Oroscopo di oggi 11 settembre scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 11 settembre.

Una comitiva di pianeti in segni propizi è pronta per quest’oggi a darvi il carburante giusto per continuare a correre e tagliare traguardi arrivando sempre per primi. Marte e Venere combinano per voi momenti erotici, infuocati irripetibili. Per i single si annunciano rotazioni di partner che possono divertirli. Chi è in coppia invece sia più attento alle esigenze del partner o della partner. Nettuno e Urano vi offrono le carte per diventare veri leader. Se siete liberi professionisti preparatevi a una fase in cui le vostre ambizioni aumenteranno e ci sarà bisogno di mettere loro un freno.

Nettuno vi regala la capacità di comprendere profondamente bene il vostro amato, accompagnandovi in una tendenza a proteggere e a comportarvi in modo avvolgente e amorevole. Oggi in particolare nel dare indicazioni utili nel lavoro che il partner o la partner svolgono. Nettuno e Giove favoriscono i vostri istinti genitoriali. Plutone e Saturno vi danno slancio nella professione, che sapete gestire anche con un tocco di creatività. Per ora il cielo vi invita a non puntare, però troppo in alto, a saper moderare le aspettative, specie se appartenete alla seconda decade.

Orizzonte celeste decisamente positivo, specie se siete della seconda decade del vostro segno. Fate attenzione a non esagerare in pretese e ambizioni di qualsiasi tipo e in vari ambiti della vostra vita. Se siete single nell'aria ci sono nuovi incontri che aprono contatti erotici tutti da scoprire. Marte è un motore a turboelica che adesso avete a vostra disposizione. Un luminoso Mercurio promette strepitosi avanzamenti di carriera, specie se siete nati nella prima decade. Tanti i progetti e le opportunità professionali che vi si parano davanti: avrete solo l'imbarazzo della scelta.

Evviva, ritorna la Luna nel vostro segno! Il vostro romanticismo può farsi sentire con una certa intensità quest’oggi, sia che siate single o in coppia. Nettuno favorisce le atmosfere un po' fiabesche e le emozioni forti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di luglio. Lievi contrarietà son previste nel mezzo della giornata, in cui potreste vedere aumentata la distrazione, la confusione e gli atteggiamenti contraddittori in voi, maggiormente se siete nati nell’ultima decade del Cancro. Riuscite a minimizzare poi con buon senso e un pizzico di fantasia.

Un grande slancio vitale vi caratterizza, con il Sole, in moderata posizione dal segno della Vergine, specie se appartenete alla seconda decade del Leone. Realizzate una piena sintonia emotiva ed erotica, col partner stabile o occasionale che sia e vi sentite quasi in comunione col mondo. Urano contrario, ospitato nel segno del lavoro, il Toro, potrebbe involontariamente farvi entrare in pettegolezzi che circolano in ufficio su alcuni colleghi, specie se siete nati dal giorno 26 al 29 del mese di luglio. La prudenza che Mercurio, sempre per voi positivo dalla Bilancia, vi ispirerà, farà in modo di tirarvi fuori da stupide chiacchiere.

Lavoro e famiglia vi impegnano non poco in questo momento e vi possono distrarre dal rapporto di coppia. Sappiate curare adeguatamente il legame col vostro partner con la vostra tipica dedizione. Nettuno continua ad esservi contrario specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 14 di settembre; il pianeta può bloccare momentaneamente le vostre iniziative professionali, specie se svolgete un lavoro creativo. Tenete duro e datevi tempo: riuscirete a trionfare grazie alla riconosciuta competenza.

Momento felice se siete single: vedrete crearsi incontri promettenti e sintonie inaspettate nelle situazioni più impensate. Il Sole vi sostiene, specie se festeggiate il vostro compleanno tra il 7 e il 12 ottobre e vi apre a sorprese amorose intriganti. Chi è in giovanissima età stia attento, specie se nato nella terza decade. Trovate che qualcuno in ufficio adotta atteggiamenti di immotivato autoritarismo? Approntate una tattica di serena indifferenza. Saturno è adesso contrario per voi, ma promette, sia pure nei tempi lunghi, di rendervi giustizia, specie se siete Bilance di ottobre.

Una scena astrologica promettente vi stimola a tirare fuori le vostre risorse segrete e a sapervi adattare al fluire degli eventi. Una bella Luna vi propone, se siete single, nuovi incontri fortunati e in contesti curiosi o insoliti. Se siete in coppia invece, avrete la possibilità di intendervi con la persona amata accompagnati da atmosfere decisamente romantiche. Non esagerate per il momento in pretese di avanzamenti nella vostra carriera, specie se svolgete un lavoro dipendente e se siete nati nel mese di ottobre. I moti planetari vi suggeriscono cautela e, per ora, il mettere da parte qualsiasi richiesta che potrebbe apparire come un salto nel buio.

Un aspetto celeste di Saturno cade propizio per farvi ritrovare l'armonia con la persona amata dopo, forse, qualche passeggera incomprensione degli ultimi tempi. È proprio questo aspetto celeste avrà il potere di rassodare ancor più la vostra unione. Successi e conferme del fascino per tutti i single con Marte infuocato nell’Ariete, specie se della terza decade. Prospettive molto interessanti si disegnano per voi in campo professionale nell’imminenza del nuovo ciclo di attività produttive. I pianeti favoriscono brillantemente le ambizioni dei nati nella prima e nella terza decade.

Fase astrologica di metà settembre che vi vede brillare della vostra condizione migliore per via di diverse e stabili posizioni che oggi vi sorridono. Dimostrate una bella esuberanza passionale col partner, senza avere inibizioni. Nettuno rende realizzabili i vostri sogni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di gennaio. È sempre per merito dell’appoggio di un intelligentissimo Saturno che riuscirete a procedere con grande speditezza ed efficienza nell'attività professionale. Se fate un lavoro di comunicazione preparatevi a consistenti successi.

Si apre una giornata mediamente faticosa per voi, con il vostro nume tutelare, Urano, nel segno del Toro, tecnicamente in angolo contrario al segno dell’Aquario. Riempite il partner di amorevoli cure e attenzioni. Mercurio nell’affettiva Bilancia vi apre il cuore rendendovi particolarmente capaci di dedicarvi totalmente alla vostra dolce metà e con squisita dedizione. Il vostro talento è il saper lavorare in squadra. Nettuno e Saturno mettono in evidenza questa vostra predisposizione e vi creano nuove amicizie nell'ambiente dove si svolge la vostra attività, specie se appartenete alla terza decade dell’Aquario.

Avete davanti una giornata fortunata! In amore continuate ad essere abbastanza irresistibili. Chi è in cerca dell'anima gemella può contare su una felice capacità di conquista: Marte, Giove, Plutone e Urano, trovandosi in segni amici, come il Capricorno, l’Ariete, il Toro, aggiungono alla possibilità di piacere intellettualmente anche la carica di sex-appeal. Siete pronti per scalare le vette. I pianeti vi danno l’opportunità di agire e muovere le giuste pedine per ottenere ciò che meritate. Se siete liberi professionisti il volume d'affari ha un bell'incremento.