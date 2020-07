Oroscopo di oggi 17 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 17 luglio.

Vi godete la Luna nel segno amico dei Gemelli, che quest’oggi non vi fa stare fermi neppure per un momento. Mercurio e Saturno, entrambi imbronciati, vi fanno un po’ riflettere sulla vostra vita sentimentale allo scopo di capire quali mosse la potrebbero migliorare. Se appartenete alla seconda decade del vostro segno, sentite un desiderio di dialogo con la vostra metà che aiuti a chiarire tutte le incertezze. Sul lavoro, se fate una professione connessa con le arti visive, il cinema o la moda, una splendida posizione di Venere nei Gemelli vi incoraggia a esprimere il vostro talento, in particolare se siete nati nella prima e seconda decade.

Plutone e Nettuno, forze di grande trasformazione e di evoluzione dell’Io, lavorano per voi, in particolare se appartenete alla seconda e terza decade del vostro segno. In amore, vi adoperate, con tutta la vostra buona volontà e la tenacia di cui disponete, per conquistare una persona che vi ha particolarmente colpito. Sole e Mercurio vi stimolano a venire allo scoperto. Sul lavoro, infine, il vostro carattere magnanimo vi fa sostenere una persona appena arrivata che si trova in difficoltà.

Una giornata che conferma le splendide indicazioni del giorno appena trascorso, anzi, le amplifica. È una splendida Luna sempre nel vostro segno a toccare le corde della vostra sensibilità, specie se appartenete alla gemellina prima e seconda decade. In amore, una nuova fiamma vi incendia i sensi e ha il potere di colorare di poesia il legame appena cominciato. Chi di voi invece ha una relazione di lunga durata, sperimenta, sotto l’azione di Marte in Ariete, un innalzamento della complicità. Sul lavoro, infine, vi viene proposta un’occasione particolarmente conveniente. Consigliatevi con amici fidati e persone competenti prima di dire di sì.



Questa fase della settimana vi vede un po’ in fibrillazione, probabilmente per via delle tante incombenze quotidiane e professionali. In amore, c’è bisogno di comunicazione, di un contatto più ravvicinato con la vostra dolce metà, ancor di più se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di giugno al 4 luglio. Se invece appartenete alla seconda e terza decade del vostro segno, godete del contributo di eros che Sole – Nettuno vi regalano e sperimentate notti bollenti, con il partner fisso o occasionale che sia. Per quanto riguarda il lavoro, potreste vivere un momento di stanchezza che però riuscite a superare grazie alla vostra capacità di spezzare la monotonia con inventiva e fantasia.



Vi attende una giornata che porta il segno della buona fortuna, specialmente se appartenete alla prima decade leonina. Marte rimane nel vostro segno e innalza il livello del buonumore. In amore, Luna e Venere, unite nei Gemelli, formano un ottimo aspetto con il vostro segno e vi promettono successi amorosi consistenti, specie se avete l’intenzione di cominciare un rapporto di coppia stabile. Sul lavoro, invece, un ottimo Mercurio vi permetterà di essere vincenti su tutta la linea. Specialmente se festeggiate il vostro compleanno dal 25 al 30 di luglio.



Quest’oggi la vostra forza di volontà ha modo di esprimersi alla grande. In amore, ad esempio, vi dedicate alla conquista di una persona che vi ha letteralmente stregato nell’ultimo periodo. Giove e Plutone in splendido aspetto, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 14 al 17 di settembre, vi infondono la sicurezza in voi stessi necessaria per cominciare la vostra impresa. Per quanto riguarda il lavoro sono all’orizzonte cambiamenti significativi: Nettuno movimenta le acque permettendovi di sfruttare al meglio la situazione.



