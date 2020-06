Come funziona un bambino - Abusi di soggettività

Quando nasce il primo figlio, ogni genitore inizia a chiedersi come funziona davvero quella creatura, così fragile, che gli è stata affidata e che da subito inizierà a calamitare tutti i suoi pensieri, diventando bersaglio di proiezioni, ansie, dubbi. Assumere su di sé il compito di educare, non è sempre agevole perché un bambino è un singolo bambino, non una folla, e quello che vale per lui potrebbe non valere per i suoi fratelli, dei suoi amici. Per questo, pubblicando questi contributi, ci schieriamo subito contro l’illusione che possano esistere modalità uniche per educare, soluzioni universali, risposte valide una volta per tutte. Per diverse settimane, ogni venerdì posteremo una nuova “pillola” e voi potrete consultarla quando vi serve. Il contagocce serve a darvi tempo, a “digerire” tutti i sotto testi presenti nei video. Domenico Barrilà, psicoterapeuta e analista adleriano, è impegnato da oltre trentacinque anni nell'attività clinica, che accompagna con una produzione editoriale dalla quale sono scaturiti una ventina di fortunati volumi, diversi dei quali tradotti all'estero, e più di mille di articoli. Da sempre coltiva un forte interesse per la responsabilità sociale della psicologia, che in questi ultimi anni si è concretizzato in una costante presenza sul territorio, anche attraverso un migliaio di conferenze e seminari, in Italia e in altri paesi.



Questa settimana: Abuso di soggettività

Nelle settimane precedenti:

4. Nei loro panni

3. La trama dello stile di vita

2. Gli ingredienti dello stile di vita

1. Senza ricette si vive meglio

Bibliografia di Domenico Barrilà. “Bambini. Perché siamo come siamo”. “I legami che ci aiutano a vivere”. “Quello che non vedo di mio figlio”. “I Superconnessi. Come la tecnologia influenza la mente dei nostri ragazzi e il nostro rapporto con loro”. “Tutti Bulli. Perché una società violenta vuole processare i ragazzi”. È inoltre ideatore, coordinatore e autore della collana per bambini “Crescere senza effetti collaterali”, illustrata da Emanuela Bussolati.

https://www.libreriauniversitaria.it/bambini-perche-siamo-siamo-barrila/libro/9788835035947

https://www.lafeltrinelli.it/libri/domenico-barrila/i-legami-che-aiutano-a/

https://www.feltrinellieditore.it/opera/opera/i-superconnessi/

https://www.lafeltrinelli.it/libri/x/x/9788807091346

https://www.lafeltrinelli.it/catalogo/seriesId/126960.html