Oroscopo di oggi 21 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

I pianeti affettivi vi invitano a venire maggiormente incontro ed adattarvi alle necessità della persona amata. Se siete single e appartenete alla seconda decade un Mercurio frizzante e anticonvenzionale vi apre occasioni di flirt a cui non vorrete rinunciare. Sarete in grado di spezzare le vostre riserve e timidezze, che sono presenti in voi più forti di quanto si pensi. Saturno vi rende autocritici se siete nati tra il 15 e il 20 aprile. Pur con le conferme che avete ricevuto nella vostra attività, può restarvi una piccola insoddisfazione per quello che avete realizzato ultimamente.

Buoni aspetti planetari creano per voi un clima molto congeniale all'espressione dei sentimenti. Se siete in vena di conquiste, Plutone vi carica dell'energia necessaria per arrivare al cuore di chi volete. Successi passionali sono vicini per i tutti i single di ogni decade del segno. Vi ponete obiettivi prestigiosi: è un vostro diritto, specie se avete abbracciato la libera professione. Nettuno vi suggerisce però di saggiare le vostre capacità prima di lanciarvi in ulteriori imprese, in special modo se festeggiate il compleanno dal 10 al 13 di maggio.

Le combinazioni zodiacali vi sorridono e mettono in luce la vostra simpatia e il vostro temperamento socievole. Aperti come siete, fate della parola e della comunicazione il vostro più prezioso strumento di seduzione. Se siete single Mercurio insieme a Venere vi potranno rendere irresistibili. La vostra anima gentile non si smentisce, anche se subite qualche sgarbo in ufficio. Un collega può crearvi qualche difficoltà, ma voi sapete come mettere al suo posto chi è prepotente o maleducato.

Con la vostra carica passionale, specie se siete nati nell'ultima decade, potete lasciarvi alle spalle diversi cuori infranti. Marte stimolante e tecnicamente negativo dall’Ariete può, però, farvi anche capitolare per un'emozione unica, per un sentimento appassionante e ricambiato. La notevole sicurezza in voi stessi provocata dall'azione di Urano, Sole e Nettuno, ora vostri sponsor celesti, vi consente di aiutare con il vostro tipico altruismo alcuni colleghi che temporaneamente si trovano in difficoltà, specie se siete nati in luglio.

Si annunciano novità di grosso rilievo per voi. La forza della vostra sensibilità e la capacità di entrare in sintonia col prossimo, governate dalla Luna, possono risultare anche penalizzanti sia pure solo fino alla serata di oggi. Pur con Mercurio e Venere vostri buoni amici dal segno della Bilancia e dal vostro segno, se siete single non vi lanciate in avventure troppo rischiose, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 27 luglio al 3 agosto. Sul lavoro date oggi prova di poter ottenere risultati di tutto rispetto: non vi curate di chi vi critica solo perché non possiede le vostre qualità.

Raccogliete i frutti della vostra applicazione costante, tanto nel campo delle acquisizioni materiali quanto nel privato con soddisfazioni in famiglia e negli affetti. Se siete nati nella terza decade e ci metterete anche un pizzico di fantasia, il gioco della conquista sarà perfetto. Siete dei preziosi alleati e sapete lavorare molto bene in equipe. I vostri colleghi quest’oggi se ne accorgono e vi danno attestazioni di stima, insieme a un'incondizionata fiducia che non vi aspettavate.

Profilo dei transiti che si annuncia denso di soddisfazioni personali e sociali. Mostrate una natura emotiva e tenera col partner in questa giornata settembrina. Saprete tenere fede ai sentimenti veri, specie se siete in coppia con un partner di lungo corso e se siete della seconda decade. Al lavoro in questo momento è opportuno non fare il passo più lungo della gamba. Giove, Plutone e Saturno ostili non vi aiutano a trovare soluzioni facili. Per le ambizioni di carriera c'è da attendere ancora un po' di tempo.

Giornata di esplosive conferme per i single che vogliono saggiare le loro possibilità di seduzione. Nettuno e Giove spianano la strada verso folgoranti vittorie in questo campo, se appartenete alla seconda decade. I sentimenti hanno piena vitalità anche grazie a una splendida Luna nel segno buon vicino della Bilancia e in serata poi nel vostro segno. Senza dar fastidio a nessuno vi ritagliate i vostri spazi con la vostra tipica gentilezza sul lavoro. Qualche "capo" vi pesta i piedi? Un fortissimo Plutone vi aiuta a rimetterlo a posto con il sorriso, escludendo complicazioni di troppo.

La comunicazione con la vostra dolce metà si svolge in maniera serena e senza inciampi. Mercurio e Giove vi rendono particolarmente chiari nell'esporre i vostri punti di vista e nel saper ascoltare quelli del (o della) partner. Un’intensa corrispondenza sentimentale fa parte del vostro cammino di coppia attuale. I buoni rapporti che adesso riuscite a stabilire con i capi a lavoro vi rendono sicuri di voi stessi e molto determinati. È Saturno a darvi un'autorevolezza serena e senza rigidità.

La Luna nel sensuale Scorpione fa aumentare il desiderio di restare da soli con il vostro partner e di godere di un'atmosfera romantica. Anche il Sole è vostro alleato dal fidato segno della Vergine, contribuendo a rendervi irresistibili, specie se siete single e se siete nati dal 16 al 20 gennaio. Mostrate slancio, entusiasmo e desiderio di fare bella figura in campo professionale. Un prorompente Urano, ancora in ottima posizione dal segno alleato del Toro, vi carica di energie stimolando la volontà di produrre; questo maggiormente se siete nati dal 25 al 30 dicembre.

Il quadro astrale è in generale abbastanza sereno e gratificato da Mercurio, che transita positivamente nel segno della Bilancia. Mercurio in Bilancia vi intenerisce col partner, facendovi colmare di dolcezza il vostro ménage di coppia. Se siete single, vi attende una fase di passione e nuove esperienze che vi mette alla prova e vi fa spendere diverse energie psico-fisiche; ma, al tempo stesso, vi diverte. Mercurio e Giove spianano la strada davanti ai vostri passi. La vostra fermezza di polso vi aiuta a condurre un'importante trattativa di lavoro in cui altri hanno fallito. I pianeti del successo vi stanno preparando un futuro professionale davvero roseo.

Urano è molto positivo per i sentimenti e valorizza la vostra parte emozionale: se siete in coppia il vostro romanticismo salirà alle stelle. Per i single, Plutone, nel segno amico del Capricorno, favorisce gli incontri con un potenziale di coinvolgimento molto spiccato. Tutto questo sarà più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 del mese di marzo. Ci mettete un pizzico di fantasia nella vostra attività lavorativa, grazie all'apporto di un ispirato Nettuno. Ne beneficerete in termini di riconoscimenti morali ed economici, se siete nati nella seconda decade.