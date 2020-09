Oroscopo del giorno, le previsioni dell'8 settembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 8 settembre.

Respirate un'aria di espansività, di leggerezza e gioco, riuscendo comunque a tenere saldo il controllo di situazioni più serie e impegnative in vari ambiti della vostra esistenza. È un momento moderatamente "sì" per l'amore. Potete lanciarvi e osare bussare finalmente al cuore di chi desideravate conquistare da diverso tempo. Fate mentalmente piani lavorativi, anche se siete in una giornata di impegni e specie se svolgete un’attività indipendente, da liberi professionisti.

Questa giornata si apre con i favori combinati della Luna, di Marte e Plutone che vi aiutano a staccarvi un po' da quel ruolo convenzionale e tutto d'un pezzo cui di solito siete abituati e in cui gli altri vi vedono. Il vostro desiderio di affetto e di condivisione trova un felice riscontro nella disposizione d'animo del vostro partner. L’operosità che dimostrate è proverbiale. Oggi saprete proprio essere infaticabili.

Una bella Venere ospitata nel segno amico del Leone è il pianeta centrale del vostro cielo specie se siete nati nella prima decade gemellina e annulla piccole passeggere negatività. Ottimismo e fortuna non vi mancano, anche se magari la situazione economica non è così rosea come voi vorreste. La delimitazione degli spazi è fondamentale nel rapporto d'amore e voi lo dichiarate sempre. Vi concedete qualche piccola spesa frivola e non vi preoccupate di nulla.

Inaugura questa bella giornata di settembre la Luna, la vostra dea protettrice, in ottimo aspetto dal Toro. Un senso di irrequietezza amatoria e sessuale vi caratterizza, anche se non lo date a vedere. Urano nel Toro, segno del denaro, segno espansivo, ottimistico ma abile speculatore, vi dona la capacità di essere oculati e nello stesso tempo fortunati, in ogni acquisto vi tenti.

Fase mediamente buona, con diversi pianeti che vi guardano benevoli. Il vostro calore umano è valorizzato da Marte ospitato nel segno amico del Sagittario. Prudenza nelle spese ve la suggerisce Mercurio oggi che continua a sostenervi felicemente, frenando impulsi spendaccioni se appartenete alla prima e terza decade.

Scenario astrologico molto positivo, con la Luna nel Toro fino alla sera a ravvivare la vostra vita familiare. Il romantico pianeta delle emozioni, la Luna, transita in armonico aspetto col vostro segno. Vi aspettano momenti di tenerezza da condividere con la persona amata. Il vostro pianeta governatore è Urano, espressione del maneggio del denaro, dell’oro, della soddisfazione economica.

C’è un’atmosfera frizzante nell’aria, che non vi dispiace, anzi vi dona un tocco di energia in più. Mercurio continua a colorare di ottimismo le vostre giornate e, se siete nati nella prima bilancina, addirittura di euforia. Il vostro talento migliore in amore, è la capacità di dare ascolto. Dedicandovi al vostro partner con paziente comprensione, riuscirete a sciogliere alcuni suoi dubbi, peraltro di poco conto. Spendete i vostri soldi con abilità di manovra e di intelligenza.

Quadro celeste di media positività, con influenze planetarie variate. Tenete basso il profilo, tanto in famiglia quanto nell'ambiente lavorativo o addirittura anche amicale. La vostra basilare gentilezza d'animo vi ripara, tuttavia da imprevisti di qualsiasi tipo. Con Giove molto bello nel Capricorno la comunicazione con la persona amata si avvale della sincerità, della schiettezza, della capacità di mettersi in ascolto, specie se siete nati nella seconda decade. Siete liberi professionisti? Gestite questa giornata i vostri piani di lavoro con grande capacità di vedere lontano, come di solito sapete fare.

Sole e Nettuno vi contrastano e potete accusare qualche momentanea stanchezza. Niente di grave con un parterre di pianeti a sostenervi! Con Marte e Venere benefici il cuore batte forte e incontra l'approvazione di chi vi piace. Chi è in coppia si avvale su un desiderio rinnovato che sa riscaldare l'unione. Se lavorate col denaro sarete in grado di far quadrare i conti, come voi sapete fare, con il vostro spirito di organizzazione e la forza di volontà.

Scenario planetario di settembre positivo. Riuscite a sostenere sia le incombenze quotidiane che l'imprevisto con straordinario tempismo e servendovi di un provvidenziale intuito. Chi vi sta accanto potrebbe sentirsi un po’ trascurato: dedicategli più attenzioni, specie se siete nati nella prima decade capricornina. Lavorate con il denaro? Giove positivo vi permette di gestire e maneggiare molto bene i liquidi. I vostri capi vi apprezzeranno considerevolmente.

Ottimismo, ilarità e benessere psicofisico accompagnano questa bella giornata di settembre, con la Luna che sta per entrare nel segno amico dei Gemelli in serata. Gli amori di lungo corso, gli affetti durevoli, trionfano e regalano soddisfazione alla mente, al cuore e, naturalmente, ai vostri sensi, specie se appartenete alla seconda e terza decade aquariana. Qualche pausa pensierosa vi aiuta a riflettere su una questione di carattere finanziario che vi è stata prospettata nei giorni scorsi e che vi sta tenendo in fibrillazione.

Ad eccezione del Sole nel segno nemico amatissimo tecnicamente della Vergine, la restante parte dei pianeti è schierata dalla vostra parte. Gli astri richiedono a gran voce più romance alla vostra storia d’amore: ma con Giove, Urano e Plutone così stimolati, è la parte erotica a emergere e a prevalere su quella prettamente emotiva. Una Luna, satellite ancora una volta per voi molto congeniale, entrato da quasi tre giorni nel segno amico del Toro, vi rende prudenti e capaci di maneggiare il denaro in maniera mirata.