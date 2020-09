Oroscopo di oggi 9 settembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 9 settembre.

Profilo planetario mediamente positivo questa giornata. Rinforzate la vostra grinta, la forza fisica e mentale, l'energia sessuale che un luminoso aspetto di Venere in Leone e della Luna in Gemelli vi offrono. Marte è costantemente nel vostro segno e favorisce le vostre prodezze nell’alcova. Il vostro pragmatismo efficiente vi fa distinguere in modo vincente nel lavoro.

L'orizzonte che avete di fronte per questa giornata è abbastanza promettente. Saprete gestire con sensibilità, oculatezza e insieme un tocco di vivace dinamismo, il quotidiano. La persona amata chiede un maggiore investimento emotivo da parte vostra. Non vi preoccupate di dover sempre fare bella figura e essere sempre al vertice dei risultati professionali.

Quadro astrale di questa giornata di settembre che si apre con una Luna positiva (proprio in transito nel vostro segno) che vi aiuta a risolvere o minimizzare alcune noie presenti nel quotidiano. L'amore vive momenti di tenero e appassionante incanto. La vostra affabilità e gentilezza vi tiene al riparo da contrasti e piccole burrasche che si verificano all'interno dell'ambiente di lavoro.

Astri che alternano i loro favori su di voi. Chi di voi può permetterselo, scaricasse tensioni e ansie servendosi del simbolo anatomico della Luna: i piedi. Mettete per il momento da parte alcuni impegni e vi immergete in un clima di sintonia perfetta col partner. Dimostrate a chi vi aveva sottovalutato quanto si era sbagliato. E in ufficio vi sentite animati da una nuova baldanza.

Famiglia, amici, affetti solidi sono attorno a voi e vi sostengono con autentica dedizione. Il cielo vi fa apprezzare il momento presente e vi rende soddisfatti. La Luna vi congiunge alla persona che avete accanto facendovi raggiungere una agognata completezza. Un'occasione d'oro vi viene proposta se appartenete alla terza decade.

Una grande energia vi tiene in movimento come vuole il bell’Urano ospitato nel segno amico e infaticabile del Toro. Il desiderio e l'appeal erotico prevalgono decisamente in questa giornata sul sentimento d’amore. Pazienti e tenaci, riuscite a gestire con grande piglio, un'enorme quantità di lavoro questa giornata.

Uno stato d'animo molto solare e gaudente vi caratterizza. Ponete un po' più di attenzione, però alla linea. Aprite il vostro cuore a chi vi vuole veramente bene e non avrete che da rallegrarvi. Volenterosi e pimpanti, grazie alla Luna magnifica, vi immergete nell'ambiente di lavoro con la freschezza che vi sta caratterizzando in questo periodo.

La giornata si apre brillantemente con Plutone, vostro signore ideale, in eccellente aspetto dal segno amico del Capricorno a darvi intuizioni quasi magiche e capacità di farvi capire da chi vi è attorno, soprattutto dalle persone che vi vogliono bene. Sole e Mercurio, vostri ideali governatori, vi guardano di buon occhio, dalla Vergine e dalla Bilancia, consentendo una giornata discreta sotto il profilo sentimentale. Progetti ambiziosi vi caricano di energia.

I pianeti si occupano di dar risalto alla vostra classe, alla signorilità, al piacere di essere al centro dell'attenzione. Venere vi rende affascinanti e, se siete single, irresistibili con chi volete conquistare. Vi siete guadagnati una posizione eccellente al lavoro: merito della competenza, del rispetto, del rigore.

Un profilo astrale che si presenta attivistico ma, a tratti, anche abbastanza faticoso può caratterizzare questa giornata di settembre. Le soddisfazioni, tuttavia non vi mancheranno. Un prodigioso Giove in congiunzione nel vostro segno, in ottimo aspetto col Sole in Vergine innalzano il livello di gioiosa partecipazione emotiva al rapporto con la persona amata, specie se il vostro legame di coppia è fiorito da poco. La vostra indole combattiva si esercita in ambito professionale dove Urano vi stimola a fare sempre meglio e a dare di più.

Momento di vera “grazia astrologica” per molti di voi Acquari. Un irresistibile senso dell'umorismo è l'ingrediente essenziale di quella capacità di sedurre che vi rende così affascinanti. Se siete single, mietete successi senza ombra di dubbio. Pazientate ancora un poco: vari pianeti imbronciati potrebbero dare situazioni di stallo in campo professionale.

Giove e Nettuno vi sostengono. Procedete sicuri di tagliare traguardi che non speravate di raggiungere. Urano fa cominciare la giornata nel segno artistico del Toro, per colorare le serate vissute insieme al vostro partner di un grande ardore erotico, mescolato al sentimento e a un tocco di stile che ci sapete sempre mettere. Nel vostro ambiente di lavoro si riescono a sbloccare situazioni in stallo da diverso tempo.