed è da qui che muove la nuova puntata di "Incipit": in questa intervista, Ginzburg parla di questo e degli altri temi affrontati nel libro, a cominciare dall'importanza del policentrismo nella storia italiana.

L'intervista è disponibile anche come podcast in tutte le principali piattaforme cercando la rubrica "Incipit -Tra le righe" o selezionando l'episodio nella playlist che si trova qui sotto.