Oroscopo del giorno, le previsioni di 30 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 30 luglio.

Un ruggente Marte nel vostro segno illumina di buone prospettive ogni vostra mossa di questa giornata. Riuscite a non farvi turbare più di tanto da qualche piccola gelosia, che potrebbe colpire anche il vostro cuore fiero e orgoglioso quest’oggi, riuscendo a superare eventuali dissapori con grande leggerezza e giocosità. Per stupire le persone è possibile per voi oggi un mettere mano e fondo alle risorse che avete accumulato in borsa.

Urano nel vostro segno se siete nati in aprile vi regala un’invidiabile voglia di realizzare, una solare espansività e, infine, un diffuso senso di benessere che irradiate anche sui vostri cari. C’è bisogno di mettere in campo la vostra tipica risolutezza concreta con la persona che adesso vi è accanto. I vostri figli e parenti vi danno pensieri, perché, a differenza vostra, tendono a sperperare il denaro in tante piccole frivole spese? Sappiate farglielo presente con il vostro consueto garbo.

Giornata di mezza estate che vi trova nel vostro spirito migliore. La vostra dolce metà può non sentirsi compresa del tutto: cercate di percepire questo suo stato d’animo! Una configurazione astrale legata al denaro non mostra oggi una buona posizione celeste e vi promette possibilità di spendere e spandere. Per fortuna sapete quando vi dovete fermare.

Vivete la dimensione sociale e familiare in grande armonia. Molti di voi saranno al centro di confidenze, di consigli e di accordi, che, col vostro spirito conciliatore, riuscirete a creare. Non mancate di trovare quella sintonia che vi sembrava un po’ smarrita di recente con la vostra dolce metà. Il vostro temperamento generoso vi fa elargire doni piccoli e grandi a familiari e ad amici.

Urano transita in un punto dello Zodiaco per voi tecnicamente ostile, il Toro e vi porta qualche piccola incrinatura del tono e dell’umore nel settore dei rapporti familiari. Non trascurate le esigenze della vostra dolce metà quest’oggi. Una spesa eccessiva è all’orizzonte. Fronteggiatela, per adesso e non vi date troppa pena.

Mercurio ancora nel segno amico del Cancro collabora a far sì che vi godiate la giornata di metà estate con particolare intensità e tutta seguendo il filo dei vostri desideri. Una maggiore leggerezza di spirito vi aiuta a giocare con il flirt quest’oggi, attitudine che, si solito, rifuggite. Fate attenzione a non allargarvi troppo nelle spese.

Libertà di spirito e di pensiero: è questo ciò che vi concedono in questa giornata di luglio gli astri. Unire gli interessi mentali e culturali vostri, con quelli della persona amata, è il punto che vi stimola di più, su cui riversate le vostre energie. Un bel Sole nel segno del Leone, vi invita a spendere per i vostri personali piaceri.

Sarete più equilibrati del solito e porrete attenzione agli scatti emotivi e alla necessità di reagire sempre con misura alle eventuali provocazioni. Pronti per una delle serate più magiche dell’anno da un punto di vista sentimentale? Se siete single non vi ponete problemi e lanciatevi in nuove piccanti avventure. Urano nel segno della quadratura dei conti, il Toro, vi ostacola e non vi permette di poter realizzare tutto quel che vorreste in campo economico.

Metterete al loro posto alcune questioni che vi hanno interessato nel campo delle amicizie. Precisi, onesti, ordinati, nel vostro clan siete un modello di vera perfezione e un ideale da emulare. Siete percepiti infatti come autorevoli e protettivi, dando un contenuto di particolare spessore al vostro rapporto. Non vi potete lamentare delle vostre finanze, che, seppure non tanto cospicue, riescono ad ogni modo a farvi star dentro a ogni vostra spesa.

Una felice posizione di Nettuno vi fa gioco! Al discreto buonumore si accompagna la prontezza di scatto e l’ottima forma fisica; al brillante senso dell’umorismo, si unisce una lucidissima visione della realtà, che è pure una delle vostre migliori prerogative. Vi abbandonate al sentimento d’amore con l’onestà e la ferma sicurezza nelle espressioni emotive che questo comporta. Il vostro temperamento risparmiatore e oculato non si preoccupi se spende oggi un po’ di più di quanto aveva programmato.

Siete gratificati dall’astro dell’emozione e dell’amore, il bianco satellite, che transita nel segno vostro amico del Sagittario. Un’inguaribile voglia di tenerezza vi “stana” dall’essere il segno visto come lo scapolo impenitente o, nel caso delle rappresentanti del gentil sesso, della seduttrice irresistibile. Giove, molto positivo in questa giornata dal segno buon vicino del Capricorno, vi aiuta a dosare bene le vostre uscite di denaro.

Mercurio è ospitato felicemente nel segno fidato alleato del Cancro affinando il magico intuito pescino. Riscontrate anche un aumento della sensibilità e della lucidità della mente. Eros e sentimento si compenetrano alla perfezione quest’oggi. Trovate il modo per riuscire a impiegare il vostro denaro in maniera promettente, quella che vi consente di vedere lauti guadagni fiorire per voi in seguito.