Oroscopo del giorno, le previsioni del 14 maggio segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 14 giugno.

Venere e il Sole nel segno vostro alleato fondamentale dei Gemelli vivificano l’ambiente sociale e questa domenica risulta per voi una giornata da non dimenticare. Un Mercurio un po’ imbronciato nel segno tecnicamente per voi dissonante nella ruota zodiacale del Cancro, vi invita a porvi in ascolto delle esigenze della vostra dolce metà. Vi accorgerete che non è sempre così “forte” come sembra o vuole apparire! Se festeggiate il vostro compleanno dal 3 al 9 aprile, sappiate avvicinarvi con delicatezza alla persona che avete scelto di avere accanto per la vita e provate ad aprire una comunicazione trasparente e franca, che tocchi, in profondità e a tutto tondo, le questioni che possono preoccuparvi entrambi.

Il tempo libero offertovi da questa bella giornata di inizio estate si rivela estremamente rigenerante, dopo una settimana che è apparsa per certi versi faticosa, soprattutto da un punto di vista mentale e se festeggiate il compleanno dal 29 aprile al 7 maggio. In amore, siate meno impassibili, guardate con gli occhi del cuore e non con quelli della fredda razionalità: un sentimento nato quasi per gioco potrà incuriosirvi molto di più di quanto avevate inizialmente pensato. Lavorate anche oggi che è domenica? Con abile tempismo vi siete assicurati nei giorni scorsi una nuova eccellente posizione nel vostro ambito lavorativo. La svolgerete, come sapete fare solo voi, con senso di responsabilità e competenza.

Vi immergete nel clima di inizio estate con frizzante vivacità di spirito, curiosi di quel che accade, stimolati dal gusto per gli esaltanti colpi di scena. È in arrivo un sentimento nuovo, abbandonatevi pian piano alle emozioni e non abbiate paura di aprirvi poi completamente: gli astri non vi deluderanno! Non vi lasciate sfuggire un investimento fruttuoso che proprio nei giorni scorsi vi è capitato sotto mano! Ora, con le recenti acquisizioni che vi hanno riempito un po’ di più la borsa, lo potete realizzare, fidando nel consiglio di un vostro parente esperto.

Una ventata di freschezza che vivifica ancora di più il vostro temperamento sempre così curioso e versatile si sprigiona in questa bella giornata di inizio estate. Dentro di voi corre una prodigiosa linfa vitale che stabilisce di affinare sia la parte sentimentale che quella erotica. Se seguirete le istruzioni di un rigoroso “manuale d’amore”, le cui pagine un magico Nettuno nel segno romantico dei Pesci, vi sta facendo sfogliare, avrete la fortuna di assaporare emozioni incancellabili. Non vi importa se questa giornata dovrebbe essere dedicata al relax. Anche oggi sarete infaticabili! È Venere, vostra signora ideale, la segreta ispiratrice, in campo lavorativo, di quell’instancabile voglia di produrre, creare, realizzare, mettendovi sempre alla prova.

Urano è ospitato in un segno di Terra per voi tecnicamente ostile, il Toro. A partire dalla sera, sarete in cerca di un “centro di gravità permanente”, specie se siete nati dal 24 al 29 di luglio. Cercate di non far venir fuori il vostro temperamento, espansivo sì, ma che, a volte, con una propensione a invadere gli spazi nel rapporto con la vostra dolce metà. Moderate l’esuberanza e vedrete che il vostro amore vi saprà apprezzare di più, legandosi maggiormente a voi. Dedicate questa domenica, pur se consacrata al relax, a un’intensa fase di programmazione nel lavoro, specie se siete liberi professionisti. Studiate le vostre mosse con attenzione e, come abili giocatori di scacchi, preparate il classico “colpo da maestro” che metterete a segno nei prossimi giorni.

