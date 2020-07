Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 luglio.

Il momento generale si presenta eccellente. Il vostro segno, già passionale di per sé, riceve un ulteriore apporto di energia. Scagliate le vostre frecce e molte di esse centreranno senza problemi il bersaglio. Imponete le vostre decisioni sui colleghi e i collaboratori che si stupiscono della capacità che possedete di zittire efficacemente l’uditorio, anche senza alzare troppo la voce.

È possibile ancora che non vi sentiate compresi come vorreste dall’ambiente che vi ruota attorno. Qualche piccola divergenza, tuttavia con la persona che vi è accanto è probabile, forse per via dell’organizzazione del weekend. Usate cautela e delicatezza, se avete scelto di svolgere una professione connessa con le comunicazioni, i mass media o i mezzi di trasporto. Potreste commettere, del tutto involontariamente, qualche mossa azzardata e non essere sempre lucidi.

Una triangolazione fortunatissima tra il vostro segno Venere e Marte vi accompagna come un prodigioso talismano per i vostri successi amorosi. Specialmente se siete nati nella seconda decade aspettatevi eventi significativi e svolte capitali: acquisti di case, convivenze, scelte di contrarre matrimoni o nascite molto attese. La bella combinazione astrologica vi promette sicuri avanzamenti di carriera e occasioni da non perdere in campo professionale, specie se appartenete alla prima decade. Sappiate, laddove ce ne fosse bisogno, compiere una scelta decisa.

Vivete un momento di rinnovamento nelle amicizie, di necessità di fresca socievolezza, di desiderio di contatti che vi ricreino lo spirito. In famiglia l’aria è un po’ di lieve diffidenza e piccole incomprensioni. Un desiderio di avventura e di sperimentalismo erotico vi anima, specie se siete ragazzi e volete assaporare nuove emozioni. Riuscite di filato a concludere i vostri impegni professionali, complimentandovi con voi stessi della rapidità di esecuzione con cui avete operato.

I rapporti genitori-figli non sempre scorrono con la consueta fluidità e potreste avere bisogno di un confronto comunicativo più profondo. L’avvicinarsi della piena settimana tenderà a far sparire alcune incomprensioni (peraltro di poco conto), che avete condiviso con la persona che avete accanto. Chi è single e appartiene alla prima decade del Leone si sentirà libero di avventurarsi in “territori di caccia” tutti da esplorare e conquistare con la vostra consueta forza di seduzione. Una proposta di cambiamento di mansioni e luogo di lavoro vi viene fatta, andrà valutata con cura. Prendetevi del tempo prima di dare una risposta e consigliatevi con colleghi che hanno esperienza.

Se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 di settembre il vostro fascino molto sensuale è messo in evidenza da Plutone che transita nel segno del Capricorno a infondervi una carica di carisma. Meticolosi, attenti a ogni minimo errore, diligenti: così vi vogliono oggi i transiti planetari alla scrivania o di fronte al computer in ufficio. Un capriccioso Nettuno, però vi può combinare qualche piccolo scherzetto e rendervi disattenti, specie se appartenete alla verginea seconda decade. Fate particolare attenzione alle comunicazioni, in special modo con i social media e tenete sempre d’occhio le tastiere dei pc dove lavorate: possono scapparvi parole che non avevate minimamente l’intenzione di scrivere o inviare.

È un momento di corrispondenza perfetta per chi sperimenta un rapporto che è cominciato da poco. Una sola piccola raccomandazione va data a chi sta ottenendo tanto: non esagerate nelle richieste e sappiate anche voi mostrare l’altruismo e la dedizione verso il partner di cui siete capaci. Un balzo avanti nella carriera è assicurato da una combinazione perfetta dei corpi celesti, che oggi vogliono davvero premiarvi.

La molla della competitività non si spegne mai in voi e prende vari campi d’azione, non solo quello lavorativo. Si accende la fiamma del desiderio per molti scorpioni che spesso vivono nell’estate il loro momento di migliore espressione amorosa - emozionale. Date prova di essere un segno meno cervellotico e astratto di quel che si crede, dimostrando un attivismo coerente che va dritto allo scopo.

Buoni i rapporti familiari specie quelli con le mamme, gratificati da una grande affettività. Se il vostro è un legame stabile, godete di influssi benefici che vi giungono dalla configurazione celeste. Non chiedete tuttavia di più di quel che questo rapporto in questo momento può e sa darvi. Ricordate che il vero sentimento d’amore si misura sull’altruismo totale e sul rispetto delle esigenze dell’altro. Sul lavoro riuscite a sbrigare i vostri compiti in maniera molto rapida.

Non vi piacciono le conquiste facili: un segno indomito come il vostro vuole mettersi sempre alla prova. Avvertite un po’ di noia in ufficio, probabilmente a causa dell’avvicinarsi delle ferie di stagione: gli astri vi chiedono un po’ di pazienza, tra qualche giorno ritornerete ad appassionarvi alla vostra attività.

All'orizzonte per voi si profilano momenti di intensità notevole sul piano emozionale. Non vi lanciate in troppo ambiziose conquiste sentimentali, invece, voi della prima decade. Scandite i tempi di lavoro con singolare maestria, riuscendo a concludere l’agenda che vi eravate dati. Un bel clima di concordia si respira in ufficio e questa, per voi, è la condizione ideale per riuscire ad ottenere i migliori risultati in equipe.

Un senso di evoluzione accompagna il vostro legame di coppia quest’oggi. Se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di marzo, avrete l’occasione di trovare nel vostro partner attuale la persona adatta a comprendervi e ad amarvi sempre di più. Svolgete la vostra attività con la consueta efficienza e con felice dinamismo, riuscendo a ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile.