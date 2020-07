Oroscopo di oggi 21 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

A guidare le danze è oggi Marte in ottimo aspetto di congiunzione in Ariete. Il vostro segno, già passionale di per sé, riceve un ulteriore apporto di energia che il transito di Marte, in questo nuovo giorno di luglio, promette. Scagliate le vostre frecce e molte di esse centreranno senza problemi il bersaglio, anche se i pianeti femminili vi vogliono piuttosto teneri e seducenti sul piano del corteggiamento e della conquista romantica. Imponete le vostre decisioni sui colleghi e i collaboratori che si stupiscono della capacità che possedete di zittire efficacemente l’uditorio, anche senza alzare troppo la voce.

Una fase che vede alternarsi alti e bassi nel tono e nell’umore, vi caratterizza quest’oggi. I pianeti sono in maggioranza tutti per voi positivi e vi guardano bendisposti. Qualche piccola divergenza, tuttavia con la persona che vi è accanto è probabile, forse per via dell’organizzazione del weekend, di una prossima gita al mare o, ad esempio, di una città d’arte. Il vostro classico comportamento comprensivo e ragionevole promette uno sciogliersi di qualsiasi nodo che aveva prodotto contrasti in serata. Al lavoro potreste commettere, del tutto involontariamente, qualche mossa azzardata e non essere sempre lucidi. Questa ipotesi è più centrata se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 30 del mese di aprile al 10 di maggio.

Una triangolazione fortunatissima tra il vostro segno con Venere e Marte, vi accompagna come un prodigioso talismano per i vostri successi amorosi. Specialmente se siete nati nella seconda decade aspettatevi eventi significatori di svolte capitali, acquisti di case, convivenze, scelte di contrarre matrimoni, nascite molto attese. Sappiate osservare beneficamente quanto i transiti planetari hanno preparato per voi! La bella combinazione astrologica, vi promette sicuri avanzamenti di carriera e occasioni da non perdere in campo professionale, specie se appartenete alla prima decade.

Un desiderio di avventura vi anima, specie se siete ragazzi e volete assaporare nuove emozioni. Nettuno vi stimola a non fermarvi di fronte a niente, a compiere un vero e proprio viaggio che vi porterà “lontano” sul piano delle mete sentimentali, specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 13 di luglio. È necessario dare fondo alle vostre risorse razionali evitando di lanciarvi in pericolosi salti nel buio, specie se appartenete alla seconda decade. Riuscite di filato a concludere i vostri impegni professionali.

Ancora un cielo che può risentire di qualche temporanea perturbazione estiva. Ma come tutti i temporali estivi, si allontanerà molto rapidamente. L’avvicinarsi della piena settimana tenderà a far sparire alcune incomprensioni, che avete condiviso con la persona prescelta come compagno o compagna di vita. Chi è single e appartenente alla prima decade del Leone si sentirà libero di avventurarsi in “territori di caccia” tutti da esplorare e conquistare con la vostra consueta forza di seduzione. Una proposta di cambiamento di mansioni e di luogo di lavoro vi viene fatta e va valutata con cura. Prendetevi del tempo prima di dare una risposta e consigliatevi con colleghi che hanno esperienza.

Quadro dei transiti che sviluppa differenze anche molto consistenti all’interno di ciascuna decade. Se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 di settembre il vostro fascino molto sensuale è messo in evidenza da Plutone che transita nel segno del Capricorno a infondervi una carica di carisma. I rapporti che instaurate sono romantici e insieme appassionati, vibranti di tenerezze e passione, insomma al riparo dalla monotonia. Meticolosi, attenti a ogni minimo errore, diligenti, così vi vogliono oggi i transiti planetari alla scrivania o di fronte al computer in ufficio. Fate particolare attenzione alle comunicazioni, in special modo con i social media.

È un momento di corrispondenza di amorosi sensi, per chi sperimenta un rapporto che è cominciato da poco. Una sola piccola raccomandazione va data a chi sta ottenendo tanto: non esagerate nelle richieste e sappiate anche voi mostrare l’altruismo e la dedizione verso il partner di cui siete capaci. Un balzo avanti nella carriera è assicurato da una combinazione perfetta dei corpi celesti, che oggi vogliono davvero premiarvi. Pianeti a voi amici creano le condizioni necessarie perché possiate ottenere nuove promozioni. Che sono, tutte si intende, meritate dalla vostra bravura.

Si accende la fiamma del desiderio per molti scorpioncini che vivono nell’estate spesso il loro momento di migliore espressione amorosa-emozionale. Un forte Plutone lancia sfide supreme per chi nasce tra il 10 e il 14 di novembre, con un transito portentoso, proponendo loro relazioni che, pur con l’ingrediente di un fortissimo romanticismo, possono presentare ostacoli da superare. Fate attenzione e usate tutta la vostra proverbiale percettività per capire il valore di queste relazioni. Date prova di essere un segno meno cervellotico e astratto di quel che i sacri testi di astrologia riferiscono, dimostrando un attivismo coerente e che va dritto allo scopo.

Se il vostro è un legame stabile, godete di influssi benefici che vi giungono dalla configurazione celeste, a darvi manforte, specie se appartenete alla prima decade sagittariana. Non chiedete tuttavia di più di quel che questo rapporto in questo momento può e sa darvi. Ricordate che il vero sentimento d’amore si misura sull’altruismo totale e sul rispetto delle esigenze dell’altro. Uno splendido Marte Ariete accompagna le vostre azioni in campo lavorativo rendendovi veri e propri Speedy Gonzales in ufficio. In maniera più sensibile se siete nati nella seconda decade.

Nuovo giorno che vi vede in rimonta su tutti i fronti. Non vi piacciono le conquiste facili, un segno indomito come il vostro vuole mettersi sempre alla prova e conquistare donne (o uomini a seconda dei gusti), non qualsiasi. Il transito di Plutone, ospitato nel vostro segno, vi dona una straordinaria sicurezza in voi stessi, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 12 al 16 di gennaio: preparatevi ad espugnare difficili cuori solitari allora, perché il cielo è dalla vostra parte. Avvertite un po’ di noia in ufficio, probabilmente a causa dell’avvicinarsi delle ferie di stagione: gli astri vi chiedono un po’ di pazienza, tra qualche giorno ritornerete ad appassionarvi alla vostra attività.

Nettuno e Plutone, che abitano i due segni vostri buon vicini e fidati alleati di Pesci e Capricorno, decretano per voi momenti di intensità notevole sul piano emozionale, specie se siete nati nella seconda e nella terza decade del vostro segno. Non vi lanciate in troppo ambiziose conquiste sentimentali, invece, voi della prima decade! Un bel clima di concordia si respira in ufficio e questa, per voi, è la condizione ideale per riuscire ad ottenere i migliori risultati in equipe. Marte lavora oggi per voi!

Cielo di mezza estate contrassegnato da pianeti in posizione moderatamente benefica. Un senso di evoluzione accompagna il vostro legame di coppia quest’oggi. Il bisogno di rinnovamento, anzi, di un vero e proprio salto di qualità, è, per voi, improrogabile. Se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di marzo, avrete l’occasione di trovare nel vostro partner attuale la persona adatta a comprendervi e ad amarvi sempre di più. Svolgete la vostra attività con la consueta efficienza e con felice dinamismo, riuscendo a ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo possibile. Solo chi di voi fa un lavoro connesso con le transazioni finanziarie