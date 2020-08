Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 agosto segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo del 2 agosto.

Una splendida Venere, transitando nel segno vostro amico dei Gemelli, innalza il vostro tono vitale e vi promette un weekend molto fortunato. In amore, uno slancio passionale notevole vi caratterizza, col partner occasionale o fisso che sia. Accertatevi che un tale calore possa, però far piacere alla persona a cui lo proponete. La Luna nel segno equilibrato del Capricorno vi dona il giusto atteggiamento per approcciarvi alla persona che avete accanto. Per quanto riguarda il lavoro, se svolgete una libera professione e anche oggi che è domenica lavorate, non vi mettete nella condizione di contrapporvi ai vostri capi, specie se festeggiate il compleanno nel mese di aprile. Una configurazione celeste un tantino complicata potrebbe farvi scontrare con loro, anche se su alcune questioni di poca importanza.

La Luna occupa da qualche giorno il segno amico del Capricorno e vi dona sensibilità, intuito e, quella partecipazione emotiva di cui, a volte, sentite un gran bisogno. In amore, una relazione antica si fa viva all’orizzonte e vi mette lievemente in crisi. Specialmente se festeggiate il vostro compleanno in maggio potreste avvertire il classico ritorno di fiamma che vi lascia spiazzati. Sarà il cuore a guidarvi e a farvi prender la strada più giusta. Per quanto riguarda la vita professionale, se lavorate anche di domenica, sarete intensamente produttivi e infaticabili come sempre.

Un buon intreccio astrale dei pianeti vi permette di aggirare alcune situazioni complicate un po’ in tutti i campi. In amore, una configurazione planetaria in ottimo aspetto celeste pur non direttamente in rapporti con i Gemelli, vi dona l’eloquenza giusta per proporvi alla persona che vi fa battere il cuore. E, questa possibilità è più in rilievo se appartenete alla seconda decade del vostro segno. Infine, se lavorate pure oggi, Nettuno in aspetto difficile può farvi entrare in contrasto con i capi. Usate tutta la vostra diplomazia per non farvi trascinare in polemiche o addirittura scontri non inutili.

Mercurio, agile messaggero degli dei, è sempre lì a sorridervi in congiunzione nel vostro segno. Si alza il livello della vostra sensibilità, dell’intuito che può sconfinare nella preveggenza. In amore, sperimentate in prima persona l’adagio “al cuor non si comanda”. Posti di fronte a una scelta sentimentale, non avrete esitazioni su chi dirigere le vostre attenzioni. Venere, ospitata nel segno vostro buon vicino dei Gemelli, vi darà la forza per seguire le emozioni fino in fondo, senza curarvi dei pregiudizi e dei consigli contrari che pure vi spingeranno a non comportarvi come voi vorrete. Infine, se lavorate anche quest’oggi, date i vostri preziosi suggerimenti a un nuovo collega che è entrato da poco a far parte del team. E chiudete la giornata con l’animo appagato.

Prospetto dei transiti che vi obbliga a fare attenzione e a tenere un basso profilo in generale, tanto in famiglia quanto nelle situazioni sociali. In amore, una dissonanza Luna – Mercurio non vi fa avvicinare nel modo più consono alla vostra dolce metà. È necessario riproporvi nella maniera più serena e sincera possibile, provando anche a dialogare con lui o con lei e fugando ogni tipo di dubbi che si possano essere creati. Sul lavoro, infine, la presenza in simultanea di due forze planetarie, Marte e Venere, positive entrambi per il Leone vi fornisce il piglio giusto per concludere la settimana lavorativa con dinamismo e grinta.

Domenica in cui il cielo mostra auspici decisamente benefici per voi. In amore, fate entrare aria nuova nel vostro cuore, se siete single, con la Luna che vi guarda sorridente in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 29 agosto al 5 di settembre. Incontri decisamente promettenti vi invitano a lanciarvi in avventure che preannunciano storie serie. Sul lavoro, se siete anche oggi di domenica affaccendati, una dissonanza celeste di Nettuno nel segno dei Pesci vi porta a rallentare il ritmo, lasciando da parte alcuni impegni che dovevate portare a termine per quest’oggi. Non vi preoccupate, risolverete tutto velocemente, con la classica velocità di esecuzione, il prossimo lunedì.

