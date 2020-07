Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 luglio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 6 luglio.

La Luna in Aquario è la stella che “porta fortuna” al vostro segno. Uno scambio aperto, sereno, fiducioso, vi caratterizza nei legami sentimentali. Chi ha iniziato da poco una relazione d’amore la vive con particolare entusiasmo e voglia di sperimentare nuove emozioni. La Luna entrata stamane in Aquario precede le vostre mosse. Sul lavoro una notevole sicurezza in voi stessi diventa utile nel muovervi e gestire un ambiente di persone che non è proprio il vostro. Potrà trattarsi di un arrivo imprevisto, che porta un po’ di scompiglio in ufficio, per esempio. Saprete, con il vostro spirito di adattamento, salvare ogni situazione, anzi trarre occasioni e spunti per dar lustro (ancora di più), all’azienda dove lavorate.

Quadro della giornata discreto. Smentite un po’ della vostra natura sobria, tirando fuori una tenerezza che, solo chi ben vi conosce, sa che esiste. Sarete indotti, specie se siete ancora single, a lasciare da parte l’impegno nella scalata al successo che vi contraddistingue, a favore dei sentimenti. Il vostro cuore riprende a battere, in modo progressivamente più forte se siete nati nella prima decade taurina e per una persona che, da poco, ha toccato il vostro interesse. Mercurio, nel segno acquatico del Cancro, vi fornisce l’intuizione necessaria per capire che, nel vostro ufficio ci sono manovre atte a cambiare le carte in tavola. Vi attrezzate per ottenere tutte le informazioni del caso, per informarvi pienamente di quel che sta succedendo e prendere i provvedimenti che pensate siano utili.

Profilo dei transiti che mostra alti e bassi in questo inizio di luglio. Se siete nati in maggio vi sentirete spinti oggi a prendere delle decisioni definitive per stabilizzare la vostra vita sentimentale, mentre i nati dal 16 al 21 di giugno, saranno più portati al divertimento, al rinnovarsi dei legami, alle eventuali scappatelle extra coniugali. Sul lavoro si preannuncia una giornata di routine, senza avvenimenti di portata rilevante. Solo i nati nell’ultima decade gemellina potrebbero però avvertire sentori di nuove offerte per differenti sistemazioni all’interno dell’azienda in cui lavorano.

Mercurio nel vostro segno colora di ottimismo la giornata e vi promette di sciogliere pian piano alcune complicazioni che si erano verificate nei giorni scorsi. Riprendono lentamente quota le vostre “azioni” sentimentali. Chi è in coppia ritrova un’armonia nella dimensione del quotidiano, nella gioia che si realizza con la condivisione. Per qualcuno di voi, specie se festeggia il suo compleanno dal 10 al 13 luglio, può esserci un nuovo amore, per altri un legame che prende vigore e si rinnova. Riscontrate soddisfazione tangibili a livello di conto in banca. Un investimento, che avevate messo in campo in precedenza, vi rivela che sono arrivati i frutti. Il vostro abile maneggio del denaro, ancora una volta, non si smentisce.

Quadro piuttosto variabile che annuncia un inizio della settimana con alti e bassi del tono e dell’umore. Siete alla ricerca di nuove sensazioni che possano accendere i vostri mutevoli interessi sentimentali. Marte vi stimola a mollare le situazioni logore e Urano vi induce alle svolte. È una fase movimentata per molti di voi, ma questo non vi dispiace, essendo uno dei segni più irrequieti dell’intero Zodiaco! È infatti adesso un’insoddisfazione di fondo a portarvi verso un mutamento di rotta, ad improvvise ribellioni, specie se siete nati in questo mese di luglio. Veleggiare verso nuove e esaltanti mete non è una novità per voi. È possibile oggi, se svolgete un lavoro dipendente, trovarvi alle prese con discussioni, contrattempi, ritardi nelle consegne, inceppi comunicativi con i vostri superiori, specie se appartenete alla prima decade.

