Oroscopo del 3 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 luglio.

Nettuno e Urano vi fanno lanciare alla grande in conquiste sentimentali, che, dall’esterno, appaiono impossibili. Una vittoria su cui nessuno aveva fatto veramente affidamento, ma voi sapevate sotto sotto di riuscire ad ottenere. Preparatevi a una giornata speciale al lavoro! Mostrerete il vostro spirito indomabile in diverse occasioni, specie quando sarà il momento di tirare fuori la grinta per sbaragliare ostacoli e avversari. Saranno Luna e Marte, sempre positivi a farvi raggiungere traguardi lavorativi eccezionali.

Avete la sensazione di costruire mattone su mattone le fondamenta del vostro futuro. Il Sole e Mercurio fanno ribollire gli spiriti: vi tuffate così nel vortice della passione avendo cura di non scottarvi, specie se siete nati in aprile. Per fortuna un illuminato Nettuno vi consente di trovare le scappatoie giuste per non impegnarvi troppo quando qualcuno sta cercando di catturarvi nella sua rete. Si chiama “costanza” il marchio che imprimete oggi sul vostro cammino professionale, specie se avete scelto di svolgere una libera attività e se festeggiate il vostro compleanno in maggio.

La Luna è ostile, ma solo per farvi riflettere bene quel che in amore vi interessa e vi fa battere il cuore. L’estate vi riporta la voglia di stare in compagnia con chi vi vuole veramente bene e non ha mai smesso di mostrarsi a voi fedele. È Venere adesso la vostra guida, specie se appartenete alla prima decade. Sempre Venere vi fa sprizzare energia da tutti i pori! La impiegate bene in ufficio in questo giorno fecondo di lavoro. E la vostra allegria solleva pure gli altri da momentanee tristezze.

Giornata esaltante per i sentimenti come a voi più piace. Venere non vi fa mancare quel tanto di coraggio unito al gusto per la sfida, necessari per tuffarvi nel mare delle emozioni, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 22 al 26 di giugno. E saranno emozioni da vivere con tutta la magia di un romanticismo che solo voi sapete manifestare, creare, apprezzare. Molti di voi Cancro, nati tra il 17 e il 18 di luglio, faticano a rapportarsi con l’autorità. Ma se Saturno irrigidisce l’ambiente di lavoro o scolastico, sarà il vostro umorismo ad alleggerire lo spirito.

Giornata di impegno, di rigore, di immersione completa nel quotidiano. I cambiamenti toccano anche la vostra sfera intima, quindi non sono esclusi colpi di fulmine inattesi che vi cambiano radicalmente l’esistenza. Le coppie stabili, invece, godono dei suggerimenti di saggezza venusiana, come la volontà di restare compagni di vita e di continuare a scegliersi, specie se festeggiano il loro compleanno dal 18 al 23 agosto. Al lavoro, affrontate anche gli impegni gravosi con buona volontà ma non trascurate quest’oggi di mettere a posto i prepotenti.

Nettuno continua a transitare in posizione di contrasto, provocando un po’ di contrattempi. Con Mercurio mettete in gioco la vostra sensualità magnetica e siete sicuri di non fallire, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 al 28 di agosto. Nella professione, se avete abbracciato un’attività autonoma, darete prova di una notevole energia vitale accompagnata da un intuito fulmineo, con queste due qualità riuscirete ad anticipare le mosse degli avversari più agguerriti.

Siete ancora col cuore libero? Vi piace interessarvi di tutto ciò che vi circonda: la Luna vi fa curiosi, socievoli, amabili, più di quanto voi non lo siate di già. Non vi sarà così difficile capire chi mostra un debole per voi e ve lo sta dicendo in tutti i modi! Nella professione la pazienza dimostrata di recente diventa l’arma per la vostra ascesa. Sappiate ancora starvene zitti e buoni e vedrete che sarà il tempo a mettere ordine e a darvi ragione di tutte le scelte che avete compiuto finora.



Gioco dei transiti di questa giornata decisamente positivo. Sole e Luna benefici vi fanno sorridere alle novità sentimentali. Ogni esitazione è bandita: sapete che è adesso il momento di osare con chi vi fa battere il cuore! La fortuna vi arride e se saprete mostrare audacia. Ciak, si gira: è Saturno a puntarvi i riflettori oggi in ufficio e farvi brillare con colleghi e capi che vi avevano sottovalutato. Fioriscono anche i sorrisi, con Mercurio al vostro fianco.

Inizia un nuovo giorno con deciso slancio che si estende in vari campi della vostra vita. La Luna in Sagittario aumenta la vostra sensibilità, ma Nettuno vi invita a prendervi più cura del rapporto che condividete in questo momento con la vostra compagna o il vostro compagno di vita. Iniziate oggi l’attività d’ufficio scoprendo di avere, tra i colleghi di lavoro apparentemente distaccati da voi, veri amici, che vi dimostrano la loro simpatia più di quanto inizialmente pensavate.

Il ritmo che anima questo inizio weekend del mese di luglio è brioso. Il quadro è eccellente per i sentimenti e specie se festeggiate il vostro compleanno dal 5 al 13 di gennaio. Se siete in coppia, il Sole può esporvi a momenti di noia. Niente di grave, però, la vostra creatività vi aiuta a trovare soluzioni per smuovere la monotonia. Plutone, è il vostro consigliere infallibile e fa gestire, con intelligenza una complicazione lavorativa, specie se appartenete alla terza decade.



Previsione dei transiti di questo nuovo giorno di luglio piuttosto discreto. Avete la sensazione di poter afferrare, sì l’attimo fuggente, ma non vi lasciate abbagliare da effimeri lampi di passione, specie se appartenete a prima e seconda decade. Se siete tipi da sentimenti profondi vi impegnate in un legame amoroso durevole che vi sta colmando di sincero entusiasmo. Con in tasca le vostre recenti vittorie, fate vedere chi siete in ufficio.

In pieno possesso delle vostre potenzialità, siete nello stato d’animo giusto per emergere. È il tempo del desiderio, se voi lo vorrete veder fiorire, ma sappiate usare delicatezza e tatto per conquistare (o riprendervi), chi adesso sembra sfuggire o allontanarsi. In ufficio il lavoro di squadra è d’obbligo, ma, con Urano positivo diventate super collaborativi. Vi sapete adattare ai ritmi dei vostri colleghi e non ve ne pentite.