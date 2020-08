Oroscopo del giorno, le previsioni del 31 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 31 agosto.

Ariete

Lo Zodiaco favorisce le vostre iniziative per questo ultimo giorno del mese. La configurazione astrologica vi assiste con intelligenza, capacità di dare e ricevere affetto, umorismo e forza di volontà. A contrastarvi sono rimasti Giove, Saturno e Plutone, che dal Capricorno possono limitarsi a dirvi che non tutto vi è concesso: alcune aspirazioni per il momento devono essere tenute a bada. È un momento fortunato per le avventure sentimentali che potrebbero tramutarsi in storie importanti. Specie se festeggiate il vostro compleanno tra il giorno 4 e il 10 di aprile cogliete al volo le occasioni. Nel lavoro, dimostrate rigore e buon senso. Con il classico spirito di collaborazione reciproco e il vostro altruismo riuscite a trovare la quadratura del cerchio.

Toro

Una luminosa Venere nel segno amico del Cancro rende il vostro quotidiano più sereno e pacato, specie se siete nati nella terza decade. La vostra vita familiare scorre in modo naturale e prevedibile, come a voi più piace. In amore, Plutone e Luna, forze planetarie che vi consentono di entrare profondamente in empatia con gli altri, sono, in simultanea, benefici per il vostro segno. Una grande sensibilità e un intuito prodigioso vi aiutano quest’oggi a relazionarvi con una persona conosciuta da poco e che vi ha molto incuriosito. Specie se appartenete alla prima e alla seconda decade avrete la possibilità di giocare le vostre carte nella partita della seduzione, così come nel lavoro. Se siete un libero professionista vi aspetta un sicuro successo.

Gemelli

Il cielo vi solleva lo spirito, un po’ affaticato nei giorni scorsi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 18 giugno. Una bella armonia nella vostra cerchia di amicizie vi consente di brillare come spesso amate fare, da abili intrattenitori, con la vostra simpatia e il senso dell’umorismo irresistibile di cui siete capaci. La comprensione profonda e di intesa intellettuale è la base del legame affettivo che avete in mente di vivere con la persona che vi è accanto: quest’oggi potrete avvicinarvi alla vostra idea del rapporto d’amore. La Luna in Aquario vi dona sensibilità ed empatia per raggiungere le mete che vi siete prefissate. La rapidità d’esecuzione contraddistingue la vostra giornata lavorativa, con sorprendenti mosse che vi permettono di agire su più fronti. Il quadro generale dei transiti pur con qualche difficoltà di ordine pratico, vi favorisce completamente nella vostra efficienza professionale.

Cancro

Lunedì discreto per voi del Cancro, con una giornata pacata e serena. Il clima positivo che si respira in famiglia fa sì che il vostro umore diventi sempre più allegro e spensierato. La forma fisica che mostrate oggi è scintillante e manifesta un fascino magnetico. Una magica atmosfera accompagna la vostra serata insieme alla persona che avete accanto. Venere vi dona una capacità di amare che è esemplare, facendovi avvicinare al partner con grandi capacità di ascolto e di attenzione, una percezione diversa e quasi telepatica degli umori e dei desideri altrui, in special modo se siete della terza decade. Nel lavoro, concludete un impegno che vi aveva molto affaticato già dai giorni scorsi e vi guadagnate la stima di un collaboratore.

Leone

Concludete questo mese con qualche piccola incertezza e alti e bassi nel tono e nell’umore. Niente di grave, solo un po’ di stanchezza: probabilmente siete ancora desiderosi di relax e di evasione dal quotidiano. Urano, nel segno per voi contrario del Toro, vi può chiedere di essere più presenti nell’ambiente familiare, specie se appartenete alla prima decade. Una capacità di comunicare e di rendervi disponibili all’ascolto con la persona che avete accanto vi allieta la serata. Mercurio rinforza questa attitudine odierna e sarà provvidenziale nel rinforzare il legame sentimentale, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda decade. La scelta di frequentare con la vostra dolce metà luoghi collegati alla cultura, all’arte, alla musica, vi regala un ulteriore momento di condivisione. Nel lavoro, vi avviate alla conclusione della settimana portando in tasca discreti risultati. Non vi preoccupate di compiacere tutti.

Vergine

Finale di agosto in bellezza con Venere amica dal segno del Cancro a regalarvi momenti di serenità interiore, di equilibrio, di armonia nell’ambiente circostante. In famiglia e con le persone che vi vogliono bene scoprite elementi di intesa inaspettati, colmando eventuali situazioni recenti che vi avevano un po’ lasciati perplessi. Ascoltate la voce del vostro cuore riguardo a una scelta sentimentale che vi tiene un po’ con l’animo inquieto. Non siete molto abituati, razionali ed analitici come voi siete, a fidarvi del vostro intuito, ma questa volta è la guida che vi può portare a prendere la decisione più giusta. Specie se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 15 di settembre, sperimenterete l’occasione di trovare davvero la vostra anima gemella, se ancora vi manca. Nel lavoro mettete a disposizione la vostra competenza a favore di un collega nuovo arrivato.

