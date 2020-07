Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 12 luglio.

Profilo dei transiti planetari abbastanza positivo. La Luna accende i riflettori sui rapporti affettivi autentici, facendovi allontanare dalla vostra tendenza all’avventura. Sia che siate in un rapporto di lunga durata o che abbiate una relazione cominciata da poco, vi si richiede una giornata di grande impegno. Si innalza il livello delle vostre capacità produttive anche nella giornata di festa: Marte e Luna vi rendono instancabili, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 30 di marzo al 3 di aprile. Ma sappiate anche rallentare per riprendere energie e rilassare corpo e mente.

Piccoli contrattempi possono originarsi in questa domenica in famiglia, ma voi li riuscirete a superare con il consueto equilibrio e la razionalità. Mercurio vi stimola, consentendovi anche di far valere i vostri diritti col partner. Ottenete, con la forza della persuasione e della comunicazione intelligente, quel che vi spetta. Nettuno sostiene le piccole e grandi evoluzioni che state adesso compiendo. Anche se è domenica, vi date da fare in una questione di lavoro complicata, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 27 di aprile al 5 di maggio.

Riflettori puntati sulla passione, con Marte che vi guarda in modo intrigante, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 25 di maggio al 4 di giugno: accogliete le sue proposte. Se siete single vi piacerà mettere alla prova il vostro fascino in ambienti nuovi e mondani dove avrete modo di muovervi da protagonisti. Il vostro spirito infaticabile non vi fa smettere certo di lavorare, anche nel bel mezzo della stagione estiva e di domenica, per ottenere risultati concreti.

Mercurio vi richiede maggiore impegno nel rapporto di coppia, che soffre oggi per la routine quotidiana. Un confronto sereno con il partner ristabilisce l’intesa colmandola di tenerezze. Urano è il motore della vostra carriera: così incassate meritati riconoscimenti, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 26 al 30 di giugno. E ora è giunto anche il momento per voi di fare un investimento fruttuoso, un’azione che vi faccia sistemare le risorse che avete guadagnato nella maniera più oculata possibile. Un amico competente in ambito finanziario vi prospetta una serie di possibilità verso cui potrete destinare i vostri risparmi.

La Luna vi suggerisce sincerità nell’espressione dei vostri sentimenti, anche a costo di mettervi completamente a nudo e dichiararvi, senza nessuna paura. Chi vi è accanto lo apprezzerà e non vi deluderà. Sarete all’altezza di quanto la vostra dolce metà richiede da voi. Se avete abbracciato la libera professione, anche di domenica lavorate affrontando oggi qualche piccola contrarietà, specie se siete nati dal 25 al 30 di luglio. Voi saprete trovare, con calma e sangue freddo, le chiavi per aprire porte che pensavate chiuse. Se fate un lavoro connesso con comunicazione e mass – media, buone occasioni stanno per arrivare.

Un buon quadro dei transiti planetari vi accompagna in questa domenica. Uno straordinario carisma vi giunge da Plutone, specie se siete nati dal 10 al 15 di settembre. Ve lo potete giocare fino in fondo, tanto nella manifestazione della vostra solida affettività quanto nella sfera passionale. Non vi sentite in colpa se riprendete con piacere a lavorare nei ritagli di tempo della domenica poiché vi eravate già stancati dell’ozio imposto dal fine settimana.

Domenica di metà estate che vi vede in una perfetta forma fisica e in uno stato d’animo vivace. La vostra natura più autentica, di fronte a un nuovo interesse sentimentale che vi invade il cuore, vi fa preferire una tattica di rischio calcolato. Attenzione, però, a non farvi coinvolgere in giochi che non riuscite a reggere. Marte e Mercurio vi pongono di fronte a eventi insoliti, da risolvere con prontezza di spirito, avvenimenti che gestite con risolutezza e, dato il vostro carattere sempre scherzoso, con un pizzico di umorismo.

Nei sentimenti avrete oggi accanto un potente Plutone insieme a Venere. Vi forniscono le armi per conquistare il cuore di chi più vi piace. Gli astri vi chiedono soltanto di non strafare e di avere ambizioni proporzionate alle vostre possibilità, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Sole e Plutone, in tandem da segni vostri alleati, vi forniscono strategia e tattica vincenti, se anche oggi lavorerete. E se avete abbracciato una libera professione saprete aspettare i tempi giusti per superare i vostri rivali.

È il richiamo del desiderio a invadere il vostro animo portandovi a trovare occasioni in cui mettere alla prova il vostro fascino e mettervi in gioco. Siete pur sempre il segno più capace di esplorare territori sconosciuti, e oggi i transiti favoriscono questa vostra predisposizione. Incontri imprevisti e nelle situazioni più impensate si trasformano in eccitanti avventure. Lavorate anche oggi? Il caldo estivo può cogliervi di sorpresa e affaticarvi costringendovi a prendervi delle giustissime e più frequenti pause. Se avete scadenze, un Nettuno lievemente dispettoso, specie se festeggiate il compleanno dal 10 al 13 di dicembre, può farvele sfuggire di mano.

Si apre un nuovo ciclo affettivo con un Urano nel segno del Toro a intenerirvi il cuore se siete nati in dicembre. Vitali e volitivi in ogni campo della vostra esistenza, lo siete anche in amore, dove potete dare nuova veste alle emozioni e alla passione. Marte e Luna provocano i single a mettersi in gioco oggi. Continuate ancora questa domenica a lavorare: tutto quel che farete sarà passato al vaglio dell’autocritica, specie se appartenete alla terza decade. A fine giornata il respiro si sarà fatto più leggero e in tasca vi ritroverete un'importante esperienza.

Calda domenica di metà luglio che vi invita al divertimento e alla leggerezza, grazie alla Luna. Non vi stupite se la bella stagione fa bussare al vostro cuore emozioni potenti. Cercate l’anima gemella? Aprite la porta e fatevi condurre per mano da una configurazione benefica per il vostro segno. La Luna è al vostro fianco. Accelerate nelle tante iniziative che vi coinvolgono anche oggi che è domenica: ricordatevi però anche di sorridere a chi vi vuole bene.

Mercurio nel segno del Cancro fa aumentare i piaceri, il gusto per la vita comoda, da condividere col partner, specie se appartenete alla seconda decade. La vostra fedeltà è assoluta e, con la vostra dolcezza, siete irresistibili. Ma quanto siete invece puntigliosi nella vostra professione, se anche questa domenica decidete di lavorare. Pretendete che anche nel giorno festivo tutto si svolga in modo efficiente e senza errori.