Oroscopo di oggi 15 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l'oroscopo di oggi 15 giugno.

Aprite le finestre a questa giornata di inizio estate che vi predispone il terreno fertile dove poter coltivare le vostre ambizioni più genuine, quelle in cui riponete le vostre migliori speranze. Giove nel segno del Capricorno vi suggerisce alcune benefiche limitazioni in questo momento all’espressione autentica dell’eros. Se fate un lavoro dipendente, la conferma della bontà del vostro recente operato, vi viene riconosciuta dai vostri capi.

Salutate questo nuovo giorno con un animo aperto, curioso, vivace. È una giornata di giugno che vi spiana la strada verso una vera e propria ristrutturazione della vostra esistenza. È vero che non vi piacciono romanticherie e sentimentalismi, ma ricordatevi pure che, ogni tanto, va dato spazio alla voce dell’emozione e del lirismo in amore. La saggia amministrazione delle vostre risorse occupa in questa giornata di inizio estate tutti i vostri pensieri.

Venere è il pianeta guida e vero fiore all’occhiello di questa giornata di metà giugno. Il pianeta vi fa esibire con la verve comica che possedete e che esprimete nelle frequentazioni abituali. Un po’ di stanchezza da un punto di vista passionale nel vostro rapporto di coppia, può scoprirsi a causa del pianeta della sessualità, Marte, in posizione contraria dal segno della fantasia. Se fate un lavoro collegato con la comunicazione o se avete uno stretto rapporto col pubblico, registrate un vero e proprio successo.

Avete la sensazione oggi di prendere in mano la vostra vita armati di fiducia nel domani: state infatti per dare quella sterzata che vi permetterà di imboccare un nuovo corso. La vostra relazione di coppia invoca una presenza e una più profonda adesione da parte vostra. Il lavoro vi impegna molto, è vero, ma ha tutta l’aria di preparare per voi riuscite professionali di grande profilo.

È arrivato il momento di coltivare i vostri piaceri più tipici: la musica, i viaggi, il cinema. Nell’organizzazione di questi interessi e spostamenti vi sosterrà la vostra efficienza e la praticità che non falliscono mai un colpo. Riuscite a coniugare ragione e sentimento, grazie alla vostra innata sobrietà, al garbo, il vostro saper entrare in punta di piedi, anche dove avete completa libertà di accesso. Nella professione inserirete il vostro tocco di estro geniale che verrà molto apprezzato.

Sentite arrivare l’aria di svago e, puntuale, vi giunge l’ozio, che vi vuole non inoperosi, ma distesi su un’amaca a leggere uno dei vostri amati libri. Potete fare conto su una carica di magnetismo questa giornata che, di norma, non possedete, acquistando così capacità di persuasione e seduzione notevoli nella vostra sfera erotica. È mai possibile che ci siano avversari onnipresenti ormai in ufficio ogni santo giorno? Ricordatevi che, a volte, “la nostra diffidenza giustifica l’inganno altrui”.

Diventate più parsimoniosi con la vostra energia, che, capite, di non poter sprecare. La comunicazione con la vostra dolce metà diventa profonda, agevole, capace di farvi intendere senza parlare, con la forza del pensiero, o quasi! I vostri clienti non vi capiscono? Forse, di fronte al gusto che dà una tavola imbandita, la comunicazione diverrà più fluida.

Seguite l’onda dei mutamenti che questo nuovo giorno potrebbe interessare sia la vostra attività pratica che il modo di proporvi. Sono possibili cambiamenti nel look. Il team Marte - Nettuno nel segno dei Pesci espande il desiderio di amare e vi fa aprire alla voglia di mettervi in gioco, a maggior ragione se siete single, in avvincenti e volatili avventure. Con un intuito preveggente riuscite ad individuare un concorrente che non aveva proprio intenzioni buone e poteva danneggiare la vostra attività.

Scenario che arriva a portarvi quella giusta fase di distensione che da vari giorni, in una settimana particolarmente faticosa, reclamavate. Alcune ambiziose mete sentimentali hanno bisogno di una più giusta rimodulazione. Concludete le vostre incombenze giornaliere e non vedete l’ora di godervi il tempo libero serale.

Se siete genitori, vi godete i vostri figli. Se siete figli, invece, vi approcciate alla famiglia con l’atteggiamento giusto e rivolto ad imparare e ascoltare chi è più grande di voi. Vi approcciate al sentimento che la persona a voi più vicina adesso vi regala e non potete fare a meno di constatare quanto siete baciati dalla buona sorte. Siete appagati da quel che avete realizzato oggi in ufficio.

Il vostro aspetto smagliante, sorridente vi rende parecchio spigliati in società; sono tante per voi le occasioni di gioco, di divertimento, di svago, non vorrete perdervene neppure una! La vostra indole così leggera, mondana, spiritosa, si scontra in questo momento con la voglia di sperimentare emozioni profonde e di coronare un sogno d’amore. Il Sole, estremamente positivo, vi dona un’immagine morale vincente in campo professionale.

Vi sentite ritemprati per tutto quello che, con una consistente fatica, siete riusciti a fare nella prima parte del mese di giugno. Se potete, iniziate a pensare già, per i prossimi due giorni, a come coltivare il “dolce far niente” dei giorni di vacanza. Vi proponete senza alcuna timidezza a chi vi ha colpito il cuore e spesso incassate discreti successi. Mettete a posto una questione non facile in ufficio, in modo risoluto e anche piuttosto sbrigativo.