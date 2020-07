Come funziona un bambino. Allevare cooperatori

Da alcune settimane ospitiamo sul sito le pillole di uno psicoterapeuta, Domenico Barrilà, che ha accettato di regalarci consigli preziosi, che ci aiuteranno a conoscere meglio i nostri figli e soprattutto ci offriranno lo spunto per osservare i nostri bambini da punti di vista nuovi. Come funziona un bambino

Come funziona un bambino? Se lo chiedono un po’ tutti i genitori quando nasce il primo figlio. A quell’esserino arrivato in casa dedichiamo non solo buona parte del nostro tempo, ma senza dubbio tutti i nostri pensieri. A volte anche le nostre proiezioni, le nostre ansie e i nostri dubbi.

Per lui siamo e saremo per sempre, un punto di riferimento: siamo i genitori. Abbiamo il compito di educare, e non è proprio una cosa semplicissima. Lo diciamo subito: non crediamo ci siano ricette uniche per educare i bambini. Perché ogni bimbo è diverso da un altro.

Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista adleriano, è impegnato da oltre venticinque anni nell'attività clinica, che accompagna con una produzione editoriale dalla quale è scaturita una quindicina di fortunati volumi, diversi dei quali tradotti all'estero. Da sempre coltiva un forte interesse per la responsabilità sociale della psicologia, che in questi ultimi anni si è tradotto in una costante presenza sul territorio, anche attraverso un migliaio tra conferenze e seminari svolti in Italia e in altri paesi.

Questa settimana: Allevare cooperatori