Le forze zodiacali di Urano, Giove, Plutone vi sorreggono portandovi a vivere una situazione di fiducia e di corresponsione di amorosi sensi con la persona amata. Questa ipotesi previsionale è più in evidenza se festeggiate il vostro compleanno a fine agosto e nella terza decade. Con il relax del weekend vi ritemprate in salute. Il “dolce far niente” non vi piace, vi rendete dunque disponibili a dare una mano in casa, nelle faccende domestiche, dove siete bravissimi. Stanchi ma felici, vi godete la pulizia e l’ordine che avete realizzato nel vostro habitat. Se vi chiedono di uscire, fare le “ore piccole” non è (o sarà certo), stasera, proprio il vostro forte!

Respirate un’aria nuova al sorgere di questa fresca giornata di giugno che vede la presenza di Saturno nel segno alleato dell’Aquario e di Venere e Sole nei Gemelli. “La vera ricchezza sta nel sapersi accontentare”; l’improvvisa scoperta dei preziosi doni che la vostra vita sentimentale vi sta regalando vi fa dimenticare recenti, effimere passioni che prendono il posto che meritano; mentre voi veleggiate, insieme alla vostra dolce metà, verso un orizzonte luminoso. Fate un bilancio sull’attività prescelta che vi dà buone soddisfazioni. È tutto merito della vostra guizzante inventiva, del coraggio da veri pionieri che avete messo in atto.

Parterre planetario che in maggioranza fa il tifo per voi. Da Plutone, il vostro governatore prediletto, a Nettuno, da Mercurio, potente stimolo ad appassionarvi, a Giove corpo celeste che vi infonde questa giornata una notevole grinta espansiva, dall’amico Capricorno. Giove e Plutone al vostro fianco, vi forniscono le armi giuste per sedurre chi vorrete. Con animo aperto e con un pizzico di incoscienza, scagliate le vostre frecce puntando al cuore di chi vi ha, a sua volta, colpito. Nel lavoro, il fiuto per i buoni affari non vi manca. E lo dimostrate gestendo convenientemente un bene di famiglia che da tempo attendeva un’opportuna sistemazione.

Partite con il vostro tipico entusiasmo travolgente, quasi spingendo una carica di cavalleria, per riuscire a riunire il maggior numero di parenti e amici attorno a voi. Un legame forte e positivo tra Luna e Saturno, fa arrivare per voi grandi novità nella sfera dei sentimenti e in quella familiare. E la nascita di un amore travolgente o, se l’età e le condizioni sono propizie, l’arrivo di una cicogna, confermano i potenti favori celesti. In special modo se siete nati nella prima decade. La giornata festiva non vi distrae da alcune incombenze lavorative rimaste in sospeso.

Domenica di inizio estate in cui organizzate escursioni e divertenti gite con i parenti e gli amici più cari. In amore osate, facilitati da una capacità di attrarre e di sedurre che sperimentate con successo. Il solo punto a vostro sfavore: l’imbarazzo della scelta! Riuscite oggi a sistemare una delicata faccenda patrimoniale che vede interessi contrapposti con la vostra tipica sottigliezza mentale. Sarete poi adeguatamente ricompensati moralmente e materialmente.

Quest’oggi Venere e il Sole nei Gemelli vi sfidano a mettere in campo le vostre virtù diplomatiche e la fredda razionalità. Un forte desiderio di cambiamento sentimentale, anzi di metamorfosi, è interiore e, per il momento, non tocca l’ambito del quotidiano. Chi vi ama si accorge, però dei moti che agitano il vostro animo, e vuole ascoltarvi. Sappiate aprire il vostro cuore a chi desidera darvi una mano e non vi abbandonerà. Il vostro è proprio il segno che è deputato dallo Zodiaco a far quadrare i conti. Lo dimostrate alla perfezione in questa giornata, mettendovi davanti a una complicata questione economica e venendone a capo con una notevole rapidità.

Vi svegliate in una giornata d’inizio estate radiosi e, animati da spirito lieto, spiccate il volo verso ambiziosi traguardi, specie se appartenete alla prima decade pescina. Amate il rischio e, la serena condivisione di un rapporto a due, a volte, vi stanca o annoia. Se non avete un po’ di brivido, le difficoltà, voi, ve le andate a cercare. Anche nella quiete della domenica d’estate pensate e riflettete che la voglia di imporvi in campo lavorativo è tanta, ma, è conveniente per voi oggi una pausa di riflessione tattica, per guardare e programmare.