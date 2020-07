Oroscopo di oggi 15 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 15 luglio.

Combinazione astrologica abbastanza positiva per voi. È Saturno, che pur imbronciato dal segno razionale del Capricorno, a far risvegliare la vostra spensieratezza. E vi stimola a ricercare incontri effimeri e teneramente leggeri, specie se siete nati tra il 16 e il 19 di aprile. Chi ha una relazione stabile si adopera oggi invece per il completo benessere del partner, con dedizione e tanto buon senso anche quando i rapporti non sono dei più semplici.

La Luna nel vostro segno vi prospetta una giornata positiva. Decidete di ascoltare la voce della passione e vi liberate di alcune vostre incertezze che, negli ultimi tempi, avevano frenato il gusto per la scoperta e per la sfida, anche nel terreno dei sentimenti. Dedicate ogni minuto disponibile di questo nuovo giorno al vostro lavoro, spesso addossandovi tutti i compiti più gravosi. Col tempo potrete legittimamente aspettarvi lauti guadagni, che vi permetteranno di compensare queste dure fatiche.

Mercurio e Marte proiettano influssi benefici sul vostro segno e le intese sentimentali decollano, specie se festeggiate il vostro compleanno nella prima e seconda decade. Chi di voi è single si può attendere colpi di fulmine che portano dritti verso unioni appassionate. Avvertite la necessità di dedicarvi alla carriera e vi impegnate con tutta la vostra buona volontà nella programmazione ragionata delle tappe per crescere. È sempre Mercurio a offire la possibilità di nuove scelte, in special modo se festeggiate il compleanno dal 24 al 28 di maggio.

Il team Urano-Nettuno in ottimo aspetto sembra proprio volervi stringere affettuosamente nel suo abbraccio. Vi preparate a discrete fortune amorose, specie se siete single e appartenete alla prima e terza decade; diverso il discorso per la seconda decade che, pur volendo lasciarsi andare, non trova l’occasione e il coraggio per dichiararsi. È il vostro formidabile intuito a farvi riconoscere una buona occasione di investimento: con Urano favorevole dal segno del fiuto finanziario del Toro, diventate abili e svelti e non ve la lasciate scappare.

Continua la settimana in modo abbastanza promettente con Venere che ancora è favorevole per il vostro segno e, probabilmente, fa svegliare freschi e riposati i nati nella prima decade. Concentrate di più i vostri slanci di calore umano su chi vi vuol veramente bene. Il recentissimo passaggio della Luna può aver aperto delle brecce nel vostro cuore che non sospettavate, per persone che non avreste mai preso in considerazione in passato. Rasserenatevi in campo finanziario e bando alle ristrettezze.

Siete single? Lo sarete ancora per poco. Uno stimolante Plutone, dal segno passionale del Capricorno, se appartenete alla terza decade del vostro segno fa sorgere in voi un intenso desiderio di piaceri, occasioni romantiche e nuovi incontri. Riuscire a resistere a tutte le tentazioni che il presente vi propone sarà la vostra vera sfida. Nettuno, pianeta che corrisponde alle metamorfosi e alla fluttuazione finanziaria, vi renderà instabili oggi nella sfera economica, specialmente se appartenete alla terza decade.

Godetevi questa serata di piena estate. Se ne avete la possibilità passatela con la vostra dolce metà o con chi temporaneamente è al vostro fianco. Venere vi festeggia oggi a tutto tondo, appagando il piacere dei sensi, in special modo se siete nati dal 2 al 10 di ottobre. E il buon legame celeste intrecciato con il vostro segno dal pianeta verde dello Zodiaco vi aiuta a espandere la sfera sentimentale in modo piacevole. Buone prospettive di guadagno vi si prospettano se fate una professione connessa al commercio e alla vendita.

Configurazione dei pianeti abbastanza positiva. Se siete single guardatevi attentamente attorno, perché, quasi senza accorgervene, potreste trovare il vero amore. Chi è invece in una unione stabile si gode un’armonia e un'intesa che hanno il sapore della tradizione familiare e il gusto dei piaceri semplici e genuini, tutti da condividere con la vostra dolce metà. Ritrovate un clima di fiducia e di concordia in ufficio e questo vi annuncia ottime notizie. Il vostro lavoro sta infatti andando alla grande, apprezzamenti abbastanza significativi arrivano dai colleghi e conferme del vostro eccellente modo di procedere anche dai superiori.

La Luna nel Toro vi impone di risolvere questioni di ordine patrimoniale in casa. Nel momento clou dell’estate sentite la fresca aria di svago, di disimpegno e di relax che la bella stagione vi promette. Puntate al successo senza esitazione, lucidi e scattanti, con Marte e Giove a favore rispettivamente dal segno dell’Ariete e del Capricorno. Non pensate però solo a voi stessi: saprete oggi prestare il vostro aiuta a chi, dei colleghi e dei vostri collaboratori, si trova in momentanea difficoltà.

In questa bella giornata di mezza estate una Luna positiva vi aiuta ad alleviare alcune piccole difficoltà che incontrate nel quotidiano e nella sfera dei rapporti interpersonali. Lavoro e occupazioni varie vi hanno tenuto recentemente lontani dalle vostre passioni? Una Luna sorridente vi provoca oggi a interrompere questo periodo di chiusura, specie se appartenete alla terza decade. In ufficio a innervosirvi non è la mole di lavoro, ma la difficoltà a rimanere nei tempi giusti.

Gioco dei transiti molto positivo e incoraggiante in questa fase di metà luglio per voi. Da questo momento cominciano giornate fortunate per i sentimenti, specie se appartenete alla prima e alla seconda decade dell’Aquario. Sorprese che vi offrono nuove speranze, incontri folgoranti e ritorni di fiamma. Accettate con più disinvoltura le proposte che vi arrivano dal vostro ufficio: avanzamenti di carriera, se accettate una quota normale di rischio, sono all’orizzonte.

Se siete single, gli astri vi vorranno presto vedere innamorati. Un incontro esaltante vi spalancherà le porte di un sentimento nuovo, autentico e, soprattutto, ricambiato. Il vostro buon carattere vi consente di buttare acqua sul fuoco di alcune polemiche che si creano tra colleghi oggi in ufficio. Un bel Nettuno vi dona infatti virtù conciliatorie eccezionali, specie se siete nati dal 9 al 14 di marzo.