In questa giornata di Luglio siete gratificati dall’accoppiata Luna – Venere, che occupa il segno vostro amico dei Gemelli. In amore, la Luna propizia vi invita a vivere l’esclusività e l’intimità amorosa. Lasciati da parte tutti i divertimenti, i travolgenti eventi mondani, desiderate condividere con la vostra dolce metà il piacere di un’intesa profonda che vi faccia ritrovare completamente il piacere di viversi all’unisono. Sul lavoro, se vi occupate di scambi, di commercio e vendite, vi trovate di fronte a una giornata di grandi successi. Riuscite infatti a mettere a segno vari colpi di genio, che vanno a infoltire i risultati già raggiunti in passato.



Un aspetto dissonante di Urano che occupa il segno a voi ostile del Toro, può un pochino incrinare i toni luminosi del quadro dei transiti planetari odierno. In amore, fate attenzione a Nettuno che potrebbe condizionare le vostre scelte emotive. Il pianeta dei cambiamenti vi stimola a dare una sterzata di innovazione, se avete rapporti amorosi che non vi soddisfano e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 10 al 12 di novembre. I nati invece dal 13 al 17 di novembre, con Giove che forma un aspetto tecnicamente positivo, hanno la splendida occasione di fare luce in sé stessi. Sul lavoro, infine, se avete un’attività indipendente, i buoni influssi dei pianeti vi danno ottime risposte e conferme.



Dovendo compilare scrupolosamente un quadro dei corpi celesti che ora si schierano dalla vostra parte, è necessario partire da Marte che dall’Ariete vi dona uno scatto vincente, specie se siete nati nella prima decade. Continuando nella lista troviamo un illuminato Saturno che innalza la vostra concentrazione, soprattutto se festeggiate il compleanno dal 16 al 20 di dicembre. In amore, non manca Plutone, padrino dei vostri successi amatori, specie se infoltite le schiere dei Sagittari della terza decade. Inoltre il pianeta innalza il livello della temperatura erotica, in particolar modo, se siete alla ricerca della fatidica anima gemella. Per quanto riguarda la gestione delle finanze, infine, avete in tasca più introiti, ma la vostra tendenza a spendere è più intensa. La Luna e Venere sono oggi contrarie dal segno dei Gemelli e non vi forniscono equilibrio: cercate di darvi una calmata.



Il vostro carattere materialista e concreto, da bravo segno di Terra, può essere lievemente incrinato dal trovarsi di Marte nel segno dell’Ariete, che vi suggerisce che “non di solo pane vive l’uomo”. In amore è necessario dare una svolta alla vostra realtà sentimentale, che richiede una partecipazione emotiva più intensa, specie se siete in un legame di lunga durata. Chi invece si è da poco innamorato, rinforzi il legame curandolo con ingredienti come tenerezza e affettività. Sul lavoro, infine, Plutone in ottimo aspetto vi garantisce un grande successo che vi farà guadagnare punti con i vostri superiori.



Fase di luglio decisamente segnata da una felice configurazione planetaria. Per quanto riguarda la vita sentimentale, quest’oggi, i sentimenti sono in primo piano e hanno una parte predominante nella vostra vita. Specie se siete nati tra il giorno 31 del mese di gennaio e il 9 di febbraio, andate incontro a un momento di unione davvero speciale con la vostra anima gemella. Sul lavoro, infine, se fate parte della schiera di rappresentanti del vostro segno che ha la mano felice nel business e nella vendita, avrete l’occasione in questo giorno di luglio di conseguire risultati di primordine.

Uno splendido Mercurio nel segno amico del Cancro vi aiuta ad essere di buon umore. In amore, continua per voi la buona combinazione dei transiti che favoriscono la vita passionale – erotica. Inoltre, Giove e Plutone sono entrambi bendisposti e stimolano il vostro gusto per l’avventura. Sul lavoro, infine, vi attira una bella sfida in campo professionale. Sole, Urano, Plutone, Nettuno sono forze planetarie potenti che fanno il tifo per voi, favorendo in modo particolare la seconda e terza decade del vostro segno.