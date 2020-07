Oroscopo di oggi 7 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 7 luglio.

Vi sentite invadere da un’improvvisa voglia di tenerezza. Con la Luna Aquario che vi pungola, specie se siete nati in marzo, cedete alla dolce tentazione di abbandonarvi alle emozioni. E un nuovo amore bussa alla vostra porta. Il nuovo parterre planetario vi rimette in gioco proponendovi una partita da capocannoniere in serie A. E le vostre prodezze in campo professionale vi rendono imbattibili, non senza restare fedeli ai vostri principi di lealtà e di correttezza.

Ascoltate le ragioni della vostra dolce metà, specie se siete Tori della seconda decade. Sarà illuminante per voi per riuscire a dare un’evoluzione al vostro rapporto. Le provocazioni, da sempre, vi stimolano. In campo professionale raccogliete proprio quest’oggi il guanto di sfida che la Luna in Aquario vi lancia, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 26 al 30 di aprile e se avete abbracciato un’attività autonoma. Vi armate di tutta la vostra determinazione, riuscendo, con pazienza e tenacia, nella impresa che avete in programma di realizzare.

Da questo momento avrete una chiara soddisfazione per il vostro operato e la conferma della bontà delle scelte recenti. Coltivate gli affetti sinceri con vera dedizione e sapete di essere nel giusto. Vibranti sono le note che accompagnano i vostri legami amorosi. Sul lavoro siete pronti a proteggere deboli e indifesi, specie se il vostro compleanno cade tra il 9 e il 12 giugno. State, però, attenti a non sbilanciarvi in giudizi piuttosto severi di cui potreste in seguito pentirvi.

Fiduciosi nel domani, in questa piena estate sapete offrire il vostro concreto appoggio in famiglia, avvalendovi del vostro modo di fare rassicurante. Premurosi con i vostri cari, li sollevate da difficoltà piccole e grandi. Vivete l’amore in uno stato di autentica spensieratezza emotiva. Siete più diffidenti del solito nell’ambiente dove lavorate. I consigli di una persona super partes vi consentiranno di risolvere tutto con una certa rapidità.

In famiglia, usando la vostra proverbiale tendenza alla chiarezza, non andate in tilt. Parlare chiaro e diretto è sempre stato il vostro forte: tenete fede a voi stessi. Lo Zodiaco vi dice che un vento di passioni è lì per travolgervi. Mercurio continua a transitare benefico e vi è consigliere in un sorprendente recupero delle finanze impoverite o se svolgete una professione connessa col denaro, il commercio e la vendita. E ora avete tutto il diritto di mostrarvi orgogliosi dei vostri successi.

Più svagati del solito potreste inciampare in questioni di cuore. Se siete invece ancora cuori solitari, l’estate con i suoi colori, vi sorride dotandovi di una forma fisica eccellente. Diffidate dei cambiamenti se siete in una situazione stabile professionalmente, tuttavia le svolte che sono in atto stanno per migliorare la vostra posizione. Seguite il flusso degli eventi senza guardarvi indietro.

Chi vi è vicino non può fare a meno del vostro consiglio. Le inevitabili difficoltà sono da voi affrontate con un piglio deciso che tende a minimizzare e a trovare rapide soluzioni. Accogliete le sorprese del cuore che la buona sorte vi concede. Con la Luna positiva non mancano e saranno godute con particolare intensità. Fioriscono le passioni, con Venere che inaugura rapporti d’amore all’insegna dell’allegria e destinati in ogni caso a durare nel tempo. Non vi dispiace lanciarvi in un acquisto che gratifica un vostro personale capriccio.

La vostra sensibilità, la delicatezza con cui sapete agire non saranno sempre comprese dall’ambiente circostante. Non alzate in ogni caso i toni e mantenetevi calmi, ma indirizzate la vostra l’aggressività difendendovi da chi vi credeva sottomessi. Non disdegnate di diventare romantici quando incontrate qualcuno che vi stimola in quell’atteggiamento. In ufficio non siete teneri con chi vorrebbe imporvi la sua volontà, specie se siete nati tra il 25 e il 28 di ottobre e tra il 7 e il 12 di novembre. Continuate a giocare al rialzo.

Non smetterete certo di riflettere prima di agire, ma senza cancellare quell’inesauribile slancio che vi caratterizza. Il vostro cuore si riempirà di tenerezza con la Luna che sarà vostra fedele compagna di oggi. L’amore vi passerà accanto se siete single: sappiate riconoscerlo e apprezzarlo. Un bel Giove dal buon vicino Capricorno vi sorride aumentando i vostri introiti. Poi vi farà meditare sul modo di concretizzare un progetto di vita a lungo atteso, come un investimento in una casa di abitazione, in una macchina o una dimora per le vacanze.

Il vostro asso nella manica è la capacità di ponderare ogni mossa prima di esprimervi. È in arrivo un nuovo sentimento, non siate come sempre troppo ponderati e non sbarrategli le porte. Nuovi strumenti che lo Zodiaco mette a disposizione miglioreranno la vostra vita. Con Plutone e Nettuno potenti alleati scoprirete di possedere una grinta inesauribile, in special modo se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 15 gennaio: se la sommerete alla vostra operosità, ecco che eccellenti risultati professionali non saranno per voi lontani.

È Venere la vostra fedele amica, è lei a innalzare il vostro potenziale di fascino. Giocate con la vostra voglia di piacere a tutti, di accendere desideri, passioni, emozioni, ma alla fine non disdegnerete l’appello di un sentimento sincero e unico. Giove e Plutone vi dinamizzano portandovi a concludere molti progetti appena abbozzati o solo intrapresi nel corso dell’anno. Vi mostrerete generosi con chi è rimasto indietro, facendolo entrare nel vostro raggio d’azione.

Vi fate accarezzare dal comfort degli affetti familiari, che condividete insieme alla vostra dolce metà quest’oggi. Nella corsa verso il successo, nel proiettarvi in tanti progetti di conquista, concedevi pure ora una tregua. In ufficio sono Urano, Nettuno e Plutone a donarvi l’intelligenza e l’attenzione con cui riuscirete poi a stupire anche chi vi sta accanto. Nella vostra attività vi guadagnerete la stima e la fiducia generale, riuscendo a garantirvi spazi in cui poter esercitare la vostra autorevolezza.