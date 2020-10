Oroscopo del 21 ottobre: scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 21 ottobre.

Sole, Plutone e Saturno vi tengono un poco sotto pressione, specie se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade. L'intesa coniugale e quella erotica sono garantite, grazie alla presenza di Urano nell’affettivo Toro che riflette un quadro di armonia per i nati in marzo. Per i single nati dal 15 al 19 di aprile si apre un momento di flirt, amori freschi e piacevoli, anche se forse effimeri. Al lavoro state per raggiungere una posizione più autorevole grazie agli sforzi fatti, ma affrontate la prova con molta serietà e senza farvi prendere da dubbi.

Una configurazione zodiacale propizia per il vostro segno in questa giornata vede aumentare la vostra già vigorosa vitalità. È l’eros, la forza dominante del desiderio a prevalere per voi quest’oggi, grazie a Plutone. La pulsione passionale supera la pura dimensione emotiva e sentimentale. Vi arrivano soddisfazioni oggi in ufficio, se lavorate, poiché, pur con tutti i vostri meriti, non vi date arie. Un intelligente Nettuno fa risaltare le vostre indiscusse competenze, specie se siete nati nella seconda decade. E chi di dovere saprà davvero notarle tutte.

L'orizzonte si rischiara grazie al corpo celeste della generosità, della vitalità e del calore umano, il Sole. Vi sentite in sintonia con l'aria di fresca dell’autunno, con i suoi colori. Il mondo attorno vi dice che siete nello stato d'animo giusto per amare. Se siete in cerca dell'anima gemella, Urano vi dona nuove occasioni di incontro: sappiate non chiudere le porte al vostro cuore e mantenetevi aperti a ogni possibilità vi giunga dall’esterno. Moderate le richieste con i capi e, in generale, le ambizioni in questo momento. Se vedete bloccati i cambiamenti che voi auspichereste, conservate con cura quel che avete conquistato.

Giornata di intensa attività, lavoro che accoglierete con entusiasmo, riuscendo a portarvi avanti anche in quelle che saranno le scadenze future, specie se siete liberi professionisti. Venere è positiva e Plutone negativo: è possibile che, pur nella piacevole intesa emotiva col partner, vi possiate sentire non completamente ammirati come vorreste. I rapporti con i colleghi e i collaboratori sono improntati alla cooperazione e, con alcuni, anche all'affetto. Mercurio fa sì che riusciate a concludere tutto nei tempi e con le richieste che vi sono state fatte.

Mercurio ostile vi pone di fronte a contrarietà quotidiane e a malinconie passeggere. Aspettate la fine del mese per ritornare pimpanti e vitali come al solito. Possibile oggi, che non vi sentiate completamente soddisfatti. Meditate su un incontro che avete fatto qualche tempo fa. È possibile che non riusciate a togliervi dai pensieri quell’esperienza che vi ha completamente conquistato? La vostra scalata verso il successo si configura lenta ma costante. Userete mezzi logici e una calcolata strategia per arrivare, con calma, dove volete.

Piccoli alti e bassi nel tono e nell'umore non turbano la fondamentale positività della giornata. Vi si accusa di essere un po’ aridi di sentimenti. Quest’oggi la luminosa Venere nel vostro segno vi dà la possibilità di smentire questa fama e di far conoscere il vostro lato emotivo. Nettuno è ostile e tende momentaneamente a dare uno stop alle vostre iniziative professionali, specie se siete nati in settembre. Tenete duro e sappiate aspettare: riuscirete ad arrivare a ciò che meritate grazie alla impagabile competenza, alla pazienza, alla capacità di superare gli imprevisti.

Un prospetto astrale mediamente positivo permette di compiere passi piccoli, ma significativi, in campo attivo e creativo. Venere espande il vostro naturale desiderio di affettività. Se siete single prendete in considerazione seriamente l’idea di trovarvi una compagna o un compagno di vita con cui condividere un cammino assieme, specie se appartenete alla terza decade. Una grande sicurezza nei vostri mezzi e nel modo d'agire non vi induca a chiedere di più di quel che è possibile in questo momento. Per arrivare dove volete, il cammino è lungo, ma, con un grintoso Mercurio in Scorpione, completamente dalla vostra parte, ce la potrete fare.

Se ci sono sfide in cielo in questo momento, sono sfide lanciate per dare un sapore più consistente alle vostre vittorie. In amore vi abbandonate alla forza dell’emozione con la Luna in felice transito per il vostro segno dal Capricorno e spendete tutte le energie per dedicarvi alla persona che avete accanto. Eros alle stelle per i single nati dal 16 al 21 novembre. Un munifico Giove in ottimo aspetto specie se siete nati in novembre vi mette accanto a collaboratori e colleghi di alto livello con cui lavorare ottenendo il massimo risultato col minimo sforzo possibile. Le gratificazioni non tarderanno ad arrivare.

Nuovo giorno che vi vede in un pieno possesso delle vostre energie fisiche e mentali. In amore siete incantati da una nuova relazione sentimentale che vi sta accendendo i sensi. Mercurio, abbastanza sorridente con i nati in novembre, vi avvicina ad amori con connotazioni diverse da quelle solite che avete vissuto in precedenza. Nettuno contrario, specie se appartenete alla seconda decade sagittariana, non vi fa giungere le gratificazioni economiche che vi meritate, ma la stima e la ricompensa morale per quel che valete, ve la dimostrerà tutta l'ambiente di lavoro che vi è intorno.

Previsione dei transiti positiva e illuminata dalla quasi totalità dei corpi celesti finalmente per voi in angolo benefico. Non vi spaventate se Nettuno vi può trasformare in "innamorati cronici". Ogni tanto va bene far vedere che non siete i freddi e implacabili “cuori di ferro” dello Zodiaco, come spesso vi si dipinge. Abbandonatevi anche voi di tanto in tanto alle emozioni. Sul lavoro, Plutone vi fa osare e mostrare le vostre capacità (se qualcuno ancora ne dubitasse!). Qualora abbiate abbracciato la libera professione, accetterete oggi un progetto che mostra una certa quota di rischio.

Prosegue un cammino sereno, anche se ci sono varie negatività sparse in cielo, che sembrano fatte apposta per stimolarvi. Comunicativi, espansivi, sensuali, così vi dipinge Nettuno, specie se siete della seconda decade. E la vostra dedizione vi fa agire concretamente per il benessere della persona amata. Per chi nasce nella terza decade vive un momento di grande conferma della sua possibilità di sedurre. Abili nel compromesso, vincenti nei contatti e nelle relazioni esterne, simpatici con colleghi e capi. Queste doti personali e umane vi fanno riconoscere e apprezzare, rendendovi insuperabili davvero.

La Luna, vostro nume tutelare, benefica oggi in Capricorno, vi rende percettivi, lungimiranti, sensibili ed empatici. Il vostro romanticismo può farsi sentire con una certa intensità in questa giornata, sia che siate single o in coppia. La Luna e Nettuno favoriscono le atmosfere un po' liriche, anzi diremmo quasi “fatate” e insieme esaltano le emozioni forti. E questo vale per tutte e tre le decadi del segno. Con l'intuito prodigioso di Luna e Nettuno entrambi armonici riuscite ad evitare qualche piccola prepotenza dei vostri superiori.