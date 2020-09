Oroscopo di oggi 7 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 settembre.

Nella seconda parte della giornata riuscite a prestare aiuto a una persona a cui volete molto bene. Coltivate un amore romantico, forse una passione antica e mai dimenticata, la vostra passionalità è il contributo fondamentale per rinsaldare questo rapporto che adesso è rifiorito. In casa si assiste oggi a una fase di momentanee incertezze: è necessario dimostrare flessibilità e pazienza. Un appoggio insperato vi arriva da una persona autorevole.

La vostra operosità si esprime al massimo grado. La Luna è nel vostro segno oggi, per darvi un’atmosfera di completa positività, che esalterà la vostra parte sensibile e affettiva. Le unioni recenti si stabilizzano, anche grazie a un buon contributo di passionalità. Fate attenzione con i soldi, perché potreste spenderne di più oggi. Nei giorni scorsi, da lavoratori instancabili, avete desiderato che fossero riconosciuti i vostri meriti: oggi vedrete esaudita questa richiesta.

Bravi negli sport di gruppo avete il gusto per la compagnia e riuscite a divertirvi insieme agli altri. È Venere a provocarvi un exploit di tenerezza e di sensibilità. Gli astri raccomandano di far risplendere il lato più romantico e sensibile della vostra anima. Continua a essere Urano il vostro fedele amico di questo nuovo giorno di settembre, spianando la strada per sicuri successi in campo familiare. Quel che avete prodotto in precedenza vi ritorna ora con gli interessi. E vi gratifica riempiendovi di soddisfazione.

Vi piace assaporare tutti i piaceri dell'esistenza, a maggior ragione nei momenti di stacco dalla routine quotidiana. Non fate mancare nulla alla persona amata, provvedendo a ogni suo più piccolo desiderio. I cancerini single sappiano guardarsi bene attorno in questo periodo, perché sta arrivando un incontro davvero memorabile che cambierà totalmente la loro vita, in special modo se sono nati tra il 23 e il 29 di giugno. Riuscite abilmente a disimpegnarvi da un gravoso compito lavorativo, se svolgete la libera professione.

Un buon regime alimentare vi rimetterà in forma molto rapidamente. Avete forse la necessità di un recupero delle vostre energie, specie da un punto di vista mentale. Una Venere generosa vi aiuta a stemperare qualche lieve incomprensione che si era creata con il vostro partner. Una configurazione astrale delicata, se festeggiate il vostro compleanno dal 26 al 31 di luglio, è poco propizia per il vostro segno e può farvi difettare in razionalità di fronte ad alcune difficoltà lavorative che si erano create qualche tempo addietro.

Le indicazioni favoriscono la vita familiare, facendo in modo che aumenti la serenità e l'equilibrio interiore. La posizione di Nettuno vi vede un po' disattenti nella vita di relazione che richiede invece paziente ascolto delle esigenze del partner. Tenete un profilo basso, servirà per evitare (o attenuare) contrasti e divergenze che aleggiano in casa oggi. Se siete nati nella terza decade, la Luna vi invita a non polemizzare con un figlio.

Continuate ad accorgervi che la buona fase, inaugurata da qualche giorno, è una tendenza duratura e positiva. Mercurio e Venere positivi vi benedicono in uno dei momenti più interessanti sentimentalmente dell'anno, impregnato di atmosfere particolarmente felici per le unioni giovani. Non dimenticate, però, di curare anche la parte passionale che tanta importanza riveste nel ménage di coppia. Venere vi dona la capacità di comprendere quel che succede oggi. Nulla vi sfuggirà specialmente in famiglia: dagli umori dei figli a quelli dei genitori, sarete dei veri e propri “radar”.

Non si ferma l'attività intellettuale con la scoperta di letture di romanzi avvincenti. Gli autori noir, i gialli, i romanzi di spie e di intrighi internazionali occupano il primo posto nella scala delle vostre preferenze. Giove vi promette consistenti successi amorosi, specie se siete nati in novembre; inaugura questa fase intenerendo il vostro cuore e innalzando i vostri bollori passionali, con il partner, occasionale o fisso che sia. Andateci cauti con una persona che oggi vi ha fatto un po’ irritare e mantenete il vostro equilibrio.

Attenzione a non perdere di vista ciò che avete acquisito affettivamente, moralmente e materialmente. Sappiate tesaurizzarlo con cura. Venere vi fa avvertire la necessità di spaziare sentimentalmente, di variare gli ambienti e gli orizzonti sociali, anche, semplicemente per cambiare aria. Seri, coscienziosi, attenti ai diritti degli altri: così vi vuole Plutone nel segno efficiente e razionale del Capricorno. Chi di voi invece nasce dal 25 al 28 di novembre, non raccolga oggi le provocazioni di persone vanitose e superficiali.

Ogni situazione in bilico si aggiusta grazie alla vostra fermezza razionale e alla capacità di portare concordia in casa. Se siete single avrete modo di avvicinare la persona amata gratificati dal vostro aspetto migliore. Il vostro fascino è alle stelle e anche il senso dell'umorismo si rivela tanto piacevole. Chi vi sta accanto avrà modo di apprezzare e di goderne. Giornata che vi vede decisamente attivi: si accentueranno alcuni aspetti competitivi, anche se non lavorate, a pungolarvi nel dare il meglio di voi stessi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 4 al 12 di gennaio.

Riuscite, con tatto ed equilibrio, a gestire una situazione familiare che vi aveva dato qualche preoccupazione: incassate in serata i risultati dei vostri sforzi. Colmate il quotidiano della persona amata con la vostra gioia di vivere e il gusto per le cose belle di cui sapete circondarla. Pur con la vostra leggerezza di tocco, realizzate gli impegni vari di oggi con la massima serietà. E le conseguenze future poi non vi deluderanno. Ottimi introiti in campo economico vi colmano di soddisfazione.

Un cielo moderatamente positivo vi permette di svolgere le vostre consuete attività in ottima forma. Se siete single avete tutte le possibilità in questo momento di accasarvi e scegliere anche chi vi piace. Il punto è che forse siete allergici alla vita di coppia. La passione è il vostro fiore all’occhiello di questo momento. Plutone e Nettuno sono i pianeti che vi aprono nuove strade lavorative da progettare oggi, se siete nati in marzo. E se avete abbracciato la libera professione, vi consentono una vera e propria ascesa che si serve di un prodigioso intuito.