Oroscopo del giorno, le previsioni del 30 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 30 agosto.

Dedicate alla vostra dolce metà tutta la vostra competenza e l’abilità nel risolvere una questione di ordine pratico che un po' l’aveva vista trovarsi in difficoltà. Approfittate di questo finale di agosto per dedicarvi al piacere della lettura. È l’occasione per presentare uno scrittore italiano e contemporaneo che si lega alle caratteristiche dei segni di Fuoco. Come voi Ariete si tratta di un Leone molto intrigante nel modo di tratteggiare personaggi, situazioni, eventi disseminati nel tempo e nello spazio. Si tratta di Massimo Carlotto e il libro suggerito è "Cristiani di Allah", pubblicato nel 2008.

La vostra personalità brillante, ambiziosa e volitiva ha modo così di esprimersi nel campo delle relazioni umane in maniera tale da mostrare e far valere le sue particolarità, i suoi talenti e le predisposizioni. Saturno vi prepara a successi mondani strepitosi, specie se siete nati nella terza decade taurina. Il magico collante pronto a legarvi ancor di più nella vostra coppia si rivela essere la formidabile scintilla della passione. Siete uno dei segni più capaci di “mettersi in proprio” e una bella combinazione di forze planetarie vi consente di ottenere molto, se saprete pazientare, dalla vostra attività di liberi professionisti.

Domenica molto vivace e positiva, in cui migliorate la salute, la bellezza e l’armonia con l’ambiente. Espansività e voglia di divertirvi insieme al vostro (o alla vostra) partner ritornano, dando ottimi risultati sul piano della continuità e vivacità della vostra unione. Chi di voi è ancora col cuore libero, si incuriosisce a partire da oggi al mondo dei rapporti che si stabiliscono con i nuovi sistemi offerti dai social media. La vostra razionalità è il faro che vi consente di procedere spediti verso successi sempre più brillanti, in special modo se avete abbracciato una libera professione. È la Luna oggi fare la vostra fortuna, in ogni attività prescelta e specie se siete nati tra il 7 e il 13 di giugno.

Riuscite a entrare in empatia con le persone che vi sono attorno, percependo i loro mutamenti di umore e le inclinazioni. È in arrivo un nuovo "batticuore" per qualcuno che avete da poco conosciuto. Vi lanciate, con la fiamma della vostra passione, verso questa esaltante nuova impresa, confidando nel vostro intuito che, di solito, non vi inganna mai. Si rafforzano, invece, le storie sentimentali, per i giovanissimi, nate all’inizio della stagione estiva. Se siete liberi professionisti, avete dalla vostra parte il pianeta che più di tutti si occupa di proteggere e favorire le attività che hanno una componente di rischio e di proiezione verso mete di un certo livello: Nettuno. Il pianeta guarda benevolo più da vicino i destini dei nati nella terza decade cancerina.

Domenica d’agosto con la positività di diversi pianeti per voi Leoni. In questo ultimo scorcio di agosto potrete insomma godere delle vostre qualità migliori, la possibilità di essere voi a trainare gruppi di parenti e amici, l’opportunità di mostrare quanto siete bravi. La vita amorosa prende il volo e, se nati dal 6 al 10 agosto, trova il modo di esprimere tutta la forza dei vostri sentimenti alla persona che vi ha toccato il cuore. Se siete single approfittate di un momento di passionalità notevole da giocarvi su più tavoli. Se avete abbracciato la libera professione, diversi corpi celesti vi offrono possibilità di mostrare il vostro valore, la capacità di rischiare ed essere sempre in pole position.

È la dimensione familiare a conquistarvi quest’oggi. Nel vostro segno ci sono due pianeti: Sole e Mercurio che vi permettono un’espansione della vita emotiva. Vi godete il tepore della famiglia, soprattutto se avete un ambiente di parenti e figli piccoli che vi fanno compagnia. Se siete imprenditori vi avvalete della collaborazione di personaggi di alto livello che possono consentire alla vostra attività di misurarsi con concorrenti prestigiosi. Un Saturno ambizioso guida le vostre mosse e vi permette di arrivare dove vi proponete di giungere, specie se appartenete alla terza decade.

