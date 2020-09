Oroscopo del giorno, le previsioni del 10 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 settembre.

Sarà stimolata la ricerca del bello e se lo vorrete vi potrete abbandonare alla pienezza del sentimento. Il vostro istinto primario vi spinge a dare senza condizioni, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. Ma il contributo che la Luna in Gemelli vi permette di temperare la vostra innata generosità e attendere che sia contraccambiata. Premiati dalla vostra onestà, procedete spediti verso tappe fondamentali per la vostra carriera. Il cielo vi consente di accogliere una proposta che vi permetterà un deciso balzo in avanti, specie se appartenete alla terza decade.

Il firmamento astrale di settembre fa risaltare la vostra razionalità e la lucida forza di sicurezza interiore. Avete imparato a lasciarvi scivolare sulla corrente delle emozioni e trovate che questo sia vincente, qualunque cosa succeda, in special modo se appartenete alla terza decade. Le competizioni, da sempre, vi stimolano. E nel vostro ambiente di lavoro Marte le sta favorendo. Riuscirete a vincere senza usare troppo l'aggressività, ma con l’ingegno, come a voi più piace.

Comunicativi e sensuali, così vi vogliono la Luna nel vostro segno e Venere in Leone, specie se siete nati nella seconda decade. Il vostro slancio irresistibile vi fa operare in concreto per il benessere della persona amata, spendendovi a favorirla nel settore della sua attività professionale. Abili nel compromesso, disinvolti nei contatti comunicativi; queste doti vi fanno riconoscere e vi rendono insuperabili nell'attività professionale da voi svolta. Se fate un lavoro connesso con i mass media, i giornali, la stampa e la diffusione di notizie la Luna aggiusta i legami di lavoro in precedenza traballanti. Buoni introiti sono in arrivo.

Curate con più attenzione i rapporti familiari e, in particolare, quelli con figli, sorelle o fratelli con cui intrattenete un rapporto stretto. Momento particolare di delicato avvicinamento ad atmosfere romantiche per gli amanti di vecchia data, anche se vi trovate nel bel mezzo della settimana. Per i single Urano promette la realizzazione di sogni d'amore, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 29 di giugno. La sicurezza che dimostrate nelle vostre competenze professionali non si discute. Non vi date pensiero se alcuni capi ancora non se ne sono accorti. Presto avranno modo di ricredersi e ve lo dimostreranno. Sappiate pazientare e i risultati arriveranno quando meno ve lo aspettate.

Nella dimora familiare siete un autentico punto di riferimento di amabilità e di comprensione. Avrete modo di costruire una magica intesa col partner fisso o occasionale che sia. Incontri esplosivi rinfocolano i vostri entusiasmi se siete single, grazie a un passionale Marte in Ariete. Molti pianeti sono a vostro favore e stimolano la competizione, il gusto di far vedere la vostra bravura. In questa giornata, Urano vi dà eccessiva sicurezza in voi stessi: potrebbe farvi sbagliare qualche mossa.

Mettete per il momento da parte i troppi pensieri che vi agitano e andate avanti con il vostro tipico buon carattere. Siete molto concentrati nello svolgere tutte le occupazioni che si riferiscono al quotidiano e nella dimensione lavorativa, tanto da non prestare la dovuta attenzione verso il vostro o, la vostra, partner. Recuperate subito mettendo in moto la vostra vivace, solerte espansività. Vi sapete esporre e mettere in gioco con il vostro tipico atteggiamento diretto. E questo vi porta senz'altro un ritorno in campo lavorativo. Fate, però, attenzione a non esporvi troppo con i vostri superiori.

Se siete in coppia sentirete la vicinanza del vostro partner in maniera speciale e particolarmente appassionante. Vi sorprendete del corteggiamento di qualcuno che vi è attorno se siete single e se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 14 di ottobre. Mercurio moltiplica i contatti e le possibilità di incontro. Andate in ufficio animati da buona volontà e anche una discreta aria di allegria: l’ideale per farvi concludere gli impegni con velocità ed efficienza. E questo vi aiuta a non farvi appesantire da alcune contrarietà quotidiane che pure vi possono innervosire non poco.

Controllate il nervosismo che, in questo giorno settembrino, potreste avvertire, obbedendo a uno dei vostri condizionamenti che vi vuole irrequieti e a tratti lunatici. Giove in particolare vi concede splendidi favori in ambito amicale, familiare e, naturalmente, nella dimensione sentimentale. Chi è in coppia ha modo di ritrovare la freschezza e la genuinità di emozioni condivise con la propria dolce metà. Giornata in cui sarebbe opportuno, potendolo fare, concedervi un momento di stacco e di relax.

Aumenta in voi la voglia di vivere e viene fuori in modo naturale la vostra tendenziale generosità. Ponetevi in ascolto della persona amata e, con delicatezza, sappiate anticiparne esigenze, sensazioni e desideri. Passione e sensualità esplodono nei single nati nell’ultima decade, i più tentati dal gusto per l’avventura, che danno prova di essere grandissimi amatori e amatrici. Sappiate organizzare le basi dei vostri progetti con la consueta strategia proiettata sui tempi lunghi. Attenzione soltanto a non esagerare troppo, a non puntare troppo in alto.

Superata qualche noia passeggera che vi ha tenuti impegnati in ambito familiare, potrete dedicarvi ai vostri piccoli piaceri e a evadere un po' dal tran tran quotidiano con la visione di un bel film o nella lettura di un buon libro. Giornata in cui i pianeti dell'eros, Giove e Plutone, sono bendisposti e promettono passioni uniche. Si accende così la fiamma del desiderio nelle relazioni di lungo corso e in quelle occasionali. Ritorno di fiamma improvviso con un vostro vecchio amore. Vi lascerete tentare di buon grado dal cedere. Sentite crescere l'ambizione, la voglia di mostrare quel che potete dare in campo professionale. Ottenete importanti risultati, ma non esagerate in pretese.

Il vostro senso di giustizia avrà modo oggi di esprimersi alla grande. Si possono prevedere per voi veri momenti di gloria in campo professionale, affettivo e anche economico. Vi destreggiate, con la vostra impareggiabile logica, in un momento di incomprensione col partner. Saturno è positivo specie se siete nati nella terza decade aquariana e vi consolida le posizioni che avete acquisito, con impegno, in ambito professionale. Riconoscimenti economici di un certo peso sono per voi alle porte.

Ritrovate una bella sintonia con la persona che avete accanto, lasciandovi andare all’espressione di quelle vostre emozioni che spesso trascurate. Chi ha avviato rapporti d’amore di recente vede una felice conferma di queste storie. Urano migliora la vostra già notevole velocità di azione ed esecuzione in ufficio, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 28 di febbraio. E così vi avanza anche del tempo prezioso per prestare soccorso a chi, dei vostri colleghi, si trova oggi in difficoltà.