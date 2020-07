Tripadvisor, Villa Sirena di Ischia miglior hotel del mondo. I TOP 25

I Travelers’ Choice Hotel Awards 2020 hanno incoronato l’hotel di Casamicciola Terme per l’eccellente rapporto qualità/prezzo. Seguono il Rura Arpa de Hierba di La Pereda in Spagna e il Cabo Vista Hotel di Cabo San Lucas, in Messico. Nella lista anche l’Hotel Lido di Cattolica, all’11esimo posto. I vincitori sono calcolati in base alla qualità e alla quantità delle recensioni raccolte su Tripadvisor pre-pandemia. LA FOTOGALLERY