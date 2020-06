Oroscopo di oggi 13 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 13 giugno.

In questa bella giornata di giugno volete donare maggiore freschezza e amabilità a voi e al prossimo, aumentando le comodità della vostra casa. Il cuore chiede di ascoltare le sue ragioni. Venere vi aiuta a dare un calcio alle incertezze emotive per entrare in una nuova storia d’amore con gioia, uscendo da una routine che vi ha molto stancato. Sul lavoro, è bene lasciar fluire gli eventi senza inserirsi per contrastarli. La Luna oggi potrebbe ingigantire le sfide: è più opportuno adesso starsene invece buoni buoni e forse anche zitti.

La vostra personalità è resa vulcanica dal buon aspetto di Plutone e ne fruite in ogni settore: lavoro, famiglia, affettività. Trovate un placido comfort tra le braccia della persona amata che vi accoglie oggi con tutto il suo calore. Avete un carattere dominatore? Vero è, però, che siete capace di assumervi responsabilità in ufficio che altri rifuggono. Giove vostro protettore celeste, conferma la vostra linea di coerenza.

Con imparzialità di giudizio mettete la concordia tra due amici cari che si erano allontanati, specie se appartenete alla terza decade del vostro segno. Venere e Sole rallegrano l’atmosfera che avvertite in coppia e vi stimolano a allargarla e condividerla con la cerchia delle vostre amicizie. La professione vi carica di troppe responsabilità? Avete bisogno di alleggerire la mente variando gli ambienti dove si svolge il vostro lavoro. Organizzatevi appena potete in tal senso e fatelo presente ai vostri superiori.

In questa giornata amate rimettervi in gioco in ogni campo. La Luna vi invita a non farvi coinvolgere dagli impegni professionali, che vi tengono un po’ lontani dal nucleo dei vostri affetti stabili. Dopo aver affermato la vostra natura sentimentale, ritrovate tepore e genuinità nel calore del nido. Questa ipotesi previsionale si rivela più incisiva se siete nati tra il 7 e il 12 luglio. Nel settore professionale inserite il vostro tocco di estro riuscendo così a dare uno smalto nuovo alla consueta attività quotidiana.

La vostra personalità, così poliedrica, trova nuove opportunità per esprimersi in un ambiente sociale completamente rinnovato. Mercurio vi propone un ritorno di fiamma di un vecchio amore da poco rincontrato e ritrovato. Può essere un nuovo inizio per voi molto promettente. Dovete trovare una mediazione intelligente per delicate questioni di lavoro. Fermezza di polso e attenta sensibilità risolvono ogni difficoltà nei prossimi giorni.

Non siete fatti per le polemiche: per voi una “vita cheta, è vita lieta”! I rapporti con il partner o con la vostra partner, possono risentire di una strana sensazione di isolamento ma il vostro calore umano e l’intenzione al confronto intelligente, risolvono poi ogni temporanea mancanza di sintonia nella coppia. La vostra testardaggine non vi smentisce: quando decidete, è difficilissimo smuovervi. Siete completamente assorbiti in un progetto di lavoro che vi prende anima e corpo. Fermatevi un attimo e ascoltate i pareri che colleghi e soci in affari vi sanno offrire.

Vi avviate alla volta del nuovo giorno con una stupenda Venere sorridente in Gemelli e con in tasca tante idee, tanti progetti e sogni per il futuro. L’estate imminente vi galvanizza, Venere e Saturno creano le occasioni giuste per nuovi incontri, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 24 settembre al 7 ottobre. Offrite eccellenti performance di abilità professionale e siete chiamati a esprimere posizioni e valori in cui credete, senza mezzi termini, in ufficio.

La ristrutturazione di un'abitazione è al centro dei vostri pensieri in questo nuovo giorno per via di una configurazione astrologica che riguarda appunto la vostra casa e vi impone di programmare e tenere in considerazione tutti gli elementi in gioco per arrivare a questa meta. Per innamorarsi “è tutto un attimo”! La Luna in felice posizione dagli amici Pesci, valorizza la vostra bellezza e vi favorisce. È bene lasciar fluire gli eventi senza inserirvisi per contrastarli, specie se siete all’inizio di un rapporto di lavoro e se siete nati dal 26 al 31 ottobre.

Il Sole, adesso contrario, vi fa evitare lo scontro diretto che tendete ad evitare con cura. Attenzione: avete Nettuno, Marte, Venere, Luna contrari! Confondere amicizia e amore può rivelarsi un rischio che è bene non correre. Toccate con mano i risultati di uno sforzo operativo dove avete agito in prima persona. Le vostre intuizioni, messe in dubbio da qualcuno, si sono rivelate esatte. Non vi interessa il ruolo del capo, vi basta sapere che la vostra intelligenza ha messo a segno un altro colpo di genio.

La vostra affettività concreta, capace di intervenire costruttivamente quando c’è bisogno di una mano, riceve significative gratificazioni. Preparatevi a una giornata di eventi lieti e fortunati tra cui non si esclude il sigillo di una notizia felice che riguardi un volo di cicogna sul vostro nido. Lavoro e carriera sono il vostro pensiero dominante: vi tuffate in un progetto di lungo respiro. Ricordate di riservare, però un angolino a chi, in ufficio, ha chiesto di essere coinvolto e che vuol collaborare con voi in queste nuove programmazioni.

La famiglia occupa i vostri pensieri distraendovi da attività coltivate con passione; ma nulla di grave, nel fine settimana potrete lanciarvi di nuovo nei vostri interessi prediletti. Potete trasmettere ottimismo a chi vi è vicino con tutto il suo cuore, perché ha compiuto la scelta di volervi accanto per la vita. È sempre Venere oggi a sorridervi, moderando le vostre ambizioni e ricordandovi che quel che avete ottenuto può anche bastarvi: non dovete certo conquistarvi “il trono di spade"!

Il vostro stato psicologico, il tono e l’umore, sono oggi piuttosto buoni e vi invitano a fare e a produrre. Vi organizzate il prossimo fine settimana con persone care facendovi trascinare dall’entusiasmo per una gita al mare. Una bella posizione della Luna in congiunzione nel vostro segno, vi fa continuare una relazione che è cominciata sotto ottimi auspici. Portatela avanti, arricchendola di tenerezza, specie se nati nella terza decade. La vostra mente razionale ha avuto ragione riguardo ad alcune questioni di ordine patrimoniale.