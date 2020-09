Bacio Perugina "Gold", il nuovo cioccolatino è già fenomeno Web

"Oh my gold" è tra le espressioni più usate online dai fan del marchio umbro in Rete: i cioccolatieri perugini hanno creato una nuova ricetta in edizione limitata in cui alle classiche nocciole è stato aggiunto il caramello. Il nuovo prodotto ha anche un diverso incarto e per l’occasione sono state selezionate 129 frasi nuove

"Oh my gold!": è questa una delle espressioni più ricorrenti su Web e social network da quando Perugina ha annunciato l'uscita del Bacio Perugina Gold: un'edizione limitata, un nuovo gusto e un nuovo incarto per uno dei cioccolatini più famosi al mondo. Il nuovo prodotto è già fenomeno social anche perché la casa umbra ha previsto altre novità oltre a rinnovato sapore della versione dorata: per l’occasione sono state selezionate 129 frasi nuove, attuali e contemporanee grazie alla scelta di nuovi autori. Nei celebri messaggini si parlerà delle diverse di amore, passione, amicizia, affetto ed emozioni, in maniera innovativa e moderna. Il Bacio Gold è disponibile nella classica scatola così come nel tubino e nella confezione a forma di orsacchiotto.

"Esperti cioccolatieri - informa Nestlè - hanno creato una ricetta unica che vede il più famoso dei cioccolatini vestirsi di una texture ambrata dalle note di latte e caramello, avvolgente e cremosa, che va ad arricchire ed esaltare il gusto delle nocciole delicatamente tostate". La stessa azienda prosegue: "C'è storia, poesia e splendore nel prezioso Bacio che sotto la sua nuova veste custodisce un gusto sorprendente per la sua unicità. Baci Perugina Gold soddisfa chi vuole per sé qualcosa di inaspettato, ma anche chi vuole donare un cioccolatino come fosse un gioiello o l'ultimo must in fatto di tendenze".

I nuovi Baci Perugina Gold (Foto: www.baciperugina.com)