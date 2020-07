Oroscopo del giorno, le previsioni di 16 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 16 luglio.

Baciati dalla fortuna: così vi vuole un infuocato Marte. La salute mai come adesso è in ottimo stato, eccellenti sono le prospettive sulla bellezza e la forma fisica di donne e uomini del segno. Una spumeggiante freschezza, particolarmente seducente, vi accompagna per tutta la giornata e vi fa mietere successi erotici a ogni angolo di strada. Se fate una libera professione o un’attività collegata con l’esibizione dell’immagine, della moda, di artigianato di lusso, il cielo vi dona oggi la possibilità di emergere e affermarvi.

È Mercurio che è ospitato in un segno compagno nella composizione delle forze zodiacali femminili, il Cancro, ad illuminarvi il cammino in questa giornata di metà estate, con influenze di operosità, di buon senso, di risoluzione felice dei problemi quotidiani. Il vostro temperamento un po’ schivo riceve una sferzata di energia e vivacità in questa giornata di mezza estate. Date prova della vostra rapida capacità di esecuzione in ufficio, ambiente dove riuscite oggi a primeggiare.

Firmamento astrale di mezza estate che sembra disegnata su misura per voi. La salute, la bellezza, l’arte, l’armonia in famiglia, dovrebbero davvero far la parte del leone. Non aspettatevi però esplosivi colpi di scena. Non si escludono momenti di gioia autentica, per via di notizie inattese che interessano la sfera della vita di coppia, come matrimoni, acquisti di case, lieti eventi. Un buon afflusso economico è la garanzia di una tranquillità emotiva che adesso provate.

Un certo nervosismo e piccole tensioni quotidiane potrebbero quest’oggi non facilitarvi uno scorrimento sereno. Niente di grave, ci vuole ben altro per scalfirvi! Continua l’ondata di eros che tende a prevalere su quella di tipo emotivo – sentimentale. Il vostro senso degli affari, spiccatissimo, vi porta a fidarvi di un investimento promettente. Non vi sbaglierete!

È un’ottima Luna in Gemelli a fare la protagonista sulla scena dei vostri eventi di quest’oggi. Una lucidità di primordine infatti vi accompagna permettendovi di agire con coerenza in ogni situazione. Mettete freni al vostro indomabile gusto per l’avventura e vi concentrate sulle vostre relazioni durevoli e corrisposte, che sono un punto fermo stabilizzatore nella vostra vita. Un buon andamento delle vostre economie vi stimola a prendere delle decisioni in ambito finanziario e bancario.

Equilibrio emotivo e capacità intellettuali di primordine vi sostengono in questa giornata di mezza estate. Agite con garbo, equilibrio e con un invidiabile e risoluto senso pratico in una questione familiare che mette in gioco interessi economici. Il vostro slancio coinvolgente e vitale appassiona e seduce, ve ne state accorgendo sempre di più. Una questione complicata che riguarda i rapporti tra i collaboratori o i colleghi si presenterà oggi in ufficio.

Il cielo è completamente, o quasi, dalla vostra parte quest’oggi e fa innalzare la vostra naturale simpatia, l’attitudine a dire battute in ogni momento, l’allegria che non manca di accompagnarvi per tutto il giorno. Una placida serenità con la persona che avete scelto di avere accanto e un’intima consapevolezza di armonia: ecco il dono che gli astri vi fanno questa giornata d’estate. Scorre in maniera fluida la vostra quotidiana routine d’ufficio.

I pianeti quest’oggi vi guardano di buon occhio e vi garantiscono un moderato esito delle vostre iniziative. Malgrado un aspetto provocatorio che vi arriva da Urano nel segno a voi tecnicamente ostile del Toro, la vostra vita sentimentale non conosce scosse. Dovrete ancora attendere momenti migliori per vedere riconosciute alcune vostre brillanti prerogative in ambito professionale.

Progetto dei transiti di questo nuovo giorno di mezza estate mediamente positivo, con ancora qualche piccola contrarietà astrale, che, voi, segno indomito quale siete, riuscirete a reggere. L’amore non sarà bello se non mostrerà elementi di frizzante contrapposizione, se non ci sarà qualche piccola baruffa. È opportuno non andare dietro a polemiche scatenate da alcuni colleghi in ufficio e tenere un comportamento freddo e imparziale.

I pianeti fanno sentire i loro benefici influssi: dalla vita familiare alla forma fisica, fino alle buone indicazioni sulla sfera economica che non mancheranno. Mercurio transita in modo dissonante, ma vi dona ugualmente la capacità di essere pazienti e accoglienti con la vostra dolce metà. La vostra operosità sarà premiata questa giornata in vari modi.

Nuovo giorno d’estate allietato da una splendida combinazione astrologica. Vi godete le buone influenze che il tandem Luna - Venere vi promette, sia che siate in una relazione stabile, o se abbiate da poco intrapreso un rapporto sentimentale. Non vi lasciate troppo tentare da un investimento che oggi vi è prospettato.

Prospetto dei transiti planetari abbastanza positivo con un’unica contrarietà celeste. La bella posizione di Urano in Toro vi fa scoprire oggi nel caldo abbraccio dei sensi con la vostra dolce metà. Siate oculati nel maneggio del denaro quest’oggi. Valutate bene i pro e i contro di un investimento che vi viene proposto.