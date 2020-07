Oroscopo di oggi 13 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 luglio.

Orizzonte di metà luglio che mostra alti e bassi nel tono e nell’umore. Niente di grave, ma si richiede da voi ugualmente pazienza, tatto e tanta capacità di adattamento alle situazioni. I pianeti vi aiutano a gestire una complicata situazione che riguarda la famiglia d’origine del vostro partner. Non vi fate tentare in questa giornata da investimenti economici azzardati e aspettate di consultare amici e persone esperte nel settore.

Una Luna profondamente in sintonia con le vostre corde vi assiste in questa giornata di mezza estate. Un po’ di relax, un anticipo di vacanza, non sarebbe certo male, vi aiuterebbe a distendere i nervi e a ricaricare il vostro fisico. È in netta evidenza la componente sentimentale dell’amore, che prende il sopravvento su quella passionale. Infaticabili e mai paghi, così vi vuole questo nuovo giorno di luglio.

È Marte il vostro deciso protettore nel quadro dei transiti. Il pianeta “rosso” del sistema solare, ormai da diverso tempo in angolo benefico per il vostro segno, protegge felicemente ogni vostra iniziativa. La vostra generosità è il punto di forza del vostro modo di amare. Fate attenzione, però, a non limitare a questa facoltà l’intera manifestazione della vostra espansività. Fate un serio bilancio di quanto avete realizzato finora: potete dirvi completamente soddisfatti.

È ancora una giornata molto vivace e dove non vi annoierete di certo. Discreta la vostra forma fisica, e si appoggia a uno stato psicologico, in questo nuovo giorno di luglio, ottimale. Vivete un momento magico con la persona che vi sta accanto. Riuscite in ufficio, con uno dei classici vostri escamotage, a non farvi incastrare in un impegno gravoso che vi volevano per forza assegnare.

Il team Venere-Marte tra Gemelli e Ariete è benefico per il vostro segno, un binomio stellare fortunato. Dal vissuto sociale e familiare a quello privato e intimo, avrete modo di avvertire l'importanza di questa fase della vostra vita. Organizzate il prossimo week-end con il vostro partner, scegliendo di passarlo in una località di mare o alla scoperta di una città d’arte. Riuscite a portare il vostro calore e la vostra gioia di vivere nell’ambiente di lavoro.

È Urano il pianeta che vi aiuta a tirar fuori tutta la vostra intima sicurezza in voi stessi, il vigore naturale che possedete e con cui vi fate largo nella vita. La presenza di Mercurio nel segno vostro amico del Cancro vi stimola ad approfondire una comunicazione giocosa e disimpegnata con una persona da poco conosciuta. Ottenete attestazioni di fiducia che vi promettono un balzo in avanti nella carriera.

Quadro decisamente stimolante con vari corpi celesti che vi tengono per mano e altri che vi pungolano per spronarvi a dare sempre di più. Una persona molto attraente e conosciuta da poco è sul punto di farvi perdere la testa. Abbandonate i freni della razionalità, a favore di un’emotività che promette scenari esaltanti. Un buon investimento vi viene prospettato: vi proponete di studiarlo meglio e di arrivare ad accettare la proposta.

Nettuno vi dona una grande apertura mentale che vi giocate in ogni campo della vostra vita. Una nuova fiamma è arrivata per riscaldarvi il cuore e ormai non vi potete più tirare indietro. Un confronto con un vostro capo vi aiuta a indirizzare al meglio le vostre competenze nel settore lavorativo oggi e a farvi crescere professionalmente, con possibili interessanti sviluppi futuri.

Il pianeta dell’intelligenza, Saturno, è al vostro fianco in questa fase dell’estate. Vi permetterà veramente di andare spediti verso soluzioni e comportamenti che la lucidità della vostra razionalità vi suggerirà. Una Luna in Ariete per voi sorridente vi stimola a tentare di avventurarvi in territori che vi potranno apparire insoliti da un punto di vista sentimentale. Ordinate con precisione e diligenza tutti i vostri impegni e vi avviate in bellezza alla conclusione della giornata lavorativa.

Plutone è il vostro asso nella manica, pianeta che vi supporta con l’energia vitale, la resistenza mentale e l’attenzione costante alla realtà in ogni campo della vostra vita. Prevale, in questo nuovo giorno di mezza estate, la propensione per la dimensione passionale del rapporto d’amore. Giocate a viso aperto una partita in campo professionale e, specie se fate una attività indipendente, questa nuova strategia vi darà ragione grazie alle mosse che avete messo in atto.

Forze creative, razionali e volte al cambiamento vi sostengono. Usate tutta la vostra attenzione affinché i rapporti si svolgano per voi nella massima chiarezza. Sentimentalmente giocate una partita avvincente con una persona nuova, appena conosciuta, che ha toccato le corde della vostra curiosità. Un investimento finanziario allettante vi tenta: Giove benefico vi consiglia di non lasciarvelo sfuggire.

Il luminare delle emozioni, la Luna, in un punto zodiacale a voi discretamente congeniale, nel segno dell’Ariete e poi del Toro, vi regala una giornata abbastanza buona. C’è voglia di tenerezza, desiderio di completare l’incastro di coppia con una cornice romantica. Mettete un tocco del vostro estro personale nello svolgimento della abituale attività lavorativa e non vi pentirete del risultato.