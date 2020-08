Oroscopo del 3 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 agosto.

Continua in una fiamma di entusiasmo a risplendere il vostro agosto per questo insolito 2020. La felice disposizione celeste che si crea tra Venere e il Sole, vi fa battere forte il cuore! E questo in occasione di un incontro che si verifica in circostanze molto particolari, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 2 al 9 di aprile. Se invece siete in una coppia stabile la presenza della Luna in Aquario vi fa avvicinare alla vostra metà in modo speciale. Tenete un comportamento fermo e serio in ambito professionale. Saturno contrario vi obbliga a prendere posizione in una complessa situazione che coinvolge i colleghi con cui intrattenete rapporti di fiducia, se non proprio di amicizia.



Provate un po’ di stanchezza anche per il vostro fisico incrollabile e pronto a superare traguardi e prove. Nettuno arricchisce la vostra vita sentimentale di appassionanti momenti di intesa, specie se siete nati nella seconda decade. Saturno è vostro fedele alleato e proprio dal segno che corrisponde all’attività professionale e alla realizzazione lavorativa, il Capricorno, vi fornisce le giuste doti di attenzione e programmazione. I vostri piani, specie se siete liberi professionisti, trovano un facile strada di successo e soddisfazione. Questa ipotesi previsionale appare più valida se festeggiate il vostro compleanno tra il 14 e il 17 di maggio.

Il team composto da Luna, Sole, Venere, Marte tutti molto positivi per voi fanno procedere in bellezza questo mese di agosto 2020. C’è bisogno di maggiore tenerezza che dovrete dimostrare alla vostra dolce metà. Il vostro temperamento a volte troppo distaccato vi fa sembrare più austeri di quanto poi intimamente non siate o non vogliate apparire. Il pianeta del cambiamento, Nettuno, si trova ancora in angolo contrastante costringendovi a prendere decisioni che non vi fanno stare tranquilli in ambito professionale; questo, in particolar modo se festeggiate il vostro compleanno nella terza decade gemellina. Provate ad adattarvi intelligentemente, come solo voi sapete fare al fluire degli eventi.

Prosegue un mese di agosto da non dimenticare, specie se appartenete alla prima e terza decade del vostro segno. È in generale un momento sì per i sentimenti, che, per voi, appartenenti a questo segno tenerissimo, sono così fondamentali. Ora a sentire i benefici effetti dei transiti saranno i nati dal 12 al 19 di luglio. Plutone può non darvi tutta la concentrazione che ci vuole oggi in ufficio, se ancora non siete andati in vacanza. Cercate di non prendervi impegni troppo gravosi e svolgete la vostra attività con più calma.

Quadro segnato da valori Fuoco, per voi molto congeniali. Venere è stabilmente ospitata nel segno amico dei Gemelli e può darvi quella completa sintonia che richiedete dal vostro amato bene. Se festeggiate tuttavia il vostro compleanno dal 25 al 30 di luglio, non vi accanite a desiderare quest’oggi l’impossibile. Un po’ di stanchezza in ufficio non incrina, in ogni caso, l’aria di buonumore che respirate e la capacità di collaborazione con i colleghi. Il Sole e Mercurio costantemente positivi vi donano l’energia per superare ogni inevitabile seccatura.

Giornata benefica e positiva che fa proseguire il mese centrale dell’estate, mese contraddistinto da posizioni planetarie per voi ottimali. È una fase abbastanza discreta per l’affettività, specie se festeggiate il vostro compleanno in settembre. La generale configurazione infatti vi regala comprensione per le esigenze del vostro (o della vostra), partner. Le vostre capacità lavorative, che sono davvero formidabili, si esprimono in tutta la loro potenzialità in questa giornata d’estate, in special modo se appartenete alla seconda decade. Darete prova di saperci fare e, guai a chi vi accusa di essere lenti o pigri!

Primo lunedì del mese di agosto molto soddisfacente. Giove, Plutone e Saturno, in angolo contrario dal segno del Capricorno, Marte in Ariete possono generare, anche in un segno così leggero e poco passionale come il vostro, forme di possessività verso la vostra dolce metà, specie se siete nati nella seconda e terza decade. Venere, specie se siete nati tra il 14 e il 18 di ottobre, vi consente di mettere pace in ufficio tra persone che non si stavano tanto capendo. Incassate la stima dell’ambiente di lavoro, vi guadagnate nuove simpatie e giudizi positivi sulla bontà del vostro operato.

Si conferma un agosto 2020 davvero fortunato per voi, dopo qualche mese decisamente faticoso e stressante e specie se siete Scorpioni della prima decade. Una nuova fiamma vi incendia i sensi. La vostra indole riservata e schiva, però vi porta a fare “un passo avanti e due indietro”. È saggio liberarvi di tutte le paure e non fermarvi di fronte alle difficoltà, che, all’inizio di una nuova storia d’amore, sono piuttosto normali. I buoni effetti delle insospettabili capacità di lavoro che avete saputo dimostrare, li vedete anche in termini di cospicuo ritorno economico.

Un quadro planetario vivace, stimolante, positivo, è ulteriormente enfatizzato quest’oggi dal transito della Luna nel segno vostro amico dell’Aquario. Il fuoco della passione vi incendia. Se per questa giornata il vostro partner o la vostra partner manifestano segni di stanchezza, sappiate tuttavia non farne una “questione di stato”. Con piglio direttivo tipico del vostro segno riuscite a mettere a posto una situazione complicata in ufficio. E vi guadagnate il plauso dei colleghi e dei superiori. La programmazione di un importante progetto che partirà in autunno vi impegna e stimola, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 10 di dicembre, portando in primo piano la vostra figura professionale.

Plutone, ospitato nel vostro segno, vi allieta la giornata favorendovi in molti settori ricreativi e professionali. Nella prima parte della giornata vi sintonizzate in modo pieno e gioioso con la vostra dolce metà, poi potreste avvertire qualche lieve disaccordo, tuttavia superabile. Una splendida posizione di Saturno, specie se siete nati dal 15 al 18 del mese di gennaio, vi dona la ferma razionalità per superare ogni momentanea incomunicabilità. Siete ancora al lavoro in ufficio o di fronte al pc? L’efficienza con cui vi riuscite a fare spazio nella vostra attività professionale è davvero ammirevole, in special modo se festeggiate il compleanno dal 10 al 13 di gennaio.

La Luna è ospitata quest’oggi nel vostro segno e vi può rendere più lucidi e attenti di quanto abitualmente già non lo siate. Urano vi invita a godervi in leggerezza il flirt, la seduzione fine a sé stessa, la voglia di sapere di poter intimamente conquistare qualcuno. Il Sole nel segno caloroso del Leone vi fa pure pensare ai sentimenti seri e corrisposti. Cosa sceglierete infine? Se fate una professione che a che fare con la comunicazione, il giornalismo, la pubblicità, siete pressati oggi da varie sollecitazioni esterne, specie se siete nati in febbraio. Non si escludono anche imprevisti che vi possano trovare lievemente impreparati.

Posizioni astrali magnifiche confermano che il mese finale dell’estate è per voi sotto i migliori auspici. Urano vi apre all’amore vero, all’espansione sentimentale pura, alla fusione emotiva che può sfiorare la perfezione, specie se siete nati nella prima decade. Anche Saturno, pianeta della razionalità, vi è amico. C’è da approfittare per voi di questo momento così intenso, anzi magico. Giove, Plutone e Saturno vi fanno avanzare in modo considerevole in ufficio o nell’azienda dove esercitate la vostra abituale attività, specie se nati in marzo.