In un cielo complessivo benefico. Qualche possibile e fugacissimo contrasto con la vostra dolce metà potrebbe verificarsi quest'oggi. Attenzione da parte vostra a non dire qualche parola di troppo, specie se avete stabilito un legame fisso. Se sentite difficoltà a dialogare, a comunicare, è opportuno rinviare a domani, a maggior ragione se siete nati in agosto. Nettuno costringe molti di voi, specie se festeggiate il compleanno nella seconda decade, a far leva sulla vostra proverbiale pazienza. Nonostante la notevole mole di lavoro smaltita, i risultati tarderanno ad arrivare: ma voi non ve la prenderete, contando sul fatto che il vostro senso del dovere vi darà presto gli effetti di quel che meritate.

Il luminare maschile, diurno, legato alla attività dell’Io, il Sole, vi contrasta ancora questa giornata. Non soffrite di solito di grandi sconvolgimenti emotivi, per voi conta la serena normalità di affetti che non interferiscano con la vostra libertà, il bene più prezioso cui tenete. Plutone e Saturno vi stuzzicano però oggi e con aspetti provocatori e vi rendono un po’ gelosi del partner. Qualche volta è bene limitarvi anche sotto questo aspetto più viscerale! Possono verificarsi oggi situazioni complesse, poco chiare, legate all’attività consueta di tutti i giorni. Dovrete valutare, con la vostra prontezza intellettiva, i passi da compiere ed essere sicuri che il vostro modo di agire sia quello più giusto e opportuno.

La situazione sentimentale è abbastanza complessa e per voi Scorpioncini, che ora siete diventati attaccati alle situazioni consolidate, non è così di solito. Eppure, in maggior grado per chi è nato dal 24 al 30 di ottobre, sono in vista sorprese che porteranno cambiamenti positivi, tanto per il singolo quanto per chi è in coppia. Intuizione e ricettività, già intensamente presenti nel vostro segno, si amplificano ancor di più, grazie al passaggio di un profondo e percettivo Mercurio oggi nel segno amico del Cancro. Avrete oggi la possibilità di stare un passo avanti rispetto sia ai colleghi o agli eventuali concorrenti.

L’amore lo vorreste vivere in maniera esuberante, improvviso: questa è la focosa natura del Sagittario: adesso però sono banditi i colpi di scena, gli incontri imprevisti che tanto vi piacciono! Nettuno è ancora abbastanza imbronciato e non vi favorisce nelle tipiche mosse audaci che tanto vi contraddistinguono, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di dicembre. Troverete poi, specie se festeggiate il vostro compleanno nell’ultima decade, tutte le risorse necessarie per combattere la mancanza di sicurezza in voi stessi ed emergere, come sempre, vincitori.

Configurazione dei transiti di questo nuovo giorno di luglio altalenante. Momenti di intimità con la vostra dolce metà vi fanno capire che l’intesa è profonda e improntata alla massima stima. Tuttavia c’è la necessità di operare cambiamenti pratici che si riterranno necessari per migliorare e dare un rinnovato slancio alla vostra relazione. I mutamenti, da sempre non vi aggradano, ma, specie se appartenete alla seconda decade, sarete capaci di accoglierli. Una giornata che presenta qualche ostacolo da superare, ma che sarà per voi stimolante.

Si registra una situazione di relativa tranquillità di coppia, specie per gli Aquari nati nella terza decade. I nati in gennaio invece, organizzano un romantico weekend al mare o sul lago e si pregustano le gioie della vita a due, che tanto si confà al loro temperamento. Conquiste sempre portate a compimento sono previste per i single. Vi occupate di attività legate al mondo dell’immagine, del commercio, al settore delle comunicazioni e della moda? Nettuno assicura una fortuna strepitosa. Avrete occasioni di miglioramenti, cambiamenti imprevisti, ma positivi e trarrete il massimo divertimento dalla vostra attività professionale.

I pianeti vostri alleati preferiti, Luna, Sole e Nettuno, sono tutti in splendida posizione oggi. Chi ha un legame, sarà appagato nel vedere un partner innamorato e premuroso. Giove e Urano, vi spianano la strada in amore. Tutto fila liscio anche in ufficio, con l’eccezione di un’eccessiva svagatezza, la distrazione e l’evanescenza pescine, che possono comportare qualche piccolo problema di rapporti, specie se festeggiate il vostro compleanno in marzo. Per fortuna il temperamento accomodante e un po’ naif, vi fa evitare ripercussioni di un certo peso.