Bilancia

Una tripletta planetaria dal segno del Capricorno, a partire dal tardo pomeriggio, può darvi qualche momento di nervosismo. È Plutone in particolare a dare qualche fibrillazione, specie a chi, di voi, è nato nella terza decade. La ragione potrebbe essere un appuntamento mancato o la necessità di doversi dividere, come spesso a voi accade, tra gli affetti familiari e quelli amichevoli. Il vostro temperamento molto estroverso, brillante, gioioso, può crearvi involontari equivoci con un partner più geloso del solito. Fate attenzione, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 15 al 19 ottobre, a tenere il timone dell’equilibrio e del controllo degli umori altrui. Un buon rapporto della Luna, che vi arriva dal segno saggio dell’Aquario, vi aiuta a minimizzare e stemperare tutto, magari sorridendoci su a fine serata.

Scorpione

È Urano in angolo dissonante, dal Toro, a dare al vostro temperamento quel carattere intemperante. Il corpo celeste per il momento contrasta solo i nati nel mese di ottobre. Se siete nella circostanza di crescere bimbi piccoli, farete i conti con i loro capricci più vivaci e intensi del solito. Vi piacerà ritrovare la quiete dell’unione e la gioia dell’esclusività in questo giorno di fine mese: un bel Nettuno è lì anche per regalarvi momenti di poesia, specie se avete organizzato una speciale soirée con la vostra dolce metà. Il pianeta favorisce più decisamente gli Scorpioni che festeggiano il loro compleanno dal 9 al 13 di novembre. Qualche chiacchiera che circola in ufficio oggi non vi deve particolarmente interessare. Con la vostra serenità di giudizio andate avanti per la vostra strada.

Sagittario

È un momento di successi in campo pubblico e privato. Marte consente alle vostre prerogative migliori come il calore umano, la generosità, la voglia di guidare le situazioni, di esprimersi alla grande e in ogni circostanza della vostra vita. La Luna naviga nel segno amico dell’Aquario e vi dona un’espansività emotivo sentimentale molto convincente. È tutto un accendersi e un fiorire di passione, in questa nuova giornata che conclude uno dei vostri mesi preferiti. Se avete conquiste in atto, queste andranno, nella maggioranza dei casi, a buon fine. Sempre ovviamente che sappiate proporzionare le possibilità con i vostri limiti e non esageriate nel porvi mete sentimentali ambiziose. Nel lavoro, se avete da compiere passi rapidi e mosse che spiazzano, la buona sorte accompagna le vostre azioni.

Capricorno

Una bella Luna nel segno amico buon vicino dell’Aquario vi favorisce in ogni settore. Intanto la vostra serenità interiore, l’equilibrio intimo, sono salvaguardati da oggi e per il giorno seguente. Affrontate qualche problema familiare con più risolutezza e trovando sempre dei punti di contatto e incontro tra le varie anime che sono presenti nel vostro clan. Incontri erotici fortunati vi capitano senza che quasi ve ne rendiate conto. Di fronte a qualche colpo di testa che i single capricornini potrebbero compiere, Luna e Plutone vi doneranno saggezza e capacità di controllare le istanze emotive, specie se festeggiate il vostro compleanno in dicembre. Vi guadagnate l’apprezzamento dei capi in ufficio per il lavoro svolto in questa fase di rientro dalle vacanze. La conferma della bontà dei metodi seguiti vi darà modo di procedere per i prossimi impegni che vi verranno assegnati.

Acquario

Giove fa innalzare il livello del vostro umore, rendendovi pimpanti, vivaci, dotati di senso dell’umorismo, specie se siete nati nella seconda decade del vostro segno. Urano nel Toro, segno ostile all’Aquario, vi può dare complicazioni nella sfera familiare, ma niente di grave: riuscite a trovare il modo per superare ogni contrasto, servendovi della infallibile razionalità senza scordare il pratico buon senso. La Luna nel vostro segno vi aiuta a capire la sostanza dei vostri sentimenti. Nettuno, Saturno e Plutone inoltre rinnovano la vostra vita affettiva, specie se avete relazioni traballanti e che non vi soddisfano più. Un Urano, in posizione dissonante dal segno di Terra del Toro, può aver messo infatti in discussione la vostra attuale relazione di coppia, specie se siete nati dal 25 al 31 di gennaio. Con il vostro consueto equilibrio e il garbo diplomatico riuscite a mettere pace tra due colleghi che erano entrati in conflitto in ufficio e a riportare così l’armonia.

Pesci

Scenario di fine agosto sereno – variabile, con pianeti a guardarvi benevoli e altri a provocarvi, anche se non proprio negativamente. Mercurio nel segno tecnicamente contrario per voi della Vergine, è il “dispettoso” corpo celeste che vi stuzzica, vi costringe a venire allo scoperto e non vi fa stare tanto “nascosti”, come a volte a voi piace. Sia in famiglia che nelle relazioni interpersonali e, soprattutto amichevoli, vi si richiede un comportamento sincero e trasparente che non dia adito a equivoci di sorta. AMORE: Urano propizio al vostro segno dal Toro, vi permette una discreta sintonia con la persona che avete scelto di avere accanto. Per il momento il corpo celeste sostiene chi di voi è nato nella prima decade, regalando momenti irripetibili di rinnovato eros. La seconda e la terza decade del segno fronteggiano qualche baruffa di coppia che non scalfisce la solidità dell’unione. LAVORO: Il vostro impegno in ufficio vi assicura stima e rispetto dei vostri capi. La posizione forte e positiva di tre pianeti in Capricorno come Giove, Saturno e Plutone, nel segno per eccellenza della carriera, vi promette risultati di alto livello, specie se festeggiate il vostro compleanno nella seconda e nella terza decade.