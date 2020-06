Oroscopo di oggi 23 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Un’arietta di gioco e di desiderio di divertimento aleggia su di voi, malgrado ancora non tutti i pianeti siano ritornati a sorridervi. A contrastare un poco le vostre fortune ci sono Sole e Mercurio che vi guardano ancora imbronciati dal segno affettivo del Cancro. Non capite alcuni atteggiamenti e posizioni espresse dal vostro o dalla vostra partner. Cercate di colmare alcune distanze con la vostra capacità di intavolare un dialogo franco, aperto al confronto, disponibile, sincero. È Venere a dare quel tocco di inventiva, di diversa percezione della realtà che sul posto di lavoro oggi vi fa ottenere, oltre alla stima, anche la simpatia dei colleghi e dei capi.

Non è il caso di saggiare ora la validità di una storia d’amore cominciata da poco. Mettere in discussione tutto potrebbe rivelarsi una mossa azzardata, se non addirittura un boomerang. Ricordate che Saturno, astro della razionalità e del buon senso vi rema ora contro. Siate vigili se festeggiate a questo proposito il vostro compleanno dal 21 al 24 aprile attenzione a non compiere passi falsi. Sul lavoro non contrastate chi in questo momento è al di sopra di voi. Nettuno vi invita all’elusione diplomatica, molto più conveniente, specie se nati nella prima decade.

Vi godete in serata la presenza della Luna che vi porta una ventata di freschezza, di allegria, di trascinante e contagioso buonumore, specie se siete nati in maggio. Riconquistate l’armonia di coppia grazie alla Luna. La consonanza di intenti, il livello di comunicazione e di intimità non potrebbe essere migliore. Farete progetti per il futuro che coinvolgono scelte di vita significative. Non badate a chi vuole solo mettere in cattiva luce un collega che è entrato a infoltire la schiera delle vostre amicizie in ufficio e ostentate indifferenza. Col tempo metterete a posto i pettegolezzi e proteggerete chi avete caro.

Influssi planetari di tutto rispetto vi arrivano dallo Zodiaco. Plutone è ancora in angolo contrario dal segno per voi non congeniale del Capricorno e se siete nati dal 14 al 17 di luglio potrebbe crearvi qualche difficoltà di comunicazione con la persona che avete scelto di avere accanto. Al lavoro, cercate di schivare una responsabilità un po’ gravosa che vi viene affibbiata. Alcuni di voi ci riusciranno, altri dovranno comunque portare a termine questo impegno.

Orizzonte dei transiti che vi propone qualche lieve nube passeggera che si addenserà all’orizzonte, ma per poi scomparire di lì a poco. State approfondendo una conoscenza che avete avuto l’occasione di fare da poco. Il vostro ardente idealismo e la vostra voglia coinvolgente di giungere a una meta definitiva, possono, però giocare un ruolo frenante in questa fase. La Luna nel vostro segno vi invita a essere più leggeri e libertari e a non voler occupare tutti gli spazi della persona che adesso ha colpito il vostro cuore. Se fate una professione che scambia e tratta questioni economico – finanziarie mantenete sempre alto il livello della vostra attenzione.

Un quadro planetario davvero esaltante accompagna questa giornata di inizio estate. Siete in un clima di condivisione di intenti con la vostra dolce metà e forse anche alla vigilia di progetti di vita significativi. Acquisto di una casa? Matrimonio? Possibilità di mettere al mondo un figlio? Lo Zodiaco vi guarda benevolo, avete così la strada spianata! Non vi fate bloccare da esitazioni o frequenti tendenze al conservatorismo tipiche del vostro segno. Con Urano al vostro fianco, il temperamento costruttivo virgineo si guadagna la stima e il rispetto incondizionato dei capi in ambito professionale, specie se appartenete alla prima decade.

Nel segno amico fidato dell’Aquario transita uno dei vostri pianeti paladini, Saturno e amplifica la logica, la voglia di programmare e sistemare molti aspetti della vostra vita, specie se siete nati in settembre. State corteggiando una persona che sembra non volerne proprio saperne, ma voi non demordete, continuate a mantenere questo assedio serrato. Presto, capirete, se questa vostra fiamma avrà finalmente capitolato. Non vi curate di alcune imperfezioni se pure oggi siete di fronte al pc a lavorare! Con la buona volontà tutto si può aggiustare e riprendere in modo sereno.

Lo Zodiaco, in uno dei periodi più belli dell’anno per voi, raduna alcune forze planetarie per sostenervi. Nettuno vi guarda benevolo, a specie a partire dalla serata, consentendo a molti di voi di minimizzare alcune insoddisfazioni in ambito sentimentale presenti nella prima parte di quest’oggi. Uscite dalla vostra tana e datevi da fare, se siete single. Incassate discreti successi in ufficio, grazie alla vostra intelligenza fuori dal comune. Tra qualche tempo vedrete riconosciuti i vostri sforzi da un coronamento ufficiale di quanto avete svolto in precedenza.

Un viaggio breve culturale e legato a una meta artistica è in procinto di essere organizzato. La Luna bella amplifica il raggio delle emozioni in serata, specie se siete nati nella prima decade. Chi di voi ha un rapporto fisso lo vede vitalizzato da un’iniezione di energia che arriva dal partner o dalla partner. Sia che siate complici, amanti, compagni di vita, avrete al vostro fianco una persona tenera e dedita ai vostri desideri. Un progetto che vi stimola molto vi viene presentato oggi in ufficio. Specie se appartenete all’ultima decade, siete nella condizione giusta per potervi addossare questa impresa.

Gioiosa giornata di giugno che vi vede in piena forma psicofisica, con molti pianeti in aspetto per voi sorridente e benevolo. Soltanto Sole e Mercurio sono oggi in angolo disarmonico dal Cancro e possono portarvi qualche lieve “distonia” con la vostra dolce metà, se siete nati in dicembre. Mettetevi in ascolto affettuoso delle sue esigenze e cercate di comprendere cosa può essere intervenuto a creare qualche lieve perturbazione all’interno della vostra coppia. Urano, Plutone e Giove vi spingono a volere di più in ambito professionale. Se appartenete alla prima e terza decade del Capricorno, avete l’occasione di lanciarvi e di osare.

Filo dei moti planetari con qualche piccola nube passeggera, ma che si presenta fondamentalmente, per voi, positivo. È Venere a ristabilire la situazione generale della giornata migliorando la condizione affettiva. L’espansione delle emozioni, la capacità di lanciarsi in conquiste che avranno l’appoggio della fortuna, appare altamente probabile. Chi è in una coppia stabile vede arrivare una bella intesa che coinvolge mente e sensi, cuore e ragione. C’è chi in ufficio ne sa (solo temporaneamente, badate), più di voi, se avete appena iniziato una nuova mansione e appartenete alla seconda decade. In futuro sarete in grado di affermarvi.



Vi godete effetti benefici del Sole nell’amico segno d’Acqua del Cancro e approfittate di un quadro dei transiti planetari positivo sotto diversi punti di vista. L’ambito della creatività è quello più favorito. Un team planetario nel segno affettuoso del Cancro, vi sostiene con forza. Si tratta del Sole, della Luna per metà giornata e di Mercurio che vi fanno vedere con lucidità e felice intuito una nuova relazione di coppia che si è venuta a creare; ma, al contempo, vi invitano a non andare troppo con i piedi di piombo. Con degli slalom degni dei campioni, evitate oggi incombenze noiose che vi avrebbero trattenuto in ufficio.