In famiglia e nel gruppo degli affetti dove avete di solito sempre una posizione di primo piano, potreste quest’oggi avvertire una forma di distanza e di lieve isolamento. Attenti a ogni più piccolo desiderio che la persona a voi più cara adesso vi manifesta. Seguite con attenzione un suo momento di delicato passaggio emotivo. La partecipazione sensibile e la cura che dimostrate nell’ascolto, vi aiutano a mettere in luce e migliorare la natura del vostro rapporto. Se siete imprenditori o liberi professionisti, avrete in questa giornata la necessità di occuparvi di una questione che potrebbe costituire anche una svolta delle vostre attività lavorative.

Se il vostro cuore è libero, vi appassionate oggi a nuovi contatti creati nel mondo dei social media: Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter. Malgrado siete un segno allergico a queste stravaganti forme di incontri, o, comunque non vi piacciono i rendez-vous combinati, vi lasciate per lo meno incuriosire e non siete ostili preventivamente, come è successo in passato. Sorprese stimolanti saranno infatti dietro l’angolo, consentendovi di scoprire altre realtà, non solo virtuali ma anche umane. La vostra tendenza ad essere anti convenzionali vi porta spesso ad abbracciare la libera professione. Nettuno vi dona l’estro che ci vuole per migliorare la qualità del vostro lavoro.

La buona sorte ha deciso di favorirvi nel complicato mondo dei sentimenti. Giove vi stimola ad agire e a proporvi con chi vi fa battere il cuore, specie se festeggiate il vostro compleanno in dicembre. Marte accende una nuova fiamma che ha tutta l’aria di non spegnersi. Il vostro carattere così dinamico e nello stesso tempo generoso si prepara ad accogliere, con tutto il suo esplosivo entusiasmo, questo nuovo amore. Portati a puntare in alto e ad alzare la posta, siete uno dei segni zodiacali capaci di abbracciare una libera professione e ottenere risultati straordinari.

Mercurio vi promette un’intesa speciale da un punto di vista del coinvolgimento erotico con il vostro (o la vostra) partner abituale. Se, invece, siete ancora single, una certa avventurosa inquietudine (che non è tipica del vostro carattere), vi anima, portandovi a sperimentare nuove emozioni e ad avvertire il gusto per la conquista. Se svolgete un’attività autonoma, dunque lavorate anche oggi di domenica, avete dalla vostra parte Plutone, che, se siete nati dal 13 al 16 gennaio, vi darà una grossa mano per emergere.

Un movimento particolarmente energetico si impossessa di voi, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 13 al 18 di febbraio. Esplode il flirt che vi vede svolazzare di fiore in fiore, specie se appartenete alla aquariana terza decade. Ricordatevi che, se siete fidanzati o impegnati, non vi potete lanciare ugualmente nella ricerca di fugaci avventure, a cuor leggero. Mettete sempre quel tocco di estro che fa parte del vostro Io profondo, pure se siete liberi professionisti o imprenditori di fama. La vostra attività in qualche modo non si può dissociare dalla vostra personalità.

In queste giornate avrete modo di ascoltare in modo sereno le esigenze più profonde che abitano dentro di voi. Nettuno risveglia alcune vostre passioni sopite ma mai dimenticate. E il vostro carattere indomito non si fermerà certo di fronte alla possibilità di farsi tentare a giocare nuove partite sentimentali, anche con antichi amori che adesso sono riapparsi all’orizzonte. Se avete una relazione stabile, Urano la vivifica con un tocco di romanticismo. Un segno così creativo e attratto dalla sfida al rischio come il vostro non può non lasciarsi tentare dalla libera professione in cui mettere alla prova le sue abilità. Nettuno vi dona la volontà di continuare con successo la vostra ascesa lavorativa, pure quest’oggi che è domenica.