Venere continua a essere molto benefica dal segno amico dei Gemelli e l’aria in generale si alleggerisce e si fa più lieta per voi. In particolare la sfera sociale vi riserva qualche momento di soddisfazione in più. Nuove conoscenze hanno il merito di aprirvi alla frequentazione di persone che ambivate ad avere nella vostra cerchia amicale da tempo. In amore, invece, sentite il bisogno di ritrovare intimità, quiete, armonia con la persona che avete accanto. Lasciate da parte ogni tentazione di esibizionismo e di voglia di farvi adorare dal vostro o dalla vostra partner e vi dedicate alla cura del vostro rapporto in modo concreto e serio. Lavorate anche oggi? Venere vi permette di svolgere la vostra attività con fluidità e senza intoppi.

Prosegue anche oggi il momento benefico per la vita relazionale, familiare ed emotiva. In amore, il vostro nume tutelare Plutone è pronto ad assistervi nelle strepitose conquiste che andrete inanellando. Se siete nati nella terza decade scorpionica vi troverete infatti nella posizione dell’imbarazzo della scelta. Se infine svolgete una professione intellettuale o legata alla cultura e alla comunicazione, Mercurio in angolo armonico nel segno vostro alleato fidato del Cancro vi consente di lavorare anche oggi che è domenica con la massima efficienza.

Profilo dei transiti planetari discretamente favorevole per voi Sagittari. Marte infatti è ospitato nel segno amico dell’Ariete, ed esalta la vostra espansività. In questa domenica, specie se siete single, esplode la voglia di socializzare e divertirvi. È il vostro nume tutelare Giove dal buon vicino segno del Capricorno a mettervi, in modo del tutto casuale, in relazione con la persona giusta. Infine, se lavorate anche oggi, valutate una proposta che vi viene fatta se siete liberi professionisti. Saturno, in ottimo aspetto al vostro segno vi suggerisce la giusta decisione da prendere.

La domenica vi riporta una dimensione di quiete e di intimo equilibrio. In amore, il legame che si è istaurato tra la Luna e Giove vi rende comunicativi, aperti e nello stesso tempo molto sensibili con la persona amata. L’apertura e la disponibilità al dialogo che dimostrate oggi, favorisce quella dimensione di coppia esclusiva, profonda, speciale, che tanto vi piace e vi fa assaporare una perfetta armonia. Se infine lavorate anche oggi e svolgete un’attività indipendente e in relazione al commercio e alla vendita, avrete l’occasione di vedere buoni risultati.

Questa domenica è fatta apposta per ritemprare le forze, magari andando fuori al mare o in campagna. In amore, è necessario mettervi in delicato ascolto delle esigenze del vostro partner. Venere e Luna, pianeti deputati all’espressione dell’affettività, vi consentono di sintonizzarvi in quel modo speciale e tenero che da sempre usate con la persona che ora vi sta accanto. Infine, se il vostro lavoro è collegato con il mondo della cultura, dell’arte o dello spettacolo, un grintoso Plutone vi apre a spazi nuovi e a contatti nel settore estremamente produttivi.

Prima domenica d’agosto che vi vede con un po’ di agitazione e di necessità di fare luce in alcuni ambiti della vostra vita. Per quanto riguarda la vita sentimentale, mettetevi in ascolto della persona che avete accanto e assentatevi un attimo dai vostri problemi di lavoro e da ogni altra incombenza quotidiana. Se festeggiate il vostro compleanno in marzo, è necessario costruire un dialogo aperto e sincero che vi faccia ritrovare pienamente la sintonia. Lavorate anche oggi di domenica? Non perdete la vostra capacità di risolvere problemi e con convinzione portate a termine tutti gli incarichi.