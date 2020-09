Oroscopo del giorno, le previsioni del 22 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 22 settembre.

In coppia o single, vivete la dimensione sentimentale ed erotica con particolare disinvoltura. Effervescenti e dotati di una speciale sensualità, con i favori di un’infuocata Venere in Leone e un altrettanto prorompente Marte nel vostro segno, stupirete il partner se appartenete alla terza decade. Il vostro capo vuole il massimo da voi? Con Nettuno discreto, se siete della seconda decade, riuscite a soddisfare la sua richiesta, se appartenete alla seconda decade. Potrete poi giocarvi il risultato per una prossima promozione.

In primo piano questa giornata ci sarà l'eros, sia che abbiate una relazione stabile o siate in cerca dell'amore e del legame di coppia. Plutone e Giove si alleano per stimolare i vostri impulsi che non passeranno sotto silenzio, specie se festeggiate il vostro compleanno in maggio. Seguite la legge del desiderio e non ve ne pentirete! Successi per i taurini giovanissimi. Come non apprezzare la vostra dedizione? Specie se avete abbracciato la libera professione, questo talento si rivela eccezionale! Plutone nel segno amico del Capricorno vi infonde energie per portare avanti i vostri scopi.

I pianeti, in linea generale vi aiuteranno in alcuni settori della vostra vita e vi freneranno in altri. Con Venere, il Sole, Mercurio favorevoli nel segno della poesia e dell’arte, la Bilancia, curate il vostro amore con tutta la dedizione che sapete dare, mettendoci un tocco di estro e di spunti lirici. Questo nuovo giorno si prospetta per voi super romantico. Se siete single, puntate al cuore di chi vi piace e non ve ne pentirete, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 6 al 12 di giugno. Non date peso a chiacchiere di poco conto che avete sentito circolare in ufficio nei giorni scorsi e andate avanti per la vostra strada. Mercurio vi aiuta a essere leggeri come una piuma.

Inizia un po' sottotono questa giornata dell’equinozio autunnale. Il vostro (o la vostra partner) vedrà che la tipica pigrizia può essere sconfitta col piacere di musica e della danza. Venere nel buon vicino e allegro Leone, se siete della terza decade, spiana i vostri passi! Siete liberi professionisti? Un ottimo Urano che transita nel segno alleato del Toro, rende per voi più spedito il ritmo di lavoro. Approfittatene per concludere gli impegni e recuperate il tempo che impiegherete produttivamente altrove. Fase di relativa tranquillità nel settore economico.

Gli astri vi preparano un cielo abbastanza positivo. Una Luna romantica nel Sagittario, vi rende accoglienti col partner. Se avete programmato evasioni insieme alla vostra dolce metà (viaggi brevi, gite fuori porta), potrete godere di un intenso momento di unione, come non vi capitava da tempo. Se siete single lanciatevi senza paura nelle avventure più spericolate. Una buona disposizione d'animo è il primo passo per meditare sui progetti che avete davanti e trarne ottimi auspici per il futuro. Il Sole bendisposto vi alleggerisce la mente.

Il punto di forza della giornata è la famiglia. Giornata con Giove in angolo benefico e accompagnato dai favori di Saturno. Alla capacità di comunicare profondamente col partner si aggiungerà una prorompente carica erotica. La Luna oggi negativa vi invita a non fare i timidi e ad aprire il vostro cuore se siete single e nati in novembre. Plutone in felice aspetto dal Capricorno vi ha dato nei giorni scorsi riconoscimenti inaspettati in ufficio. Se avete abbracciato la libera professione le soddisfazioni che vi arrivano dai clienti raggiungono il top, specie se appartenete alla terza decade.

Questa bella giornata dell’equinozio autunnale vi trova decisamente propensi a lasciarvi andare ai sentimenti. Venere vi spinge alla sensualità e all’eros, aumenta il vostro charme, specie se appartenete alla terza decade e se siete ancora in cerca dell'anima gemella. Però smettetela con le esitazioni! Datevi da fare e non lasciatevi sfuggire le occasioni che il cielo ha predisposto per voi. Meditate quanto avete lavorato, sia da soli che in equipe. Un bel Mercurio vi ricompensa adesso fornendovi ottime prospettive per la vostra attività futura, che vi stimolerà a dare sempre meglio e di più.

Prospettiva dei transiti molto soddisfacente e positiva. A inizio giornata non siete sintonizzati pienamente con la persona amata. Cercate di comprendere meglio le sue esigenze e sappiate venirle incontro nei suoi tempi e impegni. Una Luna affettiva, percettiva, medianica, vi sostiene potentemente. Sappiate dare alle emozioni spazio! Avete reagito a un problema che si è creato nell'ambito della vostra attività lavorativa con calma e sangue freddo. E ancora una volta, meditate: avete dato prova che le vostre qualità migliori vengono fuori durante le difficoltà.

Scena astrologica abbastanza equilibrata in cui si avvicendano aspetti positivi con altri meno entusiasmanti per voi. Pieni di quella simpatia così irresistibile, che fa battere tanti cuori, potete, se appartenete alla prima decade del Sagittario, tuffarvi in imprese erotiche di successo. Se siete single avrete solo l'imbarazzo di una scelta che si presenterà ricca e varia! Il Sole vi fornisce tempismo e capacità di decidere come risolvere un'importante questione professionale. Il momento è ideale per mettere in moto le vostre energie e agire, specie se siete nati nella seconda decade.

Si annuncia un giorno settembrino abbastanza luminoso per voi. Nel dare fiducia al partner siete imbattibili, da bravo segno di Terra, amabile, concreto, quale voi siete. Il calore umano che saprete dimostrare, vi renderà davvero fortunati in amore. Giove, Saturno e Plutone in congiunzione in Capricorno, vi promettono una giornata ad alto tasso erotico e di contentezza nel cuore, che riuscirete a irradiare facilmente sulla vostra dolce metà. La Luna in Sagittario dona avventure piccanti se siete single. Molti di voi che abbiano abbracciato la libera professione approfittano oggi per programmare l’attività lavorativa futura.

Sentimenti in piena espansione come vogliono Luna e Sole in ottimo aspetto. Sarete calorosi e vi donerete con grande trasporto al vostro partner. Non scordate di inserire anche un tocco di erotismo, di cui a volte vi scordate! Provvederà a farlo il sensuale Sole in Bilancia! I single del segno godono di un momento di fascino da veri incantatori di serpenti. Un intuito fortunato, anzi prodigioso, vi sorregge nella vostra attività quotidiana di questa giornata. Sarà infatti Nettuno pianeta principe delle premonizioni, a donarvi un vero e proprio "sesto senso" nel captare gli stati d’animo e quel che sta per accadere: per poi avvalervene.

Vi attende una giornata molto promettente, specie sotto il profilo emozionale e familiare. Nettuno transita proprio nel vostro segno rendendovi desiderosi di avventure, specie se appartenete alla seconda decade. Se siete single avete l'occasione di lanciarvi in imprese amorose che soddisfano i vostri desideri. Dimostrate una particolare genialità con l'intuito e la sensibilità che sapete dimostrare e che vi aiutano a capire gli altri. È sempre il vostro pianeta prediletto, “di casa” nel vostro segno dei Pesci, Nettuno, a migliorare considerevolmente le vostre capacità d'intesa nell'ambiente di